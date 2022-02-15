(13فيفري) في مثل هذا اليوم من عام 1952 تم تنفيذ اول عملية منظمة و مسلحة ضد فرنسا على مستوى البلاد التونسية و انطلافها كان من قفصة (عملية السطح)

و قعت في نفس يوم مقتل سليمان بن حمودة حوالي الساعة الثالثة مساء. و قد علم الثوار بان سيارة من نوع تراكسيون رمادية اللون تقل عدد من الجندرمة الفرنسيون متوجهون الى ام العرايس لتوديع اضدقاء قبل سفرهم الى فرنسا في اجازة. فتم نصب كمين الى هذه السيارة في الطريق القديم الرابط بين قفصة و الرديف . و منفذو هذه العملية عددهم خمسة و هم . الشيخ العربي العكرمي (القائد)- نصر بن رحال العكرمي-علي بن عبد الله العكرمي- بلقاسم بن محمد العكرمي- و الصادق بن الصامت العكرمي. انتصب المنفذون على مجموعتين في الجهتين المقابلتين من الطريق على بعد يقارب 70م. و الشيخ العربي هو المكلف باطلاق الرصاصة الاولى. و عند تنفيذ الهجوم تم قتل اثنين من الجندرمة و جرح امراة على مستوى الكتف. وتم اغتنام كل ما يملكون من اسلحة و ذخيرة و الامراة لم تمس بسوء ثم انسحب الثوار. و قد علمت السلطات الفرنسية بهذه العملية عن طريق سائق الحافلة القادمة من الديف وهو المسمى صالح القمودي. و على اثر هذا الحادث تم اعتقال عبد الله بن محرز اليحياوي و فاطمة السلامية لانهما يسكنان قرب موقع الحادث و تم اعتقال اربعة من عرش الظواهر و هم الطائع بن دهماني-على بن محمد بن احمد-عمر الشافعي-ساسي بن محمد الصالح و خامسهم من عرش اولاد تليجان اسمه عمر بن سليمان التليجاني الذي استشهد على اثر التعذيب المفرط في ثكنة قفصة الموجودة امام محكمة الاستئناف حاليا و كان اول شهيد في الثورة. و تم ايضا اعتقال الزعيم النقابي و مهندس الثورة احمد التليلي. و تم البحث عن الازهر الشرايطي و قد تم تكليف عمه مصباح بن محمود بتسليمه الى الفرانسيس مقابل مبلغ مالي هام و لكنه لم يفلح. ثلاثة من الاربعة الظواهر اعترفوا بقيامهم بالعملية من شدة التعذيب و حكم عليهم بالاعدام لكن لم يتم التنفيذ لان سلاح العملية لم يعثر عليه و الثورة اشتدت معاركها. و هذا الاعتراف انقذ المنفذين الحقيقيين من المتابعة و اطلق سراح البقية.