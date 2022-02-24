بوتين: هل من المبالغة المطالبة بعدم وضع نظام هجومي بالقرب منا؟

خلال مؤتمره الصحفي السنوي بتاريخ 23 ديسمبر 2021، وردا على صحفية غربية سألته إن كان سيضمن بلا شروط أنه لن يغزو أوكرانيا أو أي بلد آخر ذي سيادة، كان جواب فلاديمير بوتين واضحا لا لبس عليه إذ قال:

« لقد أوضحنا أن أي توسع إضافي للناتو باتجاه الشرق هو أمر غير مقبول. هل هناك أي شيء غير واضح حول هذا الموضوع؟ هل ننشر صواريخ قرب حدود الولايات المتحدة؟ لا، نحن لا نفعل ذلك. إن الولايات المتحدة هي التي أتت إلينا بصواريخها وهي التي تقف على أعتابنا بالفعل. هل من المبالغة المطالبة بعدم وضع نظام هجومي بالقرب منا؟ ما هو الغير عادي في ذلك؟ ماذا سيقول الأمريكيون لو وضعنا صواريخنا على الحدود بين كندا والولايات المتحدة أو بين المكسيك والولايات المتحدة؟ ألم يكن هناك نزاعات إقليمية بين المكسيك والولايات المتحدة في الماضي؟ أي دولة كانت تمتلك ولاية كاليفورنيا؟ وولاية تكساس؟ هل نسيتم أن الولايات المتحدة ضمت بالقوة تلك الأراضي التابعة للمكسيك؟ حسنًا، هدأت الأمور، ولا أحد يتحدث عنها الآن كما يتحدثون عن شبه جزيرة القرم. رائع. لكننا نحاول أيضًا تجنب الحديث عن إنشاء أوكرانيا. من خلق أوكرانيا؟ إنه فلاديمير لينين عندما أنشأ الاتحاد السوفياتي. وهذا ما نصت عليه معاهدة إنشاء الاتحاد السوفياتي لعام 1922 وفي دستور عام 1924. صحيح أن هذا حدث بعد وفاته ولكن وفقًا للمبادئ التي صاغها لينين.

لكن الأمر يتعلق بالأمن، وليس بالتاريخ، بل بضمانات الأمن. وهذا هو السبب في أن ما يهمنا اليوم ليس المفاوضات نفسها ولكن النتائج. نحن نتذكر، كما ذكرت مرات عديدة من قبل، وكما تعلمون جيدًا، كيف وعدتمونا في التسعينيات بأن الناتو لن يتحرك شبرًا واحدًا نحو الشرق. وماذا حدث؟ لقد خدعتمونا بلا خجل: كانت هناك خمس موجات من توسع الناتو، والآن تم نشر أنظمة الصواريخ التي ذكرتها في رومانيا وبدأ نشرها مؤخرًا في بولندا. هذا ما نتحدث عنه، ألا ترون؟ نحن لا نهدد أحدا. هل اقتربنا من الحدود الأمريكية؟ أم حدود بريطانيا العظمى أو أي دولة أخرى؟ لقد كنتم أنتم من أتيتم إلى حدودنا، والآن تقولون إن أوكرانيا ستصبح أيضًا عضوًا في الناتو. أو، حتى لو لم تنضم إلى الناتو، فإن تلك القواعد العسكرية والأنظمة الهجومية ستوضع على أراضيها بموجب اتفاقيات ثنائية. هذه هي المشكلة برمتها «

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