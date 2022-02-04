Ahmed Manai 4 Février 2018

الشكر الجريل للدكتور صحبي منصور و لهىءة Hayatالمكتبة العمومية بسوسة

Bibliothèque Sousse على الأستضافة و للدكتورBen Youssef Adel عادل بن يوسف على مرافقتي

و لجميع من حضر كان النقاش شيقا و ممتعا

أحمد المناعي

في لقاء فكري بمناسبة تقديم ثلاثة كتب جديدة

علاقة الكتابة بالنضال ضد الاستبداد والإرهاب

أكد الدكتور أحمد المناعي في مداخلة كان ألقاها في لقاء فكري بالمكتبة العمومية بسوسة بمناسبة تقديم مجموعة من الكتب التي ساهم في نشرها وفي كتابة مقدمات لها على أهمية الدور الذي تلعبه الكتابة الاستقصائية في كشف اللثام عن الكثير من الحقائق الدفينة، مبرزا في هذا الصدد سياقات الاشتغال على جمع المعلومات واستخراج الرؤى والتصورات المختلفة عن تلك التي تحاول تسويقها بعض الاستراتيجيات المراوغة من أجل تحقيق مصالح اقتصادية بطرق التفافية ترفع شعارات براقة لكنها تدوس في الحقيقة على القيم الكونية وتنتهك بفظاعة حقوق الشعوب والأفراد.

واستعرض الدكتور المناعي من جهة أخرى الصعوبات التي يلقاها الكاتب التونسي على صعيديْ النشر والمبيعات في ظل محدودية السوق التونسية، إضافة إلى تحديات التمويل للأعمال البحثية والفكرية في ظل سعي الكاتب الحرّ والنزيه إلى المحافظة على استقلال رأيه وكتاباته.

ولدى حديثه عن مخاطر الإرهاب بيّن المحاضر أنّها وإن تعدّدت عواملها فإنّ أشدّها نشرا للإرهاب هي التنظيمات الإسلامية التي تتستّر بالدين بهدف الوصول إلى السلطة مهما كان الثمن التي تبذله باهضا على شعوبها وأوطانها مثل التفريط في السيادة الوطنية، بما أن التنظيم عند أصحابه مقدم على الدولة. وأضاف بأنّ مواقف الكاتب ممكن أن تتغيّر تجاة القضية الواحدة إذا تغيّرت المعطيات الحافة بها، وضرب في هذا الصدد موقفه من القضية السورية في إطار عمله ضمن لجنة عمل المراقبين الذين أرسلتهم الجامعة العربية إلى سوريا، حيث انتصر للحقيقة وعمل ساعيا على التشهير بالأكاذيب والتضليلات التي تروج لها الأطراف الغربية في إطار مؤامرة على الأمة العربية وفي مقدمتها دول المقاومة والممانعة كسوريا.

أمّا الدكتور عادل بن يوسف فقد أشار في مداخلته إلى أهمية الجانب التوثيقي في تشخيص الواقع الراهن سواء الوطني أو العالمي وهو بصدد التشكل وفي خضمّ حراكه وتحولاته بكافة تعقيداتها، خاصة من خلال اعتماد أساليب توثيقية متنوعة ومتكاملة مثل الحوارات والوثائق والجداول الإحصائية والشهادات والمقالات الصحفية والتعليقات والتقارير والمراسلات الرسمية.

كما أوضح أنّ الكتابة التاريخية اليوم صارت تستفيد من التحقيقات التي تقوم بها أقلام استقصائية، مبيّنا في هذا الصدد أن تاريخ الأفكار يبقى مُهمّا في تمييز مدى تطابق الوقائع والحقائق وكذلك في عزل الأفكار المتطرفة والكشف عنها للعموم، كما تطرق إلى أهمية النضال الثقافي ضد انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، ونوّه بالدور الذي تلعبه الترجمة وخاصة الكتابة بلغة الآخر الحضاري في إنارة الحقائق وفضح المؤامرات التشويهية، على غرار الدور الذي لعبه الدكتور أحمد المناعي في كتاباته باللغة الفرنسية وفي بعض مشاريع الكتابة المشتركة مع بعض مشاهير الكتاب الغربيين.

علما أنّ الكتب التي كانت محور هذا اللقاء الفكري هي « بنادق سائحة: تونسيون في شبكات الجهاد » و »المجموعة الأمنية الجهاز الخاص للحركة الإسلامية في تونس وانقلاب 1987″ لأحمد نظيف و »الحرب في سوريا » لفرنسوا بنويو، وقد صدرت جميعا عن المعهد التونسي للعلاقات الدولية.

• منصور