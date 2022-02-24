مناشدة **مناشدة بمثابة صرخة مدوية ، تطلقها الجالية التونسية من دمشق

24 février2022
. بعدما فقدت الامل ، وفقدت السند والمعيل والحضن الدافئ. بعدما تركت تصارع الحياة بمفردها ، حين تخلت عنها البلد الام في أصعب الظروف. من 2011 إلى حد كتابة هذه الأحرف . الا يكفي ما عانته من ظلم وتهميش وهرسلة وفقر وجوع وبرد ونسيان مفتعل . فقط لانها لم ولن تنخرط في مشروع الربيع العبري لدمار بلد الإقامة ( سورية ) تعاقب على عروبتها وقوميتها ووفائها لسورية . وتعاقب الآن عقوبة اشد وطأ، ترتقي إلى الجرم الا اخلاقي والا انساني ، وخيانة الأمانة .
كل مواطن يتقدم باستخراج جواز سفر اوتجديده ، يجمد مطلبه ، اما في القنصلية أو الداخلية لأكثر من سنة . او في بعض الأحيان يتلف الطلب نهائيا ، ويحال على قائمة الانتظار الطويل . غير أبهين بالعواقب التي تنجر وراء هذا التأخير المتعمد من قبل من لا يملكون الضمير . زد على ذلك رسوم الجوازات الفلكية والمشطة والغير عقلانية . وهذه بحد ذاتها عقوبة غير أخلاقية ، لتركيع الجالية واذلالها واقصائها نهائيا .
بدوري أتوجه بهذه الرسالة إلى السيد وزير الخارجية ووزير الداخلية . لاضعهم في صورة ما يجري . انا المواطن التونسي ، محمد الصالح الاحمدي . موظف سابق بسفارة تونس بدمشق ، الناطق الرسمي باسم الجالية التونسية بدمشق . بحكم تعاملي معها طيلة عامان ونصف ، بعدما أغلقت السفارة أبوابها في 2012 وقطع العلاقة بين تونس وسورية ،من قبل اخوان تونس . وتركها تقرر مصيرها بنفسها . وانقطع الاتصال بينها وبين الدولة الام إلى يومنا هذا .
وبجهود شخصي احتضنت الجالية وقدمت لها كل التسهيلات . من تجديد واستخراج جوازات ، وإدراج ولادات وترحيل مساجين واموات ، وساعدت من يريد مغادرة سورية في أحلك الظروف .
المعاملة السيئلة للجالية من قبل موظفي القنصلية ، وصلت إلى حد لا يطاق . زد على ذلك ، عدم الكفاءة والخبرة في التعامل مع الملفات والطلبات . موظف القنصلية لا يفقه شيء ، ولا يحسن التعامل إداريا وصوريا . ومن يذهب إلى القنصلية يعامل معاملة الكلاب ، وتداس كرامته ولا يخرج بنتيجة .
اليوم اتاني أحد أفراد الجالية واسمه ( خميس العدولي ) يشكو من معاملة موظفي القنصلية بعد إهانة ابنته عندما قصدت القنصلية لتسأل على مصير جوازها ، الذي لم تستلمه لأكثر من سنة . أولاده : رضا ومحمد وابنته رندة العدولي ، لم يستلموا جوازاتهم من سنة ونصف . وفي كل مرة يتلقون نفس الجواب . ابنته سنة تخرج من الجامعة ، وتأخير جوازها قد تفقد من خلاله مستقبلها . السادة الوزراء :
هذه العينة ، تنسحب على كافة أفراد الجالية ، وما تعانيه من ضيم واجحاف وظلم على مدى عشر سنوات .الجالية تطلق صيحة فزع إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الداخلية . للنظر في ما يحاك لها من قبل بعض العملاء والخونة ومصابي الدماء .والنظر في وضعها وما آل اليه من تصدع واتساع الهوة بينها وبين وطنها .
الجالية تطلق ايضا ناقوس الخطر بعدما فقدت الامل والثقة والرجاء من فاقدي الضمير والأخلاق . وفي الختام . أتوجه إلى السيد وزير الخارجية .الموظف الكفؤ والنزيه والمخلص لوطنه ( عامر الهلاك ) موظف القنصلية على مدى 16 سنة ، اقصى من عمله في 2012 من قبل حكومة الترويكا . واستبدل بالموالين للغنوشي لينكلوا بالجالية .
اطالب بإعادة هذا الموظف الكفؤ والنزيه ، الذي يمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع الجالية ، وله قبول جيد من قبلها ويحظى باحترامها. ويعرف ايضا الشاردة والواردة عنها . وأخيرا . اطلب من كل تونسي شريف وحر ومخلص لوطنه ، ان يساعدني في إيصال هذه الرسالة لتصل إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الداخلية
ولكم كل التقدير والاحترام .واخص بالذكر الأستاذة سلوى الشرفي -والأستاذ باسل ترجمان – الأستاذ علي الفالحي – والصحفي نجم الدين الخليفي والصديق الصحفي زهير الجيس والصحفي فوزي اليوسفي . وكلي ثقة ان تصل رسالتي إلى سلطة القرار لانقاذ ما تبقى من جالية تدفع ثمن اخلاصها لوطنها ووفائها للبلد الذي لم ولن يفرق بينها وبين شعبها .مع فائق التقدير والاحترام :