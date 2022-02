Paris le 1er décembre 2002

Lettre ouverte au Président du Sénat :

Pour que la France reconnaisse la nature colonialiste du protectorat établi en Tunisie et ailleurs

Monsieur le Président

Les signataires de cette lettre sont scandalisés par les propos tenus sur votre site internet officiel tendant à réhabiliter le système colonial du protectorat. En effet il est dit dans l’hommage au Sénateur d’Estournelles, ancien numéro 2 de la Résidence française en Tunisie au lendemain de l’occupation militaire de 1881, qu’il « n’aura de cesse de s’opposer à la politique coloniale. Il était en effet partisan du régime du protectorat ».

Il est clair qu’en opposant le protectorat au colonialisme cette affirmation tend en fait à blanchir le système colonial français tel qu’il a été entrepris par la IIIè République sous la forme de protectorat. Le meilleur élément à cette thèse qui oppose le protectorat au colonialisme a été fourni par d’Estournelles lui-même en 1899 quand il affirma que l’Algérie et la Tunisie « sont des prolongements de la France » (Discours du 8 décembre 1899). Il a même défendu sa politique coloniale en Tunisie : « non que je sois un détracteur de nos entreprises coloniales : j’ose dire que ma vie tout entière protesterait contre un pareil soupçon, j’ai été l’un des ouvriers les plus dévoués de notre expansion coloniale à ses débuts, j’ai applaudi, j’ai travaillé à notre établissement en Tunisie. »

La seule réserve émise par d’Estournelles ne vise pas le principe du colonialisme, mais la forme de l’annexion jugée par les tenants du système du protectorat comme plus couteuse en hommes et en argent et plus risquée que le protectorat. C’est ce que d’ailleurs d’Estournelles a développé dans son œuvre majeure : la politique française en Tunisie, le protectorat et ses origines,1854-1881, qui vient d’être réédité sous le titre La conquête de la Tunisie, Récit contemporain, Paris 2002. Ce livre montre que d’Estournelles n’a jamais remis en question la légitimité de la colonisation que Jules Ferry osait sans complexe justifier en ces termes« :Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont des droits vis-à-vis des races inférieures » (Discours de Jules Ferry du 28 Juillet 1885).

Monsieur le Président,

Pour éviter tout malentendu au sujet de vos positions sur le colonialisme, nous vous demandons de bien vouloir condamner et sans réserve le protectorat en tant que générateur de crimes contre les peuples, d’humiliations, d’exploitations, de ségrégations, de violences et de massacres à l’instar de tout autre colonialisme et de condamner en particulier le protectorat établi par la France en Tunisie de 1881 à 1956.

Veuillez agréer Monsieur le Président l’expression de nos sentiments respectueux.

Premiers signataires

[L1]Christian Poncelet