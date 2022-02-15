: الأستاذ مراد النوري قبل اربعطاش جانفي بأسابيع

Mourad Ennouri

مرشد عبد القادر ادريس

نقلا عن الأستاذ مراد النوري..

للتاريخ..

قبل اربعطاش جانفي بأسابيع كنت حاضرا في عشاء باريسي بين الدكتور المنصف المرزوقي والاستاذ عبد الرؤوف العيادي و المرحوم سليم بقة واذا بهذا الاخير قال لنا عندي ليكم خبير باهي مفاده ان شخصيات نافذة في دوائر القرار الامريكي وافقت على الاطاحة ببن علي و ان المسألة مسألة ايامات و ان الخطة جاهزة وقد اعطي الضوء الأخضر لاجبار بن علي على التنحي من الحكم فسأله المرزوقي هل قلت هذا الكلام لغيرنا الاربعة؟ فقال له لا مازلت كيف تحصلت عليه اما يبدو ان بن سدرين في بالها اما الخوانجية فلا اتصور و كان سألوني تو نقلهم كيف العادة حظرو رواحكم بش تسمعو خبير باهي من غير ما نقوللهم شيء و اظن ان حتى فرنسا مازالت لم تستشعر الامر . فتدخلت هنا قائلا ربما ما تقوله يكون صحيحا و لكن بعض مسؤولي الاستخبارات الفرنسية التابعين لادارة اللجوء السياسي و الهجرة ركزو في اسئلتهم الموجهة لي خلال مطلبي الذي تقدمت به في اللجوء عن تحركات الحقوقيين الامريكان في تونس و بمن يتصلون واظن ان في الأمر ريبة ما عن دور تلعبه امريكا في تونس خفية. كان عبد الرؤوف صامتا ومنزعجا فهو يكره امريكا رغم عدائه لبن علي و كانه يقول حتى الهم عندك فيه ما تختار ولم يكن هذا براي المرزوقي الذي ابتسم ابتسامة صفراوية و قال لسليم هل انت جاد فيما تقول ام كما عهدتك زودتلها شوية هاذي المرة في الشرب و اصبحت تهذي. فقال له سليم تعرفني في الامور هاذي ما نفدلكش و ديما نجيبلك الصحيح و ابدى حضر فاليجاتك خاطر يلزمك تكون سريع الوصول لقصر قرطاج قبل ما يطيرلك بيه نجيب الشابي فقهقه المرزوقي و انشرح و كأن به رفع الى السماء.

كملنا العشاء و اصر المرزوقي يخلص الا ان سليم قاطعه وقائلا انت تخلص في قرطاج الخلاص الصحيح اما اليوم العشاء عليا فعبد الرؤوف اليوم ضيفي انا.

وافترقنا و روحت بالأستاذ العيادي لبيتي وقد كان في زيارة للرفاق في حزب المؤتمر و سألته ما قولك في ما قاله سليم فقال لي ما يقلقني ان سليم عندو علاقات مع المخابرات الفرنسية و ربما حبو ياخوذو راينا في المسألة و تو نحكي مع سهام هي فقط الي عندها الصحيح.

دخلنا للدار رن هاتفي فإذا هو رقم اجنبي اظنه من النمسا فإذا بسهام على الخط و لا اعرف من اين تحصلت على رقمي و كيف علمت ان الاستاذ معايا و بدون تطويل قالت لي كان عبد الرؤوف ما رقدش عديهولي عندي امور هامة نحب نقولهالو قلتلها تفضل اهو معاك.

حكى معاها و ظاهر انو كان محرج من وجودي لانها قالتلو ما نحب حتى كلمة يعرفها حد غيرك فهمت روحي وخرجت نعمل دورة و رجعت بعد نصف ساعة لقيتو مازال كي كمل المحادثة.

قتلو لابأس ؟! قلي يكون خير والكرة عند الشعب و امريكا فعلا على الخط و بن علي موش مطول و سليم ظاهرلي فما شيئا من الصحة فيما يقول و سنرى.

بعد ايام سافر العيادي و قابل سهام في برشلونة و بعد روح لتونس و بعد شهر وقعت الاحداث و تسارعت و بن علي ارتبك و ما فهمش الضرب منين جاي فقرر اعتقال الشهيد شكري بلعيد و عبد الرؤوف العيادي في نفس اليوم و كذلك حمة الهمامي فيما بعد.

بن علي حب يجس نبض المعارضة و فهم اخيرا ان الأمور الكل بيد الامريكان وقتها شعر ان نهاية نظامه قربت و بدى يفكر في الهروب.