QUAND les DISCOURS, sans lendemains, DONNENT de FAUX ESPOIRS , du côté des FRONTIÈRES ALGÉRO-TUNISIENNES, et AU DELÀ … Abdelaziz Dahmani

في سبعينات القرن الماضي تعرفت على ضابط في الجيش التونسي اسمه القبطان السنوسي

Hier, c était le 64 -ème “ Anniversaire “ du 8 Février 1958 , celui du massacre , bombardements français , de Sakiet Sidi Youssef , village tunisien , du Nord Ouest , victime innocente, alors de la guerre de libération de l’Algérie . Massacre , perpétré par 25 avions française , en réplique à une attaque des moudjahidines algériens , partis de Tunisie . Une armada , de l armée française , contre un petit village tunisien , à titre de représailles . La France n’a reconnu que 79 morts , 148 blesses , y compris , femmes et enfants , hôpital et école détruits , ça c est l’histoire …

Hier , comme chaque année, cérémonie algéro- tunisienne , pour sceller “ le sang commun versé , par la solidarité , frère , des deux peuples “ . Et cette cérémonie , a été présidée à Sakiet Sidi Youssef par les Premiers ministres des deux pays . Les regions frontalieres tunisiennes , ont accepté durant toute la guerre d Algérie , la présence , de dizaines de milliers de combattants algériens , des centaines de milliers de réfugiés , fuyant le colonialisme , tout comme du côté des frontières marocaines . Afin que l Algérie combattante , aille au bout de sa libération .

De nos jours , 60 ans après l Independance de l Algérie , ces régions frontalières , côté tunisien , restent parmi les plus pauvres de la Tunisie . Et hier , ce qui m à personnellement choqué , c est le côté dur réaliste des discours …pompeux , officiels , en rappel , de la solidarité et des sacrifices . Et rappel pour la 50 eme fois , du rituel besoin , de développer en commun , ces régions frontalières . Promesses permanentes , conventionnels , entre quelques émotions , de tous les …8 Févriers …

Voilà , depuis hier , des souvenirs qui émergent dans ma tête . À la fin de la Guerre liberatrice le l Algerie , la Tunidie , a réclamé à la France , et à l Algérie , la restitution de ses vraies frontières . Tunisie , renvoyée alors « sur les champs de Roses , « avec des promesses d une réelle coopération , l ouverture des frontières , d exceptionnels projets communs , ambitieux …. .

Je voudrais rappeler juste un seul fait exact , vérifié , parmi tant d autres . Bouteflika ´ alors ministre des affaires étrangères de l Algérie est venu rassurer Bourguiba . Qui devant son visiteur algérien , a étalé une carte* …française de 1928 , ou les frontières tunisiennes contenaient des régions pétrolières de l actuelle Algérie … Bouteflika , intelligent , malin , séduisant a dit à Bourguiba : « Président , vous êtes notre père , notre doyen , et vous avez sûrement raison . Mais , vu le prix du « million « de chahids , nous ne pouvons renoncer à nos frontières . Sans quoi , nous serions , gouvernement , en intenses difficultés . Alors que vous Président Bourguiba …. .

Cette non solution de nos frontières communes sera compensée , par l’ouverture des … frontières , et la mise en commun de nos richesses … « . Bourguiba , Homme d’État , ne

s ‘est pas laissé séduire par le beau discours . Et selon un geste familier populaire , Bourguiba , sa réponse sans paroles , a gonflé une de ses deux joues et la tapoté 3 ou 4 fous d’un doigt …

Depuis 60 ans , les relations tuniso algériennes , comme souvent partout , ont connu des hauts et des bas . La Tunisie , petit pays , n a jamais voulu s aligner sur des politiques , lignes ou stratégies , qui ont connu après des échecs et des revers .

Deux derniers exemples de ces relations sans grandes envergures , au « ras des pâquerettes « , l ´ Algérie , frère ou sœur , a donné de l Aide médicale , pour combattre le Corona . Et depuis peu de mois à supprimé les tarifs préférentiels , et les non impositions douanières , à de nombreux produits tunisiens exportés vers l Algérie . En ces mêmes mois de souffrances , et de déchets de l Économie chancelante tunisienne …

IL arrive dans nos familles , freres et sœurs , de manquer d une profonde solidarité , ca arrive parfois , mais au moins sans discours trompeurs ….En attendant que « demain , on rasera gratuit « , du côté des frontières …. AD