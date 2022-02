JOUR J, la FRANCE QUITTE le MALI … APRÈS ÉCHECS ou SEMI-SUCCES CONTRE le TERRORISME ISLAMISTE ? ( AD )

17 février 2022

Jour ambigu dans les rapports franco-africains . En ce jour du déplacement de Kaies Saied à Bruxelles , conférence euro africaine … La France quitte , officiellement , avec ses armées , l « Opération Berkane « au Mali . Opération « Bienvenue « , devenue ambiguë engagée voilà de cela 9 ans pour lutter contre l Expansion du terrorisme islamiste au Mali et dans le Sahel Africain , Niger , Tchad , Mauritanie … Ce jour , 18 février , le Président français Macron , en annonçant ce retrait , nie le terme « Échec « de cette présence française , qui fut , il est vrai , peu appuyé par l Europe , désinvolte , pour mettre en réel Échec la poussée des groupes islamistes . Et bien qu’il s agit de sécuriser , le flanc sud de l Europe et le Maghreb contre l expansion des dangers , à couleurs Daesh et compagnies …

Depuis des mois les relations entre le Mali et la France , sont devenues du genre aigre , et les maliens, de plus en plus mécontents de cette présence française . En parallèle , les maliens ont fait appel de protections et substitutions à des forces russes , le Groupe Wagner , présenté , comme groupe , mercenaire , par les français . D’où méfiances réciproques et déclarations « malheureuses « des deux côtés , pour accélérer la rupture . Et aussi ces forces russes avec qui les officiels et militaires français , ne veulent coopérer , les dénonçant comme mercenaires , ayant déjà pris place et grandes influences en Centre-Afrique , autre fief français , en continuités de l’ancienne colonisation … Mais la , il s’agit , de guerres d influences des grandes puissances , et de marchés , armes et restes , à se disputer …

Qu’il est loin le jour , 9 ans en arrière , lorsque les forces françaises , furent accueillis au Mali , dans un grand enthousiasme en « Libérateurs « . Et alors le Président français 2012 , François Hollande , le socialiste , de dire , imprudent , que c est « Le plus beau jour de sa Vie « . Depuis le Terrorisme islamiste , même contenu , s est étendu , en dangers et ambiguïtés , opérant en subîtes attaques meurtrières , créant fortes insécurités , dans plusieurs pays de la région , au delà du Mali , Tchad , Niger , frappant le Burkina Fasso , le Nord du Cameroun , sans compter le Boko Haram … au Nigeria …

Cette annonce , ce jour , du retrait français militaire , du Mali , et relations diplomatiques presque rompus , est en train de diviser les pays du Sahel , en pro et anti-français . Une instabilité de plus , dans l actuel mauvais état de santé du monde , au delà du Covid . Et peut être une nouvelle distribution des cartes régionales et internationales ….

AD