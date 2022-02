UN Maghreb en dérive sur les flots des dunes de sable! Abdelaziz Dahmani

Bravo les Maghrébins ! Le monde de la Paix , de la stabilité , pas du côté de l actuelle Ukraine , nous envie ! . De plus en plus , ceux des paix , et stabilites , sont ils jaloux , de nos performances maghrébines ? Jugez ! . Ces derniers jours , la où partout , y a UN seul Gouvernement , tenant fermement la barre , la Libye en a DEUX ! . L un ne veut pas partir , l autre ´ désigné par le Parlement , a des difficultes à s installer . Et entre eux , c est pas la Saint Valentin . Chacun aligne derrière lui des forces étrangères . Même la Turquie , a recommencé à ramener des mercenaires , notamment des syriens « démocrates « à sa solde …

Nous en Tunisie , on est plus modeste . On a un gouvernement , une justice ? … Mais aussi DEUX C S M ,,, ( Conseil Supérieur de la Magistrature ) . L ´ UN dissous , mais qui conteste , non dans les tribunaux , mais dans la Rue . Et qui ne veut pas passer le Relai à celui désigné à sa place , par l autorité suprême du pays , le Président de la République

Et comme une inquiétude n arrive pas seule , beaucoup clament que la Tusisie est tombé en Dictature , d un Président qui veut tout accaparer . Et cette Dictature est dénoncée , …même dans les médias officiels de l ETat . Du bon vaudeville de Boulevard , mais qui ne prête pas trop à rire .

A l ´ Ouest du Maghreb , cela va t il bien mieux ? Difficile à savoir ! La frontière entre l Algérie et le Maroc , est fermée , « solidarité maghrébine « , depuis 26 ans ! Et à force d être fermée , sans communications , relations humaines voisines , ou transports , une forêt dense va finir par , naître , séparer les deux pays . Sous couvert de création d ´ un autre pays , mal arrosé , pour pour pousser en plein désert .Un mirage …

Il fut un temps , où , nous maghrébins avons cru à la réalisation cohérente de cet ensemble , à sources , racines historiques , belle vitrine , sur l ensemble des côtes continues de la Méditerranée Sud . Force politique , économique , stratégique , de plus de cent millions d Âmes , qui était tant solidaire du temps de la guerre de libération de l Algérie , Force dotée de tous les bienfaits du sol et du sous sol … Que reste il de tout cela ? Haines , méfiances et si de choses ! . Même le Couscous , unitaire , est devenu thème à contester la qualité de l Autre !

Juste un petit exemple : il fut un temps , où les trois Etats centraux de ce Maghreb , Algérie , Maroc , Tunisie , [ je les cite par ordre alphabétique pour éviter …polémiques ! ] , étaient consultés , pour donner leurs avis , sur les problèmes de l Europe du Nord et de la Baltique … En retour , puis je , à titre de curiosité personnelle , en février 2022 , essayer de deviner , ce que pensent nos Etats « maghrébins « de la situation , actuellement explosive en …UKraine ? Mais , sûrement pour avoir un indice , à cette question , chercher qui sont les fournisseurs , et vendeurs des accumulations de leurs nouvelles armes , missiles et drones , fournies , à quel prix ? , à nos chers pays … « frères

Même si chacun , de ses incohérences globales , a de « bonnes « raisons , des explications , pour justifier le gouffre , vers lequel nous continuons à glisser .

Deux gouvernements en Libye , Deux C S M , en Tunisie ,c est l épanouissement de la Démocratie ? A pleurer ! AD