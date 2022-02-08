هجرة 1200جزائري استفزني وجعلني اكتب على التعليم في الجزائر:شيحي سعاد

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أعزائي القراء والمتابعين مقالي حول التعليم في الجزائر كنت احتاج الى القليل من الجرأة حتى اكتب عن واقع التعليم في الجزائر.

هجرة 1200جزائري استفزني وجعلني الموضوع اكتب على التعليم في الجزائر.

اشكر الاستاذ محمد رباعة مدير مجلة قبس السياسية والثقافية.

«« إذا اردت احتلال أيّ دولة أو اسقاطها، عليك بالقضاء على قطاع تعليمها فهي النقطة و الهدف الحساس لأيّ دولة في العالم والقلب النابض لها، مثل مافعله الإحتلال الفرنسي في الجزائر، وجعلها تدور في حلقة مفرغة في مجال التّعليم، بعد الإستقلال إلى يومنا هذا، في حين كانت معظم الدول في طريقها إلى النّمو والبحث و التّطور التكنولوجي والجزائر آنذاك كانت تحت الإستعمار مما جعلها إلى يومنا هذا عاجزة في مجال التعليم و اكبر دليل على ذلك هجرة الأدمغة الجزائرية إلى الخارج .

هل الجزائر مازالت عاجزة في القرن الواحد والعشرين من توفير بيئة تكنولوجية و معلوماتية للكفاءة والكوادر الجزائرية ؟

هل النّمط التّقليدي للتّعليم الّذي لايزال ساري المفعول إلى يومنا هذا هو سبب في جمود التّعليم في الجزائر ؟

هل الجزائر لديها حاسية وعدوا من مواكبة التطور التكنولوجي و مسايرة العصر واستبدال المناهج التربوية التقليدية بشكل جذري بما يواكب العصر وجلب كفاءات وكوادر من الخارج لتطويرها ؟

هل سبب انعزالها وعدم انفتاحها مع الدول الأخرى في مجال التّعليم هو اعتبار نظام تربوي قرار سياسي ؟

هل تزايد التسرب المدرسي للتلاميذ يعكس الضعف التكوين الذي يتلقاه المعلم قبل التدريس مما جعله عاجز على توجيه وتلقين المعلومة للتلميذ ؟

هل العلاقات التي القائمة على التنافر بين وزارة التربية و المديريات والولائية والإدارة والمدير و المعلم او المربّي هي التي حددت مصير التعليم في الجزائر وجعلته يتراجع شئ فشيئا مما جعله يحتل المرتبة 119دوليا والمرتبة 11عربيا حسب ما جاء في المنتدى الإقتصادي العالمي دافوس؟

هل مجانية التعليم قضت على نسبة الأمية في الجزائر أو أن مجانية التعليم وحدها لاتكفي بل يجب نص في الدستور على إجبارية التعليم لكل فرد بإعتباره انسان ؟

كيف لبعض المدارس الجزائرية وهي لاتزال تفتقر إلى أدنى شروط الحياة. فالأولياء يرسلون أبنائهم للمدرسة دون أيّ تدخل او المطالبة بتوفير الموارد المادية؟ هل هذا يدل على بعد المدرسة عن الحياة الإجتماعية ؟

اين دور جمعية أولياء تلاميذ ؟ هل وجودها مجرد شكليات وتسمية فقط؟.

لاتزال الكفاءات الجزائرية مصرّة على الهجرة كل سنة حيث أنّ المتفوقين في شهادة البكالوريا يختارون الدراسة في الخارج أما المتفوقين في شهادة تعليم المتوسط أو الإبتدائي فيختارون الإلتحاق بأشبال الأمة، وهذا يعبر عن عجز الدّولة في جلب كوادر من الخارج لتأطير هذه الفئة ذوي الكفاءات العالية .

تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية استثمارية و التي بفضلها يتم استخراج هذه الكفاءات . التي سوف تساهم في المستقبل القريب في تحرك العجلة في المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية للدولة

لابد من عقد شراكة بين الدول الأجنبية وفتح مدارس خاصة في الجزائر لهذه الفئة وجعل نظام تربوي بقرار ثقافي ارتجالي لاسياسي متخاذل.

ومن جهة أخرى يجب فرض إجبارية تعليم على فئات المجتمع لتوفير فرص متكافئة بين كل افراد في المجتمع و التخلص من ظاهرة التسرب المدرسي، وفي المقابل لابد من إجراء عقد بين المؤسسة التربوية و التكوين المهني والمؤسسات العسكرية وجعل الإلتحاق بهذه المؤسسات بعد رسوب المتكرر في دراسة إجباريا لهذه الفئة الضعيفة التي تحتاج إلى الصقل و التكوين أكثر.

الحرص على إجراء تكوين للمعلم قبل التحاقه بالتدريس وانتقاء الأكثر كفاءة وخبرة وارتفاع سن نسبة التقاعد للمعلم فكلما كانت لديه خبرة أكثر كلما ينعكس ذلك على تلميذ ايجابيا.

تهيئة التلميذ داخل الوسط المدرسي وإحتوائه وإرشاده ودعمه نفسيا عن طريق مرشد نفسي يرافقه طيلة تعليمه الإبتدائي وإبتكار أساليب جديدة لتلقين المعلومات بطريقة تجعله يستوعب المعلومة اكثر وتفسيرها كما قال عبد الله عبد الدائم (أن تعليم والقراءة والكتابة ممل بعض شئ فعلى المعلم أن يخفف هذا الملل بإصطناعة طرق مشوقة) فهذا ينعكس إيجابيا على زيادة جودة التعليم.

بالرغم من المعيقات والصعوبات التي تواجه التعليم في الجزائر إلا أن هناك فئات من التلاميذ كل سنة تفتك المراتب الأولى وتواصل حلمها وتهاجر إلى دول أجنبية و تنافس الأجانب وتثبت قوتها وعزمتها وإصرارها على النجاح»».

الكاتبة سعاد شيحي أديبة الجزائر