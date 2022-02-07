الشكر الجزيل للأخ فخر الدين المزي

و نحن على مشارق ذكرى إحداث ساقية سيدي يوسف في 8 فيفري 1958 استمتعت بقراءة كتاب المربي الفاضل الأستاذ محمد غماري الوصلي * غار الدماء قاعدة خلفية للثورة الجزائرية بامتياز * كتاب اظهر دور غار الدماء و واد مليز خلال الثورة الجزائرية المجيدة و التي كانت مركزا حيويا و نشيطا لجيش التحرير الوطني الجزائري تحت قيادة الرئيس الراحل هواري بومدين …تحل يوم الثامن من شهر فيفري ، الذكرى ال63 لأحداث ساقية سيدي يوسف القرية التي أراد المستعمر الفرنسي إبادتها بعد تعقبه للثوار الجزائريين واكتشافه لمدى تنسيقهم مع التونسيين لتجميع المؤن. وقد أقدمت القوات الفرنسية على قصف المنطقة في مجزرة مخزية ، حولها امتزاج دماء الشعبين إلى ملحمة نضال وتضامن بين الجزائريين والتونسيين لا تزال تنسج فصولها الى حد اليوم….ولا تزال صور التضامن والتآزر ترسم المواقف الرسمية والشعبية بين الجزائر وتونس في دليل قاطع بأن العلاقة وثيقة لا يمكن إلا أن توطد بتعاون ثنائي يستلهم قوته من عمق النضال الأخوي المشترك