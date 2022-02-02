رسالة مواطن إلى السيد المنصف المرزوقي:26 Décembre 2012

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:…رسالة مواطن إلى السيد المنصف المرزوقي: اعتذاراتي يا سيادة الرئيس أنا المواطن التونسي الذي انتخبك يا سيادة الرئيس*

أقدم اعتذاراتي: إلى نفسي لأنني وقفت يوم 23 أكتوبر في طابور الانتظار لأمنحك صوتي و ثقتي و أنا فرح مستبشر خيرا.*

أقدم اعتذاراتي: لوالدتي التي أجبرتها على الخروج من البيت و الانتظار لساعات لأجعلها تنتخبك بعد أن أسمعتها ما كتب الله من المديح في شخصك.*

أقدم اعتذاراتي: لجاري المقعد الذي دفعت به كرسيه المتحرك حتى مقر الانتخاب و بقيت ساعات أثرثر لكي لا يمل من انتظار دوره و لينتخبك.*

*أقدم اعتذاراتي لأصدقائي الذين صدعت رؤوسهم كلما اجتمعنا بفوائد انتخابك و ما سيجلبه نجاحك لهم و لبلادهم.*

أقدم اعتذاراتي: لعقلي و قلمي و ما جادا به من كتابات و نقشات و رسائل وزعتها في مواقع الانترنت و الفايسبوك و تويتر و غيرها.*

أقدم اعتذاراتي: لوطني الذي أحببته و خرجت يوم 14 جانفي و ما قبله أنادي بحريته و كرامته لأنني اقتنعت يوما أن في انتخابك ضمانة لهذه الحرية و الكرامة، لأنني اعتقدت أن بانتخابك « و أنت الحقوقي » سيتذوق أبناء وطني و ربما لأول مرة حلاوة حقوق الانسان التي لطالما حدثتنا عنها و مدحت لنا صولاتك و جولاتك في الدفاع عنها.*

أقدم اعتذاراتي: لأشقائي في الدول العربية لأنني اعتقدت « و أنت العروبي » أنك ستساعد في لم شمل الاخوة العرب فكان أول قراراتك طرد سفير آخر معاقل العروبة و الكرامة و المقاومة تنفيذا لأوامر غربية أعرابية.*

أقدم اعتذاراتي سيدي الرئيس، لأنك طيلة فترة جلوسك على كرسي الرئاسة المشؤوم، لم أرى فيك الرجل الذي انتخبت و لا الحقوقي الذي أحببت و لا العروبي الذي احترمت.*

أقدم اعتذاراتي: لأنني رأيت شخصا آخر لا أعرفه و لا أريد أن أعرفه ضعيف الحركات، منزوع السلطة، و الكلام، شخص مقيد لحزب غير حزبه و مقتاد لمنهج غير منهجه و برنامج غير برنامجه، رأيت خادما لحركة لا يمثلها و لا تمثله، رأيت فيك الخنوع و الاستكانة بعد النشاط و الاستماتة.

أخيرا أقدم اعتذاراتي لأنني منحتك ثقة أدركت اليوم أنك لا تستحقها.

موعدنا الانتخابات القادمة يا سيادة الرئيس أنا و والدتي و جاري المقعد و أصدقائي…