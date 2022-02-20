بلغ المرشد الاخواني أرذل العمر السياسي بعد أن رمى باجيال من المريدين الى الموت والسجون في حين انغمس هو في النعيم اللندني، وبعد أن أوصل تونس الى حافة الافلاس والفقر والتبعية في حين ينعم هو وحاشيته بمغانم النهب.

انفضّ الاتباع والمريدون عن المرشد الذي باعهم الاوهام وحوّل الحركة الى ملكية عائلية تحت سيطرته المطلقة لخدمة الابن والبنت والصهر .

واتنفضت الجماهير الشعبية على المرشد وعصابته بعد وقوفها على فسادهم وخداعهم وعدوانيتهم وظلمهم طيلة عشرية الخراب .

لم يبق اليوم لشيخ الكذابين من مستمعين لهذيانه سوى لفيف من الفاشلين والانتهازيين والوصوليين الذين يتّهمون انفسهم بانهم « مواطنون ضدّ الانقلاب » وهم في الواقع « مأجورون لدى الشيخ الكذّاب » يسيرون في ركابه طمعا في غنيمة قادمة.

ما يجمع الشيخ الكذاب وحاشيته الجديدة/القديمة البائسة هو حالة الانكار لما بلغوه جملة وتفصيلا من افلاس وسقوط المصداقية وانتهاء الصلوحية السياسية لدى اوسع قطاعات الشعب التونسي.

وعد شيخ الكذابين حاشيته « المأجورين » بفتح أبواب البرلمان وأبواب السلطة والمناصب عن قريب ، هو وهم وسراب. وهو وعد لا يستقيم فيه في الحقيقة سوى أمر واحد، وهو ان أبوابا سُتفتح بالفعل ولكنها ابواب المحاكم والسجون للشيخ ولعصابته، جزاء ما أرتكبه وارتكبوه من جرائم في حق الشعب التونسي.

18 فيفري2022/شكري لطيف