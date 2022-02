A. Amri

DIMANCHE 20 FÉVRIER 2022

Quelle mouche a pu piquer les philologues occidentaux pour les autoriser à dire que le mot français « mousquet » et ses équivalents dans de nombreuses autres langues* dérivent de la racine latine « musca » qui signifie « voler » ?

Quel rapport entre ce petit diptère et le mot qui s’est introduit d’abord en italien, au début du XIVe siècle, sous l’orthographe « moshetto », et signifiant « la flèche de l’arbalète » ? La taille ? Le poids ? Le bourdonnement ? La piqûre ?…

Rien de tout cela en vérité, et tout sur quoi la science et le flair étymologiques s’appuient en l’occurrence est le semblant d’équivalence sonore entre « musca » et « mousquet ». Par conséquent, la philologie communément répandue en Occident au sujet de ce mot relève d’une pure étymologie populaire. Et je voudrais dire à tous ceux qui soutiendraient encore l’aberrante origine latine de ce mot: « Ôtez vos mains de la philologie et apprenez l’arabe! »

« Mousquet » et ses apparentés multilingues dérivent en vérité de la racine arabe مِشْقَصٌ [michqass] dont le pluriel est مَشَاقِصٌ [machaquiss]. Ce mot qui signifie « flèche » et « arbalète », dans sa forme comme dans son sens, est incontestablement identique aux forme et sens historiques du prototype roman apparu en italien au début du XIVe siècle, à savoir: « mouschetta ».

Au début du XVIe siècle, le sens du mot a évolué en italien pour signifier « une arme à feu portative », et il est passé au français avec le même sens en 1586, soit à peu près à la même date qui a vu la naissance du premier dérivé dans cette langue, « mousquetaire », qui désigne un membre des fantassins armés d’un fusil. En 1620, le français a tiré du mot un deuxième dérivé: « mousqueton », pour désigner un fusil court. Puis un troisième, entre 1628 et 1630: « mousqueterie » désignant le corps d’infanterie de l’armée française. L’année 1893 a vu le rajout d’un second sens à « mousqueton »: « système d’accrochage constitué par une lame métallique recourbée formant boucle à ressort ».

Et pour clore ce papier, je crois qu’il ne serait pas impertinent de se demander, si l’expression « quelle mouche l’a piqué(e) » née dans le sillage de la mousqueterie, et l’expression « faire mouche« , ne proviendraient pas à leur tour du même étymon indument rattaché à une racine latine.

Ahmed Amri

20. 02. 2022

* Allemand « mousket », anglais « musquet », espagnol et portugais « mosquete », italien « moschetto » suédois « musköt ». « , russe « мушкет…

Version arabe de l’article sur ce lien.

