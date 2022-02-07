كتب الدكتور رفيق بوجدارية: إحدى مستشفيات تونس المحروسة

المكان : إحدى مستشفيات تونس المحروسة ربما كان قسم الاستعجالي

الزمان : وضح النهار

مواطن غيور يشجع في طبيب مقيم بأقوى عبارات الخنيفري و أدق ضربات الود ، أمام غبطة الحاضرين مما زاد في المغامرة السعيدة للطبيب الذي سرعان ما نسي أتعابه ليحمل آلام المريض و عائلته في بدنه

هذه المشاهد نراها كل يوم في كل المستشفيات و في كل les urgences وهو أمر يسعد الممرضين و الأطباء الشباب منهم و الشياب ، هاته السعادة يحسدنا عليها بعض المديرين العامين لمستشفياتنا لأن حراستهم و شواشهم وأبوابهم السميكة تحرمهم من هذا التكريم

أطبائنا الشبان يعرفون جيدا ظروف العمل في مستشفياتنا في نهارها المكتظ و في ليلها الموحش العنيف .. هم يعرفون كمية التقدير التي يحضون بها من قبل الإدارة و كمية حبهم عند المواطنين

هم يعملون دون ضغط و في ظروف أمنية يضرب بها المثل ضربا صريحا…و أحيانا يضربون بها هم ضربا مبرحا .. هم ينعمون بغرف وثيرة و غلال كثيرة و لحم طير مما يشتهون (دجاج).. استحضر مقيم شارل نيكول الذي عنقه مواطن حتى كسر ذراعه ، و مقيم مستشفى الحروق الذي فتح قلبه لعمله ففتحو له وجهه ليلة رأس العام

أستحضر مقيم جندوبة الذي أراد أن ينزل في المصعد مسرعا إلى مريضة فطار به المصعد المعطل إلى السماء رحمه الله

أستحضر طبيبة بوحجلة التي ماتت على النفاس و هي تنقذ الناس

أستحضر الطبيب الخمسيني الذي لا يستطيع شراء برتمان او ذلك الذي لا يستطيع تجديد سيارته الا بعد عمر مديد

أستحضر طبيب الخط الاول الذي لا يملك غير يديه و يريد قليلا من الكرامة من خلال التنظير مع تلاميذه (القانون 341 )

أستحضر في الأخير ذلك الطبيب الذي لا يملك غير حبه لمهنة إختارها و غير حبه لمرضاه و لا يجني في المقابل غير الخوف

الخوف على سلامته و الخوف على مستقبله و الخوف على أبنائه و الخوف على بلاده .. من اولاد بلاده

فعندما يهاجر الطبيب فلانه مقتنع بأن بلادا أخرى غير بلاده تمنحه ما تشح به عليه بلاده : فرحة الحياة

لكن عندما تصبح الهجرة بالالاف إلى نفس البلاد فأقل ما يجب أن تقوم به حكومتنا الجليلة ، بعد الاعتراف بتقصيرها في جعل الشبيبة ترغب في العمل في بلادها ، هو طلب تعويضات من البلاد التي تقبلهم للعمل في أريافها و في مستشفياتها الداخلية و في أحيائها الفقيرة و في مراكز إيواء شيوخها.

في الاخير لا بد من توجيه أسمى عبارات التقدير و الاحترام و الاعتراف إلى كليات الطب في تونس لأنها رغم الصعوبات و المعوقات و رغم النشاط الخاص التكميلي هي الوحيدة في العالم التي تكون الاطارات الطبية لبلدها تونس و ايضا لاقوى الدول الأوروبية المانيا البنينة و فرانسا الحنينة.و كذلك ليبيا الجريحة و قطر المريحة