Hassan ar-Rammah, père de la poudre à canon, des armes à feu et de la fusée

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

A son entrée à Damas en juillet 1920, le général français Henri Gouraud est allé visiter le mausolée de Saladin. Non pour s’y recueillir et déposer un bouquet de fleurs sur le tombeau, mais pour fanfaronner au mort la revanche des Croisés : « Réveille-toi Saladin, dit-il, nous sommes de retour. Ma présence ici consacre la victoire de la croix sur le croissant. » Si l’histoire parle beaucoup de Saladin et de Baybars à qui Gouraud devait incontestablement une grande part de la blessure entretenant sa rancune, cette histoire ne semble pas assez diserte au sujet d’une famille de lanciers damascènes qui, entre les 12e et 13e siècle, a contribué énormément non seulement aux victoires des musulmans sur les Croisés, mais aussi et surtout, à long terme, à la puissance militaire occidentale qui a permis à Gouraud de profaner le tombeau de Saladin.

« Avec beaucoup de chroniqueurs, écrit Romuald Brunet en 1886,je puis affirmer que l’Espagne, la première, s’est servie de l’artillerie, introduite par les Arabes, le peuple le plus civilisé alors de l’univers. »[1] Les chroniqueurs évoqués sont, entre autres, Louis Viardot[2], Joseph Toussain Reinaud et Idelphonse Favé[3], trois auteurs français à avoir reconnu, le premier dès 1833, et les deux suivants en 1850, que la poudre à canon et l’artillerie sont des inventions arabes. Au 20e siècle, c’est probablement l’auteur américain d’origine allemande, Willy Ley[4], qui fut le premier à attribuer aux Arabes, en 1958, l’invention d’autres engins militaires plus sophistiqués : la torpille et la roquette.

Dans le livre choc de Sigrid Hunke, paru à Stuttgart en 1960 et publié, trois ans après en français à Paris, on lit : « Tandis que nous assistons aujourd’hui avec stupéfaction aux progrès ahurissants de la technique moderne en matière de fusées, c’est à peine si nous songeons à ceux qui nous ont gratifiés de cette invention, et encore moins au fait que nous, Occidentaux, sommes fort probablement et sans nous en douter à son origine. »[5]

Torpille ar-Rammah, volant et flottant au dessus de l’eau (autopropulsion à poudre)

Le passage cité de Hunke s’insère dans un hommage rendu au génie précurseur du chimiste et ingénieur syrien Hassan ar-Rammah, père de la poudre à canon et inventeur de 70 engins explosifs[6], dont le boulet de canon, la fusées, la torpille, ainsi que les premières armes à feu comme l’arquebuse… L’essentiel de ces technologies, jamais jusque-là connues en Europe chrétienne, a été transmis plus tard à l’Occident, grâce à des traductions latines publiées dans le fameux Liber Ignum, ouvrage prétendument écrit par un certain Marcus Graecus[7]. Comme l’histoire de l’artillerie en Espagne est liée à celle des Arabes, le transfert de la poudre à canon et des armes à feu vers l’Europe s’est probablement effectué depuis l’Espagne musulmane, passant d’abord en Italie, puis en France et enfin en Allemagne.

Si l’on ne sait pas à quelle année au juste naquit Hassan ar-Rammah, on présume que sa venue au monde se situe entre 1220 et 1226. Petit-fils et fils d’armuriers, Hassan s’est engoué, dès sa prime enfance, de la fabrication de substances explosives, et selon ses dires c’était à son grand-père puis à son père qu’il devait l’initiation à cet art[8]. Ayant étudié la chimie, il a voulu investir son savoir scientifique dans le métier qui a donné à sa famille son nom, «رماح rammah» voulant dire en arabe fabricant de lances, et aussi lancier. Ce choix, de même que celui de ses ascendants, semblent obéir surtout à des impératifs stratégiques nationaux dictés par le contexte politique dans lequel se trouvaient la Syrie et le reste du monde arabo-musulman. De l’Ouest, les Croisés ne cessaient de mener leurs campagnes contre ce monde, et de l’Est les Mongols menaçaient de rajouter bientôt à ces périls. Il fallait donc développer, voire révolutionner le génie militaire de l’époque afin de permettre aux armées musulmanes d’assurer la défense de leurs pays contre l’ennemi conquérant, d’une part, et d’autre part la puissance dissuasive qui empêcherait cet ennemi, une fois repoussé, de songer à de nouvelles incursions.

Hassan ar-Rammah a dû probablement développer à un âge précoce des recettes chimiques sur la « puissance du tir », déjà formulées depuis le 10e siècle par des polymathes arabes comme Jabir Ibn Hayyan ou Abou Mohamed al-Hamadani[9]. Et sans doute bien avant la bataille de la Forbie (17 et 18 octobre 1244)[10], après avoir sophistiqué ses premiers projectiles incendiaires, il a mis au point la fameuse roquette appelée « œuf auto-mobile et brûlant », utilisée entre autres dans la bataille égyptienne de Damiette en 1249[11]. Plus tard, il a fabriqué à partir du bois le premier canon portatif, sans doute celui utilisé en 1260 dans la célèbre bataille d’Aïn-Galout contre les Mongols[12]. Et pour abréger, c’est au génie de ce Syrien mort en 1295, aux profits qu’il a su tirer de ses ascendants pour purifier le nitrate de potassium et inventer la poudre à canon ainsi que les premières armes à feu, que les Arabes devaient les moyens propices à leurs luttes contre les Croisés et les Mongols. La résistance des musulmans au cours du siège d’Âcre (1189-1191), grâce notamment à la pulvérisation des trébuchets, ou tours mobiles, des Croisés, par des boulets incendiaires[13], la bataille de Mansourah et les 21 défaites que le fameux Baybars avait infligées aux Croisés francs[14], la destruction des galères de la flotte franque en Egypte, ainsi que la bataille d’Aïn Djalout qui mit fin à la fois aux ambitions mongoles de dominer le Moyen-Orient et à la présence franque au Levant, sont des moments historiques qui témoignent de l’apport technologique des ar-Rammah père et fils aux armées de Saladin et de Baybars. Quant à la dette de l’Occident envers cet Arabe, je crois que le passage cité de Sigrid Hunke en dit quelque chose, et non des moindre.

Lors de sa croisade contre l’Egypte dont le véritable objectif était de convertir au christianisme les « infidèles » [musulmans] de ce pays, après les carnages perpétrés à Damiette et la prise de cette ville, demeurée occupée pendant 11 mois et 7 jours, Saint-Louis fut capturé avec les survivants de son armée, écrasée le 5 avril 1250 à al-Mansourah, grâce au génie inventif dont je parlais depuis peu. Jean de Joinville nous rappelle la part de l’« œuf auto-mobile et brûlant » (assimilé par les Francs, faute d’en connaître au préalable la nature, au « feu grégeois »[15], dans l’éclatante défaite subie par les croisés : « Un soir où nous faisions le guet de nuit près des chats-châteaux, il advint qu’ils nous amenèrent un engin qu’on appelle pierrière, ce qu’ils n’avaient pas encore fait, et qu’ils mirent le feu grégeois dans la fronde de l’engin. […] La nature du feu grégeois était telle qu’il venait bien par devant aussi gros qu’un tonneau de verjus, et la queue du feu qui en sortait était bien aussi grande qu’une grande lance. Il faisait un tel bruit en venant, qu’il semblait que ce fût la foudre du ciel ; il semblait un dragon qui volât dans les airs. Il jetait une si grande clarté que l’on voyait parmi le camp comme s’il eût été jour, pour la grande foison du feu qui jetait la grande clarté. […] Toutes les fois que notre saint roi entendait qu’ils nous jetaient le feu grégeois, il se revêtait sur son lit, et tendait ses mains vers Notre-Seigneur et disait en pleurant : « Beau sire Dieu, gardez-moi mes gens!»[16].

Malgré la ferveur de cette pieuse invocation, l’armée ayyoubide commandée par Tûrân Châh (arrière-neveu de Saladin) a écrasé l’armée franque et détruit sa flotte. Louis IX et 1200 survivants des Croisés furent capturés, et ne durent leur salut qu’au paiement d’une lourde rançon de 200 000 livres et l’évacuation de Damiette. S’il semble certain que le roi franc fut bien traité lors de sa détention (logé à Al-Mansourah dans la villa de Fakhreddine ibn Loqman, cadi et lettré soufi, et soigné par un médecin arabe qui l’a guéri d’une dysenterie[17]), voici comment Ibn Matrouh (1196-1252), poète et homme de lettres égyptien qui fut témoin des péripéties de la 7e croisade, nous relate sa capture, en interpellant à la fois l’« imprudent Prudhomme » et son armée :

« Tu es venu, rêvant de conquérir l’Egypte

Croyant souffle de vent le son d’anafin[18]

La mauvaise fortune au carcan t’a conduit

Et réduit à tes yeux l’infini horizon

Tandis que tes amis furent tous déposés

Grâce à ta bonne gouverne au caveau tombal

Cinquante mille personnes dont plus on ne vit

Que des trépassés, des captifs ou des blessés

Qu’Allah te pousse à rééditer cet exploit

Pour que Jésus de vous puisse à jamais guérir

Si le Pape de vos hauts faits peut se flatter

C’est que maints leurres découlent de bons conseils

Ne faites pas de ce bouvier votre pasteur

Comme sage instigateur il bat Chaq et Satih[19]

Et dites-vous bien si vous comptez revenir

Pour racheter par une vile action vos revers

Que la maison de Loqman[20] demeure en l’état

De même que les chaînes et l’eunuque Sabih. »[21]

Aux lendemains de sa propagation en Egypte, ce poème s’est tellement popularisé dans le monde arabe qu’il inspira à un autre poète, tunisien cette fois, un quatrain rapporté par Makrizi. L’auteur, qui s’appelle Ahmed Ibn Ismaïl ez-Zayyat[22], dédiait à son tour ses vers au même Louis IX débarquant, au mois de juillet 1270, à la Goulette :

« Ô le Franc, Tounès est la frangine d’Egypte

Alors prends garde à ce que t’y attend

Sa maison de Loqman est une tombe

Et tes eunuques Monker et Nakir. »[23]

