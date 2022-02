La vraie cause de la crise en Ukraine : le dollar

PAR ADMIN · 16 FÉVRIER 2022

Par Thomas J. Penn

Paru sur RT sous le titre The reason the US wants war in Ukraine is ultimately all about the dollar

Pourquoi l’Occident dirigé par les États-Unis tente-t-il de provoquer une crise en Ukraine ? Ceux qui comprennent d’où Washington tire son pouvoir savent pourquoi – c’est une question d’argent.

Depuis des mois maintenant, nous entendons Washington sonner l’alarme sur une supposée « invasion russe imminente de l’Ukraine ». Selon les derniers soi-disant « renseignements » américains, une invasion à grande échelle aurait lieu cette semaine. Pourtant, comme certains d’entre le disent depuis des mois, aucune invasion n’a eu lieu, et je pense qu’il n’y en a pas de probable à l’horizon.

Moscou, qui a annoncé le retrait de ses troupes de la frontière russe avec l’Ukraine, a toujours nié avoir l’intention d’envahir le pays. Mais Washington, avec ses accusations répétées concernant l’imminence d’un incident sous faux drapeau et son stationnement de troupes en Europe de l’Est, semble vouloir à tout prix pousser la Russie à agir. Moins le président russe Vladimir Poutine se montre enclin à mordre à l’hameçon, plus le désespoir grandit à Washington.

Pourquoi Washington – et par extension l’OTAN et l’UE – sont-ils si obsédés par l’Ukraine ? Qu’espèrent-ils obtenir ? Une fois que l’on a compris le mécanisme d’où Washington tire son pouvoir, ses actions vis-à-vis de la Russie deviennent plus faciles à comprendre.

Mettons de côté toutes les fanfaronnades de Washington sur les droits de l’homme, la démocratie et la souveraineté, car ce ne sont que des questions qu’il utilise comme couverture et qu’il met de côté lui-même régulièrement quand elles font obstacle à ses fins. Que veut réellement Washington ?

Il veut attiser la question de l’Ukraine afin de contenir la Russie. Pourquoi veut-il contenir la Russie ? Eh bien, Washington tire sa puissance mondiale de son contrôle du dollar américain, la monnaie de réserve mondiale. Ce statut spécial permet à Washington d’accumuler des déficits obscènes qui ne reflètent en rien la véritable capacité de production de l’Amérique.

Le dollar américain est la monnaie dominante du commerce international depuis qu’il a remplacé la livre sterling, dans les années 1920. Les produits de base tels que le pétrole, l’or, les métaux de base et les produits agricoles sont évalués et payés en dollars. Cela crée une forte demande mondiale pour le billet vert, lui ajoutant une valeur massive énorme, et cela crée une forte demande pour les bons du Trésor américain. Tout cela permet au gouvernement fédéral américain d’imprimer des milliers de milliards de dollars, d’emprunter sans limite et de dépenser sans compter.

La domination du dollar a permis à l’Amérique de disposer d’une grande puissance mondiale, mais elle est aujourd’hui menacée comme jamais par la Russie, la Chine, et d’autres pays qui défient les États-Unis sur le plan économique. Nombreux sont ceux qui cherchent désormais à se défaire de leur dépendance à l’égard du dollar, Washington ayant souvent abusé de son statut d’émetteur de la monnaie de réserve mondiale au fil des décennies.

La Russie et la Chine, en particulier, ont considérablement réduit leur utilisation du dollar. En 2015, environ 90% de leurs transactions bilatérales étaient effectuées en dollars. Mais depuis le début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ce chiffre est tombé à 46 % et continue de baisser. Même les alliés et partenaires des États-Unis, comme la Turquie et l’Inde, ont commencé à échanger dans leurs monnaies nationales respectives, lorsque cela les sert. Des pays commencent à se demander pourquoi les institutions financières américaines devraient servir d’intermédiaires aux opérations bancaires internationales.

Pékin encourage activement l’utilisation de sa monnaie, le renminbi, dans les transactions commerciales, notamment dans le cadre de sa vaste initiative « Belt and Road ». La Chine se remettant mieux que les autres grandes économies du Covid-19, les capitaux étrangers affluent également, à mesure que Pékin ouvre ses marchés financiers.

Alexey Maslov, directeur de l’Institut d’études extrême-orientales de l’Académie des sciences russe, a déclaré à la Nikkei Asian Review que la « dédollarisation » Russie-Chine approchait d’un « moment décisif » qui pourrait élever leur relation au rang d’alliance de facto.

Cette alliance, et sa menace pour la suprématie du dollar, inquiète profondément Washington. « Le système actuel centré sur le dollar ne peut pas durer éternellement », a dit Barry Eichengreen, professeur d’économie et de sciences politiques à l’université de Californie à Berkeley. « Un système monétaire et financier international multipolaire est à venir, alors que les États-Unis représentent une part décroissante de l’économie mondiale. »

Des stratèges de Goldman Sachs ont affirmé qu’il existe désormais « de réelles inquiétudes quant à la longévité du dollar américain en tant que monnaie de réserve », tandis que le milliardaire Stanley Druckenmiller, gestionnaire de fonds américain, a averti que le dollar pourrait cesser d’être la monnaie de réserve mondiale prédominante d’ici 15 ans.

Ironiquement, le recours croissant des États-Unis à des sanctions sévères contre les pays qu’ils n’aiment pas, comme la Chine et la Russie, a accéléré cette tendance, les pays cherchant de nouveaux moyens de financer leur commerce sans que Washington puisse saisir leur argent. « Les États-Unis, en recourant continuellement à des sanctions, scient la branche sur laquelle ils sont assis », selon les mots d’Anuradha Chenoy, ancien doyen de l’école d’études internationales de l’université Jawaharlal Nehru à New Delhi.

J’ai exposé tout cela en détail dans un article pour RT Allemagne en avril 2021, intitulé Nord Stream 2 – La véritable raison de la détestation du gouvernement américain :

« … Le gouvernement américain, en tant qu’émetteur de la monnaie de réserve mondiale, n’est intéressé que par une seule chose : la prolifération du dollar américain. Ce seul fait est tout ce qu’il faut savoir pour comprendre la politique étrangère américaine. « Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Cela signifie que le gouvernement américain, en collusion avec la Réserve fédérale, a la capacité d’imprimer le dollar américain à volonté… et peut exporter son inflation au reste des nations du monde. Toute nation qui souhaite s’engager dans du commerce international, y compris l’achat de matières premières comme le gaz naturel ou le pétrole, doit maintenir des réserves massives de dollars américains pour permettre ses achats. « Le monde, en fait, agit comme une éponge pour absorber l’inflation américaine, permettant au gouvernement américain d’amasser des déficits obscènes qui permettent un budget militaire massif et l’enrichissement d’une très petite partie de la population américaine aux dépens non seulement de la population mondiale, mais aussi de la classe ouvrière américaine ». « Quant à toute nation qui veut se libérer du dollar américain, nous ne savons que trop bien ce que les États-Unis leur réservent… C’est là que la Fédération de Russie entre en jeu. Si l’on veut vraiment comprendre pourquoi l’establishment américain déteste la Russie de Vladimir Poutine, il suffit de comprendre le rôle du dollar dans le monde. La Russie est une menace directe pour la prolifération du dollar américain. « Pour sa part, la Fédération de Russie est devenue assez résistante au cours des 20 dernières années et beaucoup moins sensible à toute pression ou influence extérieure… La Russie est une nation souveraine qui n’est pas intimidée par les États-Unis. « Les États-Unis ne peuvent pas simplement lancer une frappe militaire contre la Fédération de Russie comme ils l’ont fait en Irak, et dans de nombreuses autres nations qui ont rejeté l’hégémonie du dollar. La Russie a désormais le pouvoir d’empêcher la prolifération du dollar américain. Pour revenir à l’analogie de l’éponge : La Russie réduit la taille de l’éponge. Le gouvernement américain dispose ainsi d’un nombre de plus en plus réduit de pays vers lesquels exporter l’inflation du dollar. Plus l’éponge se réduit, plus la politique étrangère américaine devient désespérée, les dirigeants américains tentant par tous les moyens de préserver leur emprise sur le pouvoir mondial… » Toute nation qui ne se conforme pas aux édits de Washington et refuse de jouer le jeu du dollar est confrontée à une révolution de couleur, un coup d’État, un faux drapeau ou à la force militaire brute. Washington sait que si de plus en plus de ces dollars détenus dans les réserves étrangères deviennent superflus, ils reviendront aux États-Unis pour y aggraver les pressions inflationnistes. C’est la principale raison, par exemple, pour laquelle Washington s’oppose avec tant de véhémence au gazoduc Nord Stream 2 : parce que ce sont les Russes et les Allemands qui détermineront ensemble le mécanisme de fixation des prix, et non Washington.

Les nations du monde devraient avoir le droit souverain de choisir la monnaie dans laquelle elles veulent commercer et ne pas être forcées par les canons américains à utiliser le dollar.

C’est la véritable raison pour laquelle Washington est déterminé à attirer les forces russes en Ukraine. Washington doit tenter, par tous les moyens possibles, de contenir la Russie, puis d’essayer de la contraindre à l’asservissement, c’est-à-dire à l’acceptation pleine et entière de l’hégémonie du dollar sur elle.

Mais, après des décennies d’abus, le système monétaire actuel fondé sur le dollar s’épuise. Les taux d’intérêt ont été artificiellement manipulés jusqu’à zéro, les banques centrales occidentales monétisent la dette via l’assouplissement quantitatif à un rythme effréné, et les prix à la consommation montent en flèche.

Washington continuera à faire tout son possible pour maintenir la suprématie du dollar, y compris en utilisant l’Ukraine et le peuple ukrainien comme chair à canon dans ses efforts pour provoquer la Russie et lui imposer l’hégémonie du dollar. Washington veut isoler davantage la Russie de l’Occident en la présentant comme un agresseur violent. Je suis convaincu que Vladimir Poutine ne se laissera pas faire.

Traduction Corinne Autey-Roussel

Photo Pete Linforth / Pixabay