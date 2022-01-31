nirs ‎سلوى العباسي بن علي‎ est avec Chokri Mabkhout.

مقال نقدي نشرته مجلة الحياة الثقافية التونسية بتاريخ أكتوبر 2020هديتي إلى رواد هذا الحساب وردا على ثوّار الكانيش والحمير و »يا تحان يا تحان »صورة البطل المعيف ونقد الزعامة الثورية في رواية « السيرة العطرة للزعيم » لشكري المبخوتد. سلوى العباسي رواية « السيرة العطرة للزعيم » هو الإصدار الأدبيّ الخامس من بين مؤلفات الروائي والأستاذ الجامعي التونسي الدكتور شكري المبخوت عن دار التنوير للنشر في جويلية 2020 وانتقى لها من العناوين ما يشير مبدئيا إلى كونها من جنس السيرة في تراثنا العربي القديم، والتي أطلق عليها منذ القرن 17 م تقريبا مصطلح بـ « السيرة الغيرية » أو »البيوغرافيا »La biographie والتي كانت تعني في أصل الكلمة الإغريقي » كتابة حياة »( βίος γραφή) هي غالبا حياة شخصية بطلة(Protagoniste) من أبطال التاريخ ومن أعلام المشاهير وأصحاب المغازي والعبر والبطولات والإنجازات التي يذكرها التاريخ وتسهم هذا الجنس من المرويات في تخليد مآثرها وتثبيت خصالها وافعالها » فإذا كانت الرواية السيريّة من أجناس الروايات القائمة أساسا على ما يسميه محمّد القاضي في مصنّفه الهامّ « الرواية والتاريخ » « تخييل المرجعيّ »، فهو تخييل روائيّ يحاكي الكتابة التاريخيّة محاكاة تجمع بين « المشاكلة والمعارضة » ، هذا إذا لم نتحدث عن ممارسات نصيّة توليديّة أخرى هي من محض ألاعيب الرواية جنسا زئبقيا يروغ حدوده باستمرار، « اكتساحيا « استعاريّا إلى أبعد الحدود. إلاّ أنّنا عندما نعرض إلى البيوغرافيا تحديدا وعلاقتها بالتاريخ وبقية التخصصات الإنسانيّة في العصر الحديث، فإنّنا نتبيّن بوضوح -كما سعى إلى تبيان ذلك عديد الباحثين والدّارسين من شتّى المجالات والتخصصات الأدبية والاجتماعية والنفسية-أنّها قد استحالت موضوعا مغريا و مجال تلاق « غامض »، « خصب » في آن واحد بين الأدب السرديّ والتاريخ ، وهو ما أكّده الناقد الإيطالي أرلندو موميغليانو Arnaldo Momigliano معتبرا أنّها « على قدر ما تجيز درس التاريخ تسمح بتجاوزه وتخطّيه أو الهروب من تسجيليّته الفجّة » فالسيرة الغيرية جنس يرغّب في تقليده ومحاكاته تستظلّ به الرواية وتستقدمه إلى تخومها المتحرّكة لتتجرّد من الوثوقيّة والتوثيق والاستظلال بالتعيين، لتنحو نحو إعادة استكشاف ما تستند إليه من شخصيات ووقائع وأطر، فتتولّى تمحيصها، فالتبصّر بها فتبصير المتلقيّ بآثارها في واقعها وتاريخها، لتصل إلى أقصى درجات التحويل والاستبدال، حتّى بلوغ أوج لحظتها الموسومة بلحظة « السقوط »la mise en abyme وتغدو مجال فعل تخييل مفارق للتاريخ لمجرّد التأريخ. يتحدّث عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو في هذا السياق عمّا اسماه « الوهم البيوغرافي »l’illusion biographique نظرا لما لمسه فيها من بساطة وخطيّة نمطيّة متشابهة محكومة عادة بهاجس التحقيب من ناحية (بداية حياة، وسطها، نهايتها أو المآل المتوج لمسيرة شخصية فذّة متميّزة ،مبدعة إلى حدّ مّا) وبالنزعة الاعتبارية الإنجازية المهيمنة على مقاصد الكتابة التأريخية لحياة شخص من ناحية ثانية (سرد موصول بتعقّب المناقب واتخاذ المغزى واستخلاص العبرة ،ومنها الكتابة من أجل الإشادة بمجموعة خصال وأعمال اشتهر بها شخص وهي تستحق التخليد والتأريخ). إنّ « القصّ السيريّ بأنواعه الذاتيّ منه والغيريّ لا يخلو من سكونيّة وجاهزيّة ثابتة، أحاديّة الوجهةunidirectionnel مأتاها فكرة أنّ الحياة وحدة موضوعية في القصّ لا تقبل البعثرة أو التجزئة وهي عبارة عن مسيرة un cursus مقطوعة حدّ الاكتمال، ومن ثمّة فهي لا تقبل الهدم والتغيير ولا التعويض ،رغم كلّ ما قد يعتري أحداثها من تشعيب ومفاجآت وتعقيدات وانكسارات واختبارات » بيد أنّنا من الجهة المقابلة ،ندعى دائما في غضون هذا الفنّ السيريّ بنوعيه الذّاتيّ والغيريّ إلى إعادة بناء السياق الاجتماعيّ الثقافيّ ،وإلى إقامة كيان القصّ على « سطح الظّاهر الاجتماعيّ »la surface sociale الذي يتحرّك ضمنه الفرد داخل حقول متعدّدة في كلّ آونة » ليرتقي بطل السير إلى مرتبة الفاعل الاجتماعي الذي وجب الالتفات إلى شبكة وظائفه وأدواره وفكّ رموزها الدّالة على البنى الاجتماعية التاريخيّة ومنظومات القيم والعلاقات، وما قد يطرأ عليها من تحوّلات وأزمات: » إنّها تحدّده على قدر ما هي حاضنة للعبته السرديّة .. والسيرة الغيريّة مكمّل من مكمّلات تحليل البنى الاجتماعية الثقافية تكشف عن أنواع السلوك الشائعة ،لتغدو محاولة لسرد تاريخ جمعي بأكمله ونوعا من « القصّة المشكل » المدوّنة في أكبر الحوليات » ولا يخفى كذلك أنّ روايات التاريخ على اختلاف أجناسها – كما يقول رولان بارث Roland Barthesفي درسه أدب راسين Racine- لا تكفي للإدلاء بالحقائق كاملة ما لم نتقصّها من أذهان الكتّاب والأدباء أنفسهم أوّلاـ لأنّ الكاتب وحده من باستطاعته قول لماذا جرت تلك الوقائع.. كلّ أشكال الكتابة الأدبية والمسرحية والصحفية ليست دائما في مواجهة الواقع فقد تكون اندساسا مقصودا فيه وانخراطا واعيا في تاريخه علينا استكناه دوافعه الحقيقيّة بمنأى عن مجرّد درس شكليّ لأساليبهم ولغتهم ورؤاهم الفنيّة » تلتبس الروايات السيريّة وغيرها بالتاريخ بقصد ونيّة ينجرّ عنهما التحام رؤى الكاتب بتاريخ الأفكار وأطروحات عصره، ولهذا فهي روايات محمومة، مهمومة، محمّلة بالإيديولوجيا، لا تخلو أبدا من موقف ومن نزعة سياسية أو تسييسيّة. فمن يكتب التاريخ لا بدّ له أن يكون مسيّسا على نحو مّا. وكذا شأن جلّ كتابات المبخوت منذ روايته الأولى « الطلياني »فهو كاتب منخرط في سجالات عصره إلى حد الاشتباك مع أغلب اتجاهاته الفكرية السياسية بشتّى أطيافها وفي « السيرة العطرة للزعيم » توجه حادّ نحو محاججة اليسار، قد نفهم منه تعبيرا عن امتعاض شديد من انحراف هذا الاتجاه الهام عن أداء أدواره الاجتماعية الاصلية وعجزه عن احتلال الموقع الذي وجب أن يكون فيه حتّى آل به الأمر إلى الخروج المؤلم من الحياة السياسية بعد تشتت وتشرذم وتماد في الزعامة الواهية، فهل كانت سيرة العيفة « هذا المهديّ المنتظر الذي قصف في المهد » سيرة هذا الجسم السياسي الكبير وهو يعيش أقصى أزماته في تونس وربما في العالم؟وهل باستطاعتنا الجزم بكون « السيرة العطرة للزعيم » هي فعلا رواية تاريخية « سيرغيرية » أو « بيوغرافية »، تروي قصّة حياة شخص عاصره المبخوت واتخذ منه بطلا أو شخصية رئيسية واقعية تاريخيّة هي شخصية العيفة بن عبد الله؟هل منطوق العنوان كاف وحده لإجازة تصديق كون ما جرى من وقائع وأحداث قد جرى فعلا وأنّ ما ذكر من أسماء وتواريخ وأمكنة هو جزء من ذاكرة طورية لمؤلف شاهد على تحولات عصره ووطنه تونس دوّنت ووثقت على شاكلة رواية ما شاهدته وشهدت به؟ فلربّما جاز القول إنّ « الرواية العربية كتبت التاريخ الذي لم يكتبه المؤرّخون.. حالمة بتاريخ مدن تعطي الرواية قراءة » كما ذهب إلى ذلك الباحث فيصل درّاج في كتابه « الرواية وتأويل التاريخ »وعلى أساس محاولة الإسهام في اللعبة التأويليّة للرواية التي هي من شأن القارئ الدارس رأينا أن تأليف هذه الدراسة التي تزعم فهما وتدعي نقدا، لكنّها تبقى محاولة من محاولات القراءة الأدبيّة التي قد لا تخرج عن بناها الحوارية الاصلية وتعدّدية اصواتها والتي كان ميخائل باختين أول من أقرّ بأهمّية انخراطها وتصاديها مع أصوات الكاتب والنصّ ومنها المشاركة في استكمال مشروع القراءة إلى ما لا نهاية.فلم نجد أمامنا من منفذ إلى فهم اللعبة الروائية للسيرة العطرة سوى المروق من مدخلين عليهما أقمنا صرح هذه المحاولة النقدية هما:1- مدخل العتبات النصيّة الحافّة ومدى إسهامها في تركيز أسلوب الباروديا أو المحاكاة الروائية الساخرة لجنس السيرة الغيرية2- مدخل تحليل صورة البطل من جهة الملامح وأسلوب التشكيل الفنيّ في نطاق ما جوزنا تسميته جمالية التبشيع والتشنيع ونقد الزعيم الثوريّ المزيّف 1 /الرواية البارودية الساخرة ،خدع العتبات:لقد أضحت العتبات النصيّة كما هو معلوم في الكتابات الروائية الجديدة منذ بروز مبحث المناصات و انكباب عديد الدارسين النصّانيين على تحليل النصوص الأدبيّة وهوامشها « أنظمة إشارية دالّة » ومساحة قرائية مدجّجة بالرموز والمعاني الضافية المضيفة إلى القراءات النصيّة التقليديّة، لها حدودها المتداخلة أو المائزة عمّا سواها مّما عدّ متنا وركيزة ، ولها أيضا حظّها القرائيّ ومشروعيّة استجلاء مقروئيتها الاختلافيّة من أنسجة علامية تابعة لمتونها أو مستقلّة عنها، لا تنفكّ تفتح تجاويف أخرى ومسالك مغايرة، تتضايف وتتناوب على إضاءة الفهم والتأويل ومدّ جسور المحاورة. فلم تعد النصوص الحافّة السابقيّة منها واللّاحقيّة والمتخلّلة للمتون الروائية والأدبيّة والمذيّلة لها، فضاءات طباعيّة غفلا أو رقعا نسخيّة خالية من معنى.وعلى هذا الأساس تخيّرنا أن نبدأ أوّلا بمحاولة تحليل دلالات الخطاب الروائيّ لرواية شكري المبخوت من مدخل لعبة العتبات وجدل المناصّات، فلفت انتباهنا بادئا أنّ ما نضّده من حواف بدءا بـالعنوان الخارجيّ على الغلاف مرورا بـ »الفاتحة » ثمّ بالعناوين الدّاخلية للفصول أو أجزاء السيرة الاثني عشر، وصولا إلى « التذييل » أو « ترجمة الزعيم »، نسيج نصيّ متكامل ينتظم بالتدريج النسقيّ للإسهام في نسج الحبكة من جهة وفي انضمام مكونات العالم السيريّ المتخيّل من جهة أخرى، غير أنّه وهذا الأهمّ يكتنف سلسلة من المنبّهات التي تحدو القارئ إلى تحاشي الوقوع في مصائد القراءة المجانبة أو المحرّفة لمقاصد الخطاب الروائيّ وقد اختار الكاتب مثلما سنبين لاحقا أسلوب المراوغة والسخرية المخاتلة أو المضلّلة.فالعنوان في الرواية أول ترتيبات الكاتب لولوج عالمها والمسك بخيوط الحبكة ،وهو جزء لا يتجزّأ من اللعبة السرديّة، جعلنا نقرّ بكونها رواية تقوم على فنّ الباروديا أو المحاكاة السّاخرة للسيرة الغيرية أو البيوغرافيا،، لندرك أنّه العتبة المخادعة الأبرز، وأنّه لم يكن إلاّ مدخلا رخوا مموهّا، ليس من شأنه « إتمام تخييط العمل الأدبيّ ورأب أجزائه » ، بقدر ما هو مكمن غواية ومحلّ توريط ومجال اشتباك مبكّر مع السجالات الفكريّة الإيديولوجيّة المبطنة للنصّ مصرّحا بها وضمنيّة. يشارك العنوان سائر العتبات النصيّة لعبة الانعطاف على زمن الكتابة وزمن الأحداث وعالم الرواية وفضاءات القصّ واستدعاء الفلسفة الإبداعيّة للكاتب والبوح بدواعي الكتابة دون تسجيل وتعيين، فيمثّل « بارقة تحيل إلى السياق الذي أنتجت فيه الرواية » وعنونته مضادّة اسلوبيّا للسجلات اللغويّة الطاغية في الرواية والتي لا جامع بين حقولها المعجميّة والدلاليّة سوى تسخير كل الحيل الاسلوبية بالسرد والوصف والحوار من اجل الإيهام عبر تقنية تقزيز القارئ وتعييفه في مروي الرواية، كيف لا والزعيم العيفة بطل معيف بامتياز؟ إذن فـ »السيرة العطرة للزعيم « هي باروديا روائية سياسيّة ساخرة من الأدب الواقعي الثائر على الثورة أو الكتابات المضادّة للثورة لا بمنطق الرفض المطلق، وإنما بدافع تعرية التناقضات وفضح ما ارتكب من جرائم وفظائع في ما حدث وما يزال « يحدث في القصر من ألاعيب وتحالفات وصراعات » وما يمكن أن يحدث، باسم هذا الحدث الانفجاريّ التاريخيّ الجارف، غير المتوقّع ولا المحسوب، الذي سحب وطنا بأكمله إلى أتون الصراعات ونفق الضياع والافلاس والتخبط دون هدي ولا هوادة. فهي كما علّق عليها تهكّما « ثورة تلقائيّة مبتورة لا تقودها الإيديولوجية الثوريّة » والقوى السياسية المشاركة فيها والرّاكبة في ما بعد على موجها وبرادعها ليست سوى قوى عميلة رجعيّة » تأتمر بأوامر السفارات والمانحين الدوليين وبلدان عديدة تدخّلت في القرار الوطنيّ التونسيّ » .وهي أقوال ربّما لم تصدر على لسان الكاتب ولم يصرّح بها تصريحا علنيا مباشرا في صورة موقف يمكن أن نقف عليه ونحاسبه على قوله أو حتى نناقشه فيه، بل هي ظلال قول وخلفيات حجاج احتجاجيّ أنفق كلّ ما في وسعه لكتمان احتجاجه وإخفائه مواصلا نفس نهج التضليل والتضييع (تضييع جرّة البطل « قايدنا » « قدوتنا »)، ليجعل تلك الاقوال تقال على لسان الزعيم المزيّف، « المعيف »، « بطل الخطإ المقصود » أو بطل الصدفة التي صنعت منه زعيما. »كان جلّ الطلبة لا يفهمون ما يقول. فهو يصدمهم بتعابير تبدو لهم ملتبسة ولكنّهم لا يتجرؤون على الاستفسار. فقد سأله أحد الطلبة الجدد يوما عمّا يقصد بعبارة ماركسويّة وما الفرق بينها وبين الماركسيّة والماركسانيّة. حدّق في عينيه والشرر يتطاير من نظراته تأفّف متبرّما. ضرب على طاولة المشرب وخاطبه قائلا:- أنا قائد ولست معلّما. عليك ان تطبّق الماديّة التاريخيّة على الماديّة الجدليّة لتدرك الفرق. كلنا أبناء التاريخ والثورة لا تنبت في العقول كالفطر » والقول عن القول مشاع أيضا على ألسنة بقيّة الشخصيات المتحرّكة المتفاعلة داخل عالم الكليّة والمبيت والعاصمة ،في صفوف المثقفين والطلبة الثوريين من الاتجاه الماركسيّ وغيره وضمن ممثلي السلطة الحاكمة ورموز التجمّع الحزب المنحلّ ونظامه الاستبداديّ البوليسيّ. غير أنّ عتبات السيرة العطرة لم تكن تؤدي دور التعيين التجنيسيّ بقدر ما شكّلت فضاء رخوا انزلاقيّا، يجعل القراءة تطفو وجوبا فوق سطح النصّ الظاهر، وتفارق وهم المصادقة على التسجيل لتنشغل بالتخييل ولا شيء سواه، وهو تخييل يقتضي قبل كلّ شيء التجرّد من كلّ استعداد ما قبليّ للإعجاب والإشفاق والاستيهام عبر الالتذاذ بالنصّ على نحو سكونيّ مطمئنّ. فإن شئت متابعة قراءة سيرة العيفة ما عليك إلاّ أن تتطهّر من طهارتك أو من طهوريتك الزّائفة، و تتخلى عن مشروع البحث الكاذب عن نموذج يحتذى أو عن عبرة وموعظة على غرار أدب المناقب وسنن المغازي والسير، فتستحيل فجأة عضوا ضمن فريق « التجسس » أو « التحقيق الدّاخلي » في ما يجري داخل المبيت الجامعيّ حيث يقيم العيفة بطل الرواية « متلصّصا » من ثقوب أبواب الأدواش « تختفي في دورات المياه » لتكمل فرجتك على هذا المخلوق الروائيّ « الغريب » : « قامة فارعة الطول تتقاطر منها المياه، عارية تماما دون منشفة تغطّيها، كان صاحبها يمسح جسده بصفحات جرائد تتشرّب الماء ثم يلقي بها كيفما اتفق، « تراه » (والأصل في النصّ رآه) يعيد ملابسه نفسها ويهمّ بالخروج حاملا في يديه المعطف والكشكول وقلنسوة غيفارا » .ثمّة مشاهد صادمة في الرواية لمن شاء استكمال المشاهدة حتى التوغل في أدقّ التفاصيل خصوصيّة و حميميّة، مما لا يمكن لبشر أن يبوح بها أو يعترف بوقوعها لغيره من البشر لأنّها واقعة في المناطق المحرّمة على القول والذكر، وليس من شأن السيرة الغيريّة عادة أن تتجاوز حدود الظاهر العيان لتصل إلى منابع الاستذهان و مهابط الهذيان وتستبطن نفسية بطل يعاني عقدا متخلّدة و كبتا جنسيا مزمنا وأمراضا نفسية عصبية عصيّة على المداواة هي من أقوى حالات الشذوذ الجنسي المختلط بنوبات ذهان،كانت تدفع به في أكثر من مشهد واقعي مصوّر بكل فجاجة إلى اقتراف أبشع الرذائل لتروى عنه ذكرياته القبيحة عبر تقنية الاسترجاع ويعلم القارئ في آخر أطوار الرواية قبل ان يشارف على الجنون والسقوط أنه قد وصل به الكبت الجنسيّ إلى أن يأتي بهيمة في الجبل .إنّ الرؤية السرديّة في رواية المبخوت كانت بالأساس رؤية العين الجاسوسة المتلصّصة على عالم العيفة تستلّ من وراء أقنعة زيفه زعامة كاذبة، والأقوى من كلّ هذا أنّ جميع الشخصيات تقريبا لم تحمل مشروعا مضادّ للبطل على نحو ما اعتدناه من مفاهيم الصراع والرغبة، فالكل يكرّس استقطابا أحاديّ الاتجاه يذهب بسحريّة غامضة نحو البطل فيسلّط عليه العيفة سطوة « القيافة » وتتبع الحركات والسكنات إلى أن يصبح الكلّ معفّرا بلعبة السرد المتفنّن في التنفير والتقزيز و « العيافة » وتغدو كلّ الشخصيات تقريبا متشابهة متماثلة (ربما بمنطق التعبئة والاتباع) حاملة لنفس الملامح السلبية الهجينة المنفّرة التي لا نقطة ضوء واحدة فيها غير « نقطة الفراغ » التي لم ينفكّ الزعيم المموّه المصنوع بمحض الصدفة ينظر إليها ولا يدرك أين منتهاها ولا من أين مبتدؤها.الجميع مورّط في عالم ثوريّة طلابية مموهة تساير سيرة زعيم مزيّف فيسحب المحيطون بالعيفة سحبا إلى الاقتداء بزعيمهم واتباع أقواله وانتخابه والاصطفاف وراءه وتشنيف الآذان بخطبه وأقواله الملتوية العصية غالبا على الفهم، دون وعي ولا رويّة لأنهم ضحايا الاستقطاب والتعبئة، حتّى شخصيّة سلمى التي خطّت قسمات ملامحها الجسدية بريشة مخالفة فكانت عزفا منفردا على أوتار الهوى والشجا والعشق والجمال في الرواية جسّدت رمزيّة البراءة وصارت يراعة الحلم الممتنع ومعزوفة العالم الآخر المفارق للواقع البشع، ومع هذا لم تسلم من بشاعة عالم العيفة ومن محاولاته المتكررة جذبها بجعلها تشاركه الترشح إلى الانتخابات ثم الفوز وسعيه المتواصل إلى الالتصاق بجسدها المغري بمناسبة أو دونها حتى وصلت في لحظة مّا إلى ضرب من « الإعجاب المتقزّز ». فهي كما يصفها الكاتب « الجميلة » والوحش » ، كانت المخلوق الأنثويّ الجميل الوحيد في الرواية، « باسمة مشعّة » كالطيف أو كالملاك ،هي حلم العيفة المكبّل بالكبت ومبعث رائحة الطيب الوحيدة في الرواية التي ظلّ البطل يستنشقها بشبق وهيام فـ « تجري الدماء غزيرة بين فخذيه وتنتفخ قطعة قصب يخفيها بجمع طرفي معطفه دون بلوغ وصلها » . وهي التي سكنت خياله وفؤاده وجرى اسمها مجرى معزوفة نايه وغنائه الأجشّ تجعله » يجثو على ركبتيه أمامه بتحنان وتعطّف وضراعة واتضاع » وهي المرأة التي لابدّ للزعيم من أن يظفر بوصلها ليدعم زعامته ولهذا كان يتحيّن فرصة استراق النظرات إلى نهديها وفخذيها لكنه لم يصل إليها ابدا. أوليس الكبت الجنسي » الوجه الآخر من علاقة الادب بالسلطة » كما يراه الفيلسوف فوكو في كتابه عن « الجنسانيّة ؟ فـ »عبر الجنس تراقب السلطة سلطتها وهو أداة الإخضاع الأثيرة »، والافتتان أليس « انعكاس النظرة على جسد الآخر انعكاسا مزدوجا بين انعكاس نرسيس وتحجّر ميدوزا »؟ العين بوابة الشهوة وعدسة الكبت المسلّطة على الأجساد التي لتقيم الأدلّة المحسوسة الناصعة على فشل البطل في أكثر من مناسبة في ربح اختبار الفحولة.وليس عفوا التقاء العين المتلصّصة في رواية المبخوت بالعين الأيروسية « النّاهشة » الشبقة، حينما « يسرح العيفة بخياله » الغريزيّ » في جسد سلمى ينهشه نهشا :يلحس الرقبة، يعتصر باليدين، يمصّ الشفتين، يرتشف الرضاب، يمزّز اللسان ، يعضّ النهدين، يخمش الظهر، يلعق الفخذين والربلتين » يفضح المبخوت عقد بطله المكلل بالزعامة ويفضح مكبوتاته الجنسيّة ويتوغل في تعرية حقائقه الممنوعة والمقموعة بمسبار السارد العليم، علما مفرطا يصل إلى اقتحام مجاهل اللاوعي والإقامة في مهابط الرغبات ليخوض من خلاله في قضية السلطة الزعاماتية الكذوب المتقنعة بأقنعة الفضيلة والشعارات الفضفاضة الخاوية من أخلاق الزعماء التي طالما اقترنت بالفضائل والقيم، فهي « اللذة التي تتضوّر سلطة » في نفوس الوحش السلطويّ المتسلّط على ضحاياه بالتحرّش والاغتصاب، وما أكثرهم في وطن العيفة ! كم من عيفة في وطن معيف يتستّر بمناقب لا وجود لها إلاّ في خطابات زعمائها الثوريين، بكل ألوان الطيف ومن شتّى الاتجاهات والفصائل فقط حينما لايطابق القول الفعل! يقول ميشال فوكو عن علاقة السلطة باللذة : »أنّ السلطة توفّر للذة أدوات مقاومة تحصّنها من الافتضاح والانكشاف، بينما تقدّم اللذة بمراوغتها وإغرائها ومجابهتها للسلطة ذرائع تعقّبها وملاحقتها » . وكذا يتمادى المبخوت في بسط سطوة لعبته بالمكاشفة تارة وبالمعاتمة والترميز طورا، العيفة رمز لتسلّط البطل المزيّف المكبوت يمارس غواية الزعامة على ضحاياه بإيقاع وهم المغالطة.حريّ بنا حينها أن ندرك بعد التقدم في قراءة النصّ أنّ سيرة الزعيم سيرة « بلعوط » كبير كان قبل شهرته وذيوع صيته في عالم المبيت والجامعة طالبا ريفيا معوزا بدأ مسيرته « غريبا » و »زائرا مشبوها » مشكوكا فيه من « لجنة التحقيق بالمبيت « ،كان يسكن على وجه الفضلة غرفة عاملات التنظيف بالمبيت الجامعيّ الذي دارت فيه جلّ الأحداث ، ليتحوّل بعد أن لفت أنظار الطلبة في محاضرة بمناقشة أستاذ التاريخ حول دلالات الثورة والفرق بينها وبين الانتفاضة إلى زعيم مصنوع بعد تنظيفه وتلميع صورته وإزالة القلح من اسنانه ونتف شعر وتنظيف ما علق بجسمه القبيح من أوساخ وأدران من رأسه حتّى قدميه، فصار في غضون شهر ونصف، زعيما كاريزماتيّا وخطيبا مصقعا:-« أنت شخصيّة كارزماتيّة تصلح قائدا لنا » – « شعب المبيت يحييك يا زعيمنا المفدّى » ثم خاض العيفة صولات وجولات أشبه بمعارك المثقف مع طواحين الهواء، هي في الحقيقة طواحين النظام البائد القادر على ابتلاع الكلّ وعلى الاندساس في أي تنظيم وتنظم بالاستدراج والاستقطاب المضاد، متبعا شتّى الحيل والوسائل، لذا لا نجد حدودا فاصلة بين ثورية تجري على الالسنة وفي العقول والنفوس الصادقة والمنافقة وبين نظام يطبق بأجهزته وترسانة أسلحته البشرية والإدارية ويجثم بكلكله على الجامعة محققا كل ضروب الاختراق متوسلا أعوانا ومخبرين من شتى الفصائل والاصناف. »لم يتوقّف الزعيم عند الكلمة التي استعملها سي جاء وحدو (حبيّبنا) ولكنه اتخذها قرينة أخرى على ما يتّهم به الطلبة المشتغلون بالسياسة صديقه جاء وحده من علاقة بالأمن. فهو موظّف ولاشكّ فتحوا له هذا المشروع التجاري على سبيل إحكام مراقبة ما يجري في الكليّة والتمتّع ببعض منافع السلطة » نفس هذا الصديق المخبر « كان يكفي الزعيم شرّ تسوّل السجائر والقهوة » كم هو تعس هذا العيفة وما أحقر مطامحه ومكاسبه حينما يلتبس الزهد برؤى اليسار المتعفف عن الثروات.إثر ذلك ربح العيفة انتخابات المجلس العلمي لكليته بتدبير مسبق من طالبين يساريين (مستشار ومسؤول عن بروتوكولات الزعامة) صنعا منه زعيما في سرعة قياسية، تنفيذا لمكيدة تجنيده لتعبئة الطلبة بعد أن »شجر خلاف بين الرؤوس المدبرة في اليسار وانقسامه إلى ثلاثة فصائل ونشوب « جدال حادّ حول تفسير المقصود بالديمقراطيّة في علاقة بالبروليتاريا والبورجوازية » ، ليستحيل الزعيم صنيعة المكائد والفراغ محلّ اهتمام من الجميع مستحوذا على مسامعهم ومداركهم وجيوبهم أيضا يتحين فرص الانقضاض على أي شيء يشتهيه دون أن يصل إلى مرتبة الثراء فهو يتلقى مقابل زعامته عطايا بسيطة بساطة عقله وسجيّته.وانتهى مصير زعامته إلى نهاية أقرب إلى الخواء والانطفاء حين بدأ الطلبة يدركون حقيقته وانفضوا من حوله ليكون مآله الجنون بعد اختطافه من البوليس وربما كان ذلك بتحريش ووشاية وإيعاز من حارس المبيت العم البرني الذي تسبب العيفة في إهانته وحلق شواربه. و »السيرة العطرة » في الأثناء باروديا روائية تحاكي أنموذجا سيريّا وبطلا مزيّفا لتروي من خلاله قصّة عالم يغطّ في رذائله وروائحه العطنة ويعبّ أنفاس دسائسه ،الكلّ فيه « يسترق السمع والنّظر » ، « في هذه الغابة التي تسمّى تونس » وهو ما دفع الكاتب إلى الانخراط في نفس اللعبة واتباع أسلوب الفضح والتشنيع عبر تقنية الفرجة ، الفرجة العينية المباشرة دون تغطية ولا تورية ولا مواربة . ونحن في سياق « تخييل المرجعي » ينتصب العالم الروائي عالما مشهديا بامتياز تتظافر الأنماط فيه سردا ووصفا وحوارا مباشرا ومنقولا وباطنا لعرض تفاصيل فضاء علاميّ مبصر بالمشاهدة، قد يستحقّ من دارسي الرواية مستقبلا مزيدا من الاهتمام لما أضفاه على القصّ الروائيّ من طابع إخراجي سينمائي حشد طاقة التخييل الحسي بالأصوات والروائح والرؤى الملموسة والمتخيّلة وزرع في كلّ ثنايا الحبكة مؤثرات الحسّ وتحيّز ظلال المشاهد يسرج عتمتها حينا ويطفئ أنوارها أحيانا مصطنعا أجواء قاتمة من وحي الحياة في المبيت أو أحياء المدينة العتيقة المنكفئة على أسرارها. يعكس أسلوب الفرجة زوايا النظر من الداخل ومن الخارج ومن الخلف والأمام ويمكّنها من الجوس في أصقاع المخيلة ومن اجتراح أوساع الذاكرة خاصّة المتصلة منها بحاسة الشمّ وقد كانت لها الحظوة والسطوة المطلقة المجنّدة لتثبيت صورة العطونة و النتونة، صورة تزكم الأنوف، مضادّة تماما لمنطوق العنوان : »كانت رائحة الغرفة عطنة نتنة غافّة تحقّق منها بعض الشباب الذين زاروه، كانت قريبة مّما يلتصق بالأجساد من رائحة رماد حطب الصنوبر بعد الاشتعال، يعرفها الخبيرون بالروائح لدى سكّان الجبال والمناطق الجبليّة الباردة » إذ لا يمكنك أن تشارك الكاتب والسارد والشخصيات العلم بما لا يعلمك إياه إلاّ التلقي الحسيّ المباشر للمشاهد ، دون أن تتحوّل إمّا إلى خبير في الروائح أو إلى مخبر عمّا شاهدته وما علمته من وقائع اشبه بالفظائع وذاك قانون من أقوى قوانين اللعبة الروائية.- العناوين الداخلية وبنية المرجعية للقص: أمّا البنية العامّة أو الخارجيّة لـ »السّيرة العطرة » فلا تكاد تخرج عن مسار حكي تتابعيّ خطي متنام إجمالا، على ما في زمنه الدّاخليّ من استرجاعات بالومضات الماورائية وقفزات بالاستباق (صدور ترجمة الزعيم في كتاب « الثورة التونسيّة » المطبوع سنة 2035″ عن دار « الأحرار والثوّار » في سلسلة « الذّاكرة الخصبة » بالصفحة 242″ )فقد تقفّى الكاتب أطوار قصة حياة الزعيم الثوري بطل السيرة العطرة العيفة بن عبد الله باتباع تقنية التحقيب وأسلوب اليوميات : »ميلاد قائد »، « يوم من حياة الزعيم الجديدة » « يوم النّصر » و »يوم الجلاء » واستعرض معاركه تباعا : « معركة الكرامة » ، « معركة العطش »، « حرب المواقع »، لكنّه حاد عن النهايات النمطيّة المعهودة للسير البطوليّة باختيار مآل من النوع الخاص كان أقرب إلى السّقوط التراجيديّ الذي توّج بلحظات تدرّج في التدهور و السقوط حتّى وقوع الكارثة بدءا بـ « سأم » و »سكر » انتهاء إلى اعتداء وحشيّ كان ضحيته في مركز الأمن بعد مسكه متلبّسا يسرق كتابا من مكتبة الجامعة ،فـ »خطبة وداع » أخيرة ثم اختفاء في ظروف غامضة ،تضاربت حولها الاقوال والروايات بين اختطاف من تدبير النظام البوليسي القمعيّ وبين عودة إلى « دشرته يرعى شياهه ويعزف على قصبته »، وبين رجوع طبيعيّ متوقّع إلى « مستشفى الأمراض العقلية مكانه الذي يليق به » .وهذا يدعم ما ذهب إليه الكاتب الفرنسي أندري مالرو André Malraux من كون « الرواية الحديثة تعبّر عن المأسويّ فينا أكثر من اهتمامها بإيضاح معنى الفرد أو استيضاحه » و »الإنسانية هي ألاّ نقول ماذا اقترفنا فحتّى الحيوان لا يفعل ذلك، بل أن نرفض ما يجعل منا وحوشا وأن نسعى قدر الإمكان إلى إيجاد الإنسان فينا بإماطة اللثام عمّن سحقه وقتل إنسانيته » وأمّا المتخيّل المرجعي فكلّ ما فيه يدلّل على أنّ رواية المبخوت مستمسكة بعرى تاريخيّتها مستكنّة في قعر واقعها المسيّج داخل دوائر عالم، يهيمن على أمكنته وأطره الانغلاق أكثر من الانفتاح، فهو عالم الغرف المغلقة أو المقتحمة عنوة بالتجسس أو الاستبطان (غرف المبيت الجامعي، مكاتب الإدارة في الحيّ الجامعي والكلية، مدارج الكلية، المشرب، الزاوية القشاشية، غرف الماخور في العاصمة..) والانغلاق مناخ مناسب للاختناق بالعطونة والرطوبة وانعدام التهوئة، عالم العيفة وبقيّة الطلبة أو مثقفي الطلائع الثائرة في الجامعة التونسيّة قبل الثورة وبعدها ،عالم لا تدخله الشمس ولا يتغيّر هواؤه إلاّ بصعوبة، عالم ملوّث بدخان السجائر ورائحة العرق، وإن رشّ فيه عطر فهو من أرخص أنواع العطور « الصبّة » تباع داخل « قوارير من البلاستيك » (والجناس أعجب من عجيب بين « الصبّة » بمعنى رفع التقارير الأمنية وإفشاء الأسرار، و »الصبّة » التي تعني البيع بالجملة أو تفصيلا بطرق شعبية تشيع في الأسواق الموازية) العيفة هو الآخر كان زعيما صبّابا يصبّ لـ »الأمن السبراني » ). وأمّا زمن الاحداث فمنغرس في منعرج خطير عاشه وطن الكاتب وما جاوره من بلدان ما سميّ بـ « الربيع العربيّ »، زمن مجايل لزمن كتابة الرواية وصدورها ،غير بعيد عنه، يرجّح كونه زمن الغزو الأمريكي للعراق وأيام حصارها قبيل سقوط بغداد: « معلقات كثيرة تدعو إلى الإضراب ضدّ الحصار على العراق الباسل ،إضراب عامّ دفاعا عن العراق » أي سنة 2003 وما قبلها. ولا يخفى ما لهذا التاريخ من رمزيّة وأبعاد سياسية جيو إستراتيجية لطالما ربط من خلالها المؤرخون ودارسو الثورات العربية بمخطّط الفوضى الخلاّقة الذي برمج على ركام سقوط بغداد ،وكان مواصلة لنفس النّهج الإمبريالي المتوحّش في تفتيت وحدة الأراضي العربيّة ونهب ثرواتها وتهديد أمنها واستقرارها واستنزاف مكاسبها المدنيّة التي حقّقتها حركات التحرّر الوطنيّة الحداثيّة ومشاريع بناء دولة الاستقلال، لتتحول إلى أرض معارك ضارية ، بل إلى أرض محروقة تقام على أنقاضها وحطامها دولة دينيّة متوحشّة تتغذّى من « حماية الكيان الصهيونيّ المصطنع المغروس في قلب الأمّة العربيّة ». فزمن العيفة الإطار التاريخيّ الحاضن لسيرة الزّعيم هو زمن السنوات السابقة للثورة التونسية(17 ديسمبر2010 /14 جانفي 2011) وما بعدها . وهذا ما جعل سيرته ليست سيرة فرد أو شخص، وإنّما هي سيرة جماعيّة مكتّظة بالذوات أيضا، لأنّها تعجّ بالأحداث والتطورات التاريخيّة التي شهدتها البلاد التونسية وما جاورها من بقيّة بلدان انتفاضة عقبتها انتفاضات كارتدادات الزلازل على أعقاب ارتجاجاتها المتكرّرة، نتاج هزائم ونكسات وأنظمة سياسية فاسدة. والرواية لا تتوانى عن الاستغراق في تسجيليّتها الواقعيّة المقصودة و دقّ أوتاد واسماتها المرجعية ونشر مشيراتها المقامية في كلّ الأنحاء بالتعيين وتسمية أمكنة معروفة في العاصمة وما لفّ لفّها، إن تصريحا (مدرّج الكليّة، المشرب، الحيّ الجامعي، غرف المبيت ،المدينة العتيقة باب بحر، نهج جامع الزيتونة..)وإن تورية وتلميحا (نهج الولي الصالح عبد الله قشّ الذي اصبح بتحريف مقصود « سيدي عبد الله القشاش » الذي ارتبط به لقب العيفة : العيفة بن عبد الله).- الفاتحة والتذييل بالترجمة ،الخطاب الروائيّ السّاخر المفارق لمرجعه السيريّ:الرواية مع هذا محمّلة بأطروحة سياسيّة كان مجالها الاستهلاليّ الفاتحة ونهاية مطافها التذييل المعنون بـ »ترجمة الزعيم »، وفيهما لم يتخلّ المبخوت عن الموقف برمزية هازئة ، نجد آثارها مبثوثة في عديد المواضع، ولكنّها تبدو جليّة ناصعة صادعة بحقيقة ما تعنّى إخفاءه وإضماره بأسلوب استعاريّ تلميحيّ مرمّز ، عندما صدّر الأثر بما يشبه الموقف أو البيان السياسيّ الذي لم يخل من لهجة تهكّمية ومن تناصّ مقصود مع نصّ الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد وهو من أشهر شعراء اليسار المشتبك بأشعاره في الجدال الثوريّ السياسي التونسيّ ، وخاصّة في حملته الشعريّة المضادّة لانتخاب خصومه الإسلاميين وتحديدا في نصّه الشهير الذي يقول فيه : »إذا كنت شعبا عظيما فصوّت لنفسك في اللحظة الحاسمة »نجد أصداء كلّ هذا في أولى عتبات السيرة بصبغة تعريفيّة مخاتلة لبطلها وصّف فيها المبخوت زعيمه الحقيقيّ أو المزعوم بقوله: »كان الوحيد الذي فهم روح هذا الشعب العظيم. شعب استمرأ الخضوع لكلّ مستبدّ يمسك بخناقه كالدّجاجة، شعب إذا شعر بالاختناق أكثر مّما يجب ينتفض في النّزع شبه الأخير (يسمّي المؤرخون ذلك ثورات) ثمّ يسلّم أمره لأوّل طامح على السلطة، شعب إذا أتيحت له المشاركة في انتخاب رئيسه يصوّت في اللحظة الحاسمة لمستبدّ جديد » وكان موضعها الاخير آخر العتبات التي تذيّلت السيرة في شكل ترجمة وهميّة لشخصيّة البطل إيهاما من الكاتب بكون زعيمه من الزعماء الحقيقيين ،ثبّته على شاكلة كتابة التراجم في نوع من الادعاء والانتحال المتمحّل. وقد عمد إلى نسبة ترجمة العيفة بن عبد الله إلى « باحث جهبذ » أقحم المبخوت اسمه إقحاما دون أن يكون قد شارك قبل ذلك إطلاقا في الأحداث ،جاعلا منه راويا عليما مخفيا أو مدسوسا، بلا سابقية تهيئة للقارئ ولا إعلان عن دخول دخيل على النصّ خانة الرؤية والمشاركة أو المصاحبة في نقل الوقائع. فهو السارد المقحم رغم أنفه الشخصية العلم الوحيدة التي نثق في كونها موجودة فعلا في مدونة أعلام الباحثين التونسيين المعاصرين للكاتب وهو الدكتور عبيد الخليفي « المختصّ في الحركات الجهاديّة من رفاق المبخوت وأصدقائه المقرّبين، كان سجينا سياسيا سابقا شارك في أحداث الحوض المنجميّ أدرج الكاتب سيرته إدراجا ساخرا مستفزّا في ترجمة البطل وذكره بصريح العبارة قائلا إنه « حصل على تعويضات عن سنوات نضاله في أحداث الحوض المنجميّ » وجعله راوية مؤرخا ،مترجما، مشاركا في تثبيت وهم « السيرة العيفية » في مصنّف لم يصدر بعد ورد في صفحته 242 أنّ: « العيفة بن عبد الله: من وجوه الحركة الطلاّبية التونسيّة ومن أبرز قادة الثورة التونسيّة المظفّرة.. أصيل دشرة من المناطق المهمّشة في تونس خلال عهدي بورقيبة وبن علي اسمها ضبوط القردة » لم يعرف تاريخ ولادته وإن رجّح البعض أنه من مواليد 1974″ إلاّ أنّ التمادي في التعمية والتخفي وصل بالمبخوت إلى اختتام روايته بعتبة بدأ خطابها تقريريا مفهوما يحاكي لغة التراجم والسير لينتهي غامضا رامزا ،مرمّزا ، »رِمزا يتركّك على القارئ »- إن شئنا (باللهجة الدارجة التونسية)- يتعمّد اللؤم و الهمز واللمز وافتعال صناعة علامات نصيّة مركّبة بالغة التعقيد والتسجّف بالمعاضلات والتعقيدات والالتواءات ،قاصدا بها محاكاة كل خطابات السياسيين المتأدلجين ،المبالغين غالبا في اصطناع ما لا يفهم ،تعبيرا عن فهم مقصود يغترف من شتىّ الأطروحات المتضاربة المتناحرة ذات الثنائيات المتقاطبة الحادّة، المتشابهة في ترذيلها المشهد السياسيّ التونسي وتحويلها الثورة إلى مهاترة جماعية بلهاء أشبه بالهذيان والجنون : »إنّ الثورة الحقيقيّة هي افتعال أزمة سيميولوجيّة في نظام العلامة الكمبرادوري- المقاولاتيّ- النيوليبرالي بضرب جذوره الأنطولوجيّة واسسه الإبستمولوجيّة حتّى لا نعيد تفعيل النّظام بتكرار دلالاته » والأمر يتناغم كليّا مع لعبة السرد وصيغ الحكي واصواته، حينما نجد أنّ العلم بأحداث الرواية قد ألقي على كاهل راو عليم يطلّ مرّة واحدة من داخل عالم الرواية مستعملا ضمير المتكلم الجمع ليعلمنا بكونه طالبا من طلاّب تلك المرحلة كان مسجلا بتلك الجامعة مخالطا شخوصها يحضر دروس مدرّجاتها: »كنّا يومها في المدرج الذي يغصّ كلّ يوم خميس من العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة والنّصف صباحا بالطلبة من جميع الاختصاصات » و سرعان ما يفارق بعد ذلك عالم شهادته ويطلّق مرويّه المباشر وروايته المصاحبة ليواصل الرواية باستعمال ضمائر الغيبة دون سواها حتى نهاية القصّ، عندها تتعمّق رؤيته السابرة العالمة فيستحيل راويا عليما مدليا بمعلومات تدلّ على أنه ملمّ بأدقّ دقائق التفاصيل المتعلّقة بالشخصية وحياتها حتى تلك الأشدّ حميميّة والتي لا تطالها في العادة عين سارد إلاّ إذا كان يطلّ من كوى ضيقة متلصصا، متجسسا ،متوغلا في مجاهل الوعي واللاوعي والعقل الباطن مستبطنا أغوار العيفة معريا إياه حتى وهو في فراشه أو هو يستحمّ، فاضحا شذوذه وكبته الجنسيّ وافعاله المشينة وخيالاته المريضة المهوسة بالجنس، مقابل تصعيد عاجز وتنفيس يائس يفضي في أكثر من محاولة إلى عجز عن بلوغ المراد.إنّ لعبة المناصات والتلاعب بالعتبات في رواية السيرة العطرة أسلوب فني مبتكر لابدّ من إيلائه ما يستحقّ من فهم واستفهام عن مقاصده وبحث في دلالاته الرمزية بصفتها جزءا من اللعبة وأداة من أدوات السخرية عبر محاكاة مناقضة تماما لما تحاكيه وتقلّده.يقول ستيفن أولمان Stephen Allman عن « الأسلوب في الرواية أنّه ينتحي في غالب الاحيان منحى وجوديا يفضح مواطن وجود الكاتب في النص، وجودا منوطا بجملة خياراته التي انتهجها عن وعي وقصد من بداية النصّ حتّى نهايته، وحتّى يظفر القارئ بدلالاتها ووقعها الجماليّ التخييليّ ما عليه سوى أن يترصّدها، ويتقصى آثارها المفارقة لمجرّد الإعلام والإخبار ويدرك أهميّة دورها في هيكلة الأثر وتشكيل جوّه التخييليّ برمّته » ثمة « سياق يشيّده الكاتب بنفسه يجعل من الرواية عالما أسلوبيا وتنظيما لغويا متميّزا مستقلا بذاته ينتج صورة ما تنحت تدريجيا في ذهن المتلقي إلى أن تكتمل القصّة » هذا ما سيصلنا مباشرة بما لمسناه في النصّ من احتفاء واضح بتبشيع البطل والتشنيع بأفعاله واعماله على العكس تماما مما اعتدناه في فنّ السير مما نعته بيار بورديو بالإنجازية الاعتبارية والتركيز على الإيجابي الذي يمكن الاقتداء به.2/ صورة البطل المعيف وجمالية التشنيع بالزعامات السياسية المزيّفةقد » لا تعني جماليّة القبح تحويل القبح إلى جمال..ولا تعني أيضا استنباط عناصر الجمال من القبح .. وإنما تعني التركيز على الطاقات الإيحائيّة والتأثيريّة التي يمكن أن يختزنها الموضوع القبيح أو يمكن أن يتكشّف عنها في التشكيل الفنيّ وفي الدلالات الجماليّة والثقافيّة معا » وبناء على ذلك ،فإنّ « حضور جمالية القبح في أدب الحداثة حضور ضاغط يكاد يكون معلما بارزا من معالم تلك الحداثة » والتبشيع في رواية المبخوت قصد فنيّ و موقف جمالي سالب اتخذ عن وعي ومسؤولية حيال واقع سياسي اجتماعيّ تاريخيّ كان قد عاينه وعاناه في نفس الوقت » ، لذا « فعادة ما تكون جمالية القبح محمولة من الموقف السياسي أو الإيديولوجي أو الوجودي من الواقع العربي المعاصر » بعد « تعويذة العيفة » للروائي التونسي توفيق العلوي الصادرة عن دار زينب للنشر سنة 2016 وبطلها يحمل أيضا اسم العيفة ولقبه الهويمل التي قامت على لعبة تزييف أسماء البطل وبقية الشخصيات المحيطة به ،احترف شكري المبخوت نفس اللعبة الروائية المخادعة الساخرة، لعبة التزييف من أجل التعرية والفضح، تزييف هويّة البطل، لكنّه لم يزيّف الاسم الحقيقي كما فعل توفيق العلوي وإنما زيّف المسمّى نفسه من خلال إيهامنا بأنّه كان موجودا وأنّه « الوحيد الذي كان يستحقّ زعامة هذا الشعب العظيم.. الوحيد الذي فهم روحه » أي تشرّب « قيمه واسلوبه في العيش والتعامل وحتّى البذاءة المحبّبة إلى النّفس وجعل الله له نخبة من إخوان الصفاء يشدون أزره » .فإذا كان البطل » متزعم اللعبة السردية في القصّ الروائيّ يهب الأحداث انطلاقة دينامية تسمّى « القوة الغرضية » فإنّ بطولة العيفة جعلت منه منحوتا روائيّا عجيبا جبل من مادة مضادّة للسيرة، عفّرها الكاتب بشتّى أنواع القاذورات والقباحة، ولا نعتقد أنّ أحدا من كتّاب الرواية سبق المبخوت إليه في فنّ العيافة والتنفير والتقزيز من قباحة بطله بجعله « معيفا »، بل وأكثر من ذلك جعل قناة الشمّ تواكب الحركة الروائية المتّصلة بأفعال البطل ، فهو إن تحرّك « تحرّك معه صفّ الطلبة كلّه » وقدر الشخصيات الثانوية التي شاركته رقعة الاحداث » احتمال زنزانة رائحته » لأنّ المحيطين به ممن صنعوا وهم زعامته الواهية، وممن صدّقوا كذبته مجبرون على ترصد حركاته وسكناته، وتتبّع صدى أنغام قصبته كالفئران، وكذا شأن أبطال السير، فهم بشر خلقوا بالطبيعة والتاريخ لكي نتقّفى آثارهم ونتّبع سننهم.لا يمكن أن تلج عالم العيفة دون عيافة ما تقرأ ودون تشمّم نتونة ما ترى وتتخيل ودون أن تتشرّب عفونة الأمكنة بمياسم القراءة الواقعيّة المضادّة للتسجيل لمجرّد التسجيل، ذاك القانون الثاني من قوانين اللعبة ،وإلاّ فلا داعي للانخراط في مشروع القراءة منذ البدء، قارئ السيرة العطرة لا يقرأ إلاّ بأنفه وعليه أن يتخيّل الباقي.البطل على نهج الروايات الجديدة لا يحمل شيئا من المعاني الإيجابية للبطولة، فهو البطل المهدّم le héros détruitأو الممسوح le héros effacé، البطل « المضادّ للبطولة » l’antihéros، المكنّى بـ العضروط »، »زرافة الثورة »، « وجه اللوح »، »زعيم ثورة بودورو »… » كلّ بورتريهاته الخلقية والأخلاقية مترعة بالسلبية والقباحة.ملامحه الخلقية ليس فيها أي أثر للوسامة، رغم طوله الفارع وعينيه الخضراوين وشعره الأشقر ووجه المشرب بحمرة « كان سيبدو وسيما لولا أنّ كلّ شيء فيه يميل إلى الضخامة والتورّم: عيناه جاحظتان، فكّاه متهدّلان إلى الأسفل، أنفه جسيم بارز إلى الأمام، خدّاه غائصان يبرزان عظام وجهه، حين يمشي برجليه الكبيرتين يهقّ هقّا كالمتعوّد على الطرقات الوعرة والأودية » – ملامحه الأخلاقية والاجتماعيّة الثقافيّة النفسيّة:أصيل دشرة من الريف والمثقفين من المنتمين إلى طبقة البروليتاريا الرثّة ، له قدرات تأثيرية استقطابية هائلة جعلته يفلح في تعبئة زملائه الطلبة والتأثير فيهم بدعوته إلى « ثورة شعبية راديكالية »، فقير، معدم، عليل الجسم، عصبيّ ، متوتر، متبرم، ضيّق الخلق، سريع الغضب، شهواني، نهم « ينهش اللحم طولا وعرضا »، متواكل يتلقى ثمن زعامته شطائر وسجائر ومشروبات من مشرب الكلية، يؤمن بالشعوذة والنذور والحروز ،لصّ كتب، مدمن سجائر وكحول، يعاني كبتا جنسيا وعجزا يعود إلى ما ترسب في لاوعيه في سنوات طفولته من حوادث جنسية، فنان يهوى العزف على الناي والغناء: »يومها لم ينفخ في الشبابة، فما إن استيقظ رفيقاه حتى شرع يترنّم بصوته الأجشّ في نغمة شجيّة بأغنية بدويّة لم يسمعا بها من قبل » والأهمّ من كلّ هذا هو انموذج بطل مهدّم اختاره المبخوت بدقّة لينحت من خلاله صورة الزعيم الثوري المعارض المنتفخ أو المكتظّ بذوات الزعماء من الفصيل اليساري تحديدا ومن فصائل أخرى لم تنج من مساءلة الرواية، ومحاسبتها، بله من محاكمتها لأنّ القصد أكبر من ملاحقة أفعال شخصية حقيقية أو وهميّة، القصد هو التشنيع بحقبة سياسية بأكملها . في وطن كان أشبه بمبغى كبير، ترديدا لصدى صرخة الشاعر العراقي مظفر النواب عندما استصرخ ضمائر العرب باستفهام تقريعيّ توبيخيّ ورد في قصيدته « هذه القدس عروس عروبتكم » »أوطن هذا؟ أم مبغى؟ » فعلا، لا يبتعد وطن العيفة عن وطن مظفر النواب وعن أوطاننا العربية جميعها وهي مسرح كلّ ضروب الانحطاط وشتّى فنون السقوط والرذيلة التي لم يكف العيفة أنه اقترفها، بل كان مخبرا عنها مدونا لها فاضحا نفسه وغيره: « إذ نشر في مدوّنته صورا عن علاقات مخلّة بالأخلاق بطلتها أستاذة جامعيّة تجمّعيّة وبيانات عن شركة على ملك من اعتبرها مناضلة عميلة للنظام، ولم يسلم منه بعض رفاقه القدامى ، إذ قال عنهم الحقيقة كلّها، كاشفا عن العميل منهم ،ناشرا لفيدوهات إباحيّة بطلتها إحدى رفيقاته ،ولم يتوان عن فضح من باعوا القضيّة من أصدقائه لقاء بعض القوارير الخضر وكشف المثليين منهم ومستهلكي الزطلة » قد لا يبتعد كاتب السيرة العطرة للزعيم ،هنا كثيرا عما سبقه إليه الروائي زميله في الجامعة رفيق دربه حسين الواد الذي وافته المنية منذ سنتين، وكأنه في سيرته أراد مسايرته في نفس نهجه الساخر الذي ابتدعه في روايته « سعادته السيد الوزير » التي تولّى المبخوت تقديمها وقد بدت لقرائها كما لو كانت أول رواية تونسية تتنبأ بحدث الثورة، وتبشّر بما وقع وما يقع حاليا، وقد كنا نعتناها في قراءة نقدية سابقة لها بكونها « رواية خلعت تاريخها » قبل أن يخلع الشعب التونسي رموز استبداده السياسي، وقبل أن يتمادى في فعل « الخلع » و »الخلاعة » أيضا، حتى غدا طقسنا السياسي الجماعيّ زمنا خليعا بكلّ ما تعنيه الخلاعة من مدلولات التهتك والتفكك والفوضى وذهاب العقل وضياع صوت الحكمة والرشاد وفقدان البوصلة . فقد كانت رواية الواد « رواية الخطيئة الجماعية الكبرى »، مجبولة من « الفساد » غائصة فيه إلى التّرائب، حتى لا نكاد نعثر على قيمة إيجابية واحدة ترمز إليها شخصيّة البطل كما سائر الشّخصيات تصوّر عالما مرجعيا يعبق بروائح العفونة المتأتّية من الجرائم السياسية والاجتماعية الأخلاقية والخطايا التي لا تكاد تحصى ولا تعدّ ،لم يتردّد الواد في تركيزه على تكرار فعل الخطيئة في أن يورثنا إحساسا لا يكاد يبارحنا من البداية إلى النهاية ،أننا نجوس دهاليز عالم مظلم مكشوف أشبه بـ » ماخور مستور جاء من سحب عنه الغطاء » ألا نفهم من تجايل الروايتين والكاتبين اللذين هما في الأصل استاذان جامعيان أنّ تيار رواية الثورة على الثورة بدأ يظهر بقوّة في تونس مع فئة الكتاب الجامعيين أكثر من سواهم وقد عايشوا عفن الصراعات وزيف الأفكار، وأنّ الكتابة عن أحداث عاشوها وعشناها بمعيّتهم في أمسنا القريب وحاضرنا لم تعد كتابة معزولة عن أزمة وطن يتخبّط في « هلل » عنكبوت واهي الخيوط، سامّ يمتصّ كلّ رحيق، ويصطاد كل بارقة أمل، وطن التجاذبات المنفّرة والأطروحات الفكرية المتعفّنة المفلسة التي إمّا كفّت عن أداء دورها أو أعلنت عجزها ، فانقلبت على عقبها تتهدّد ما كانت تروم إحداثه من تثوير وتطوير، لأنّ الأزمة العميقة في منظور كاتب السيرة العطرة وصفتها الأصدق السيرة « العفنة » أو « العطنة » -كما تأوّلناها في قراءتنا هذه – ما هي إلاّ أزمة خطاب بائس متيبّس بثنائياته الحادّة « أزمة مفتعلة داخل نظام العلامة المهيمن، وهو ما لن يحدث دون البحث في أصل علاقات القوّة التي صنعها الخطاب المهيمن عبر تراكم إنتاج الثنائيات : خوانجي ضدّ الكفّار والملاحدة، ومتخلّف ضدّ متحضّر، وفلاّق ضدّ مستعمر محررّ، ويساريّ مخرّب ضدّ بورقيبيّ بنّاء.. إلخ) » « السيرة العطرة للزعيم رواية سياسيّة ساخرة لكنّها ساخطة على الأوضاع والأفكار اتخذت من زعامة اليسار أنموذجا لنقد فكرة الزعامة نفسها بكلّ ألوانها وأشكالها متى كانت مفرغة من معنى، مجرد شعارات وشطح لغوي: »الله أكبر … الله أكبر… الله أكبر هذا ما قرأناه في صحف ماركس ولينين وستالين وصحائف الدغباجي الذي حلقوا شاربه وعمر المختار مؤدّب الصبيان… عاشت النظريّة الثالثة نبراسا لنا في ثورتنا المستمرّة…إنّكم اليوم بنضالكم العظيم تستعيدون مجد أمّة صنعت التاريخ وأنتم ايضا تصنعون المستقبل وتكتبون تاريخا جديدا مجيدا وتنصبون خيام الكفاح ليستعيد المسلمون مجدهم وتدحر أمّة المستعمرين والكذّابين مستنيرة بالفكر الثوريّ الإسلاميّ القوميّ الماركسيّ البورقيبيّ. سنكون نارا على العدوّ وسلاما على الشعب » رواية الثأر من زعامة التبست بفحولة كاذبة ورجولة سافلة لم تجد ضالتها في نهاية المطاف لا مع البغايا ولا حتى مع إناث الحيوان. فكان ينتهي به الأمر غالبا إلى أن « الاستمناء على راحة اليد حين تذكّر سلمى ووجوه الطالبات الجميلات » سيرة البطل المعيف وليد نذر قدّمته والدته إلى زاوية سيدي القشّاش، والجميع يعلم ما ألصق بتسمية « القشّ » في تونس من معان ارتبطت بالمبغى الكائن بـ »نهج زرقون » حيث محلّ الدعارة الشهير الذي ارتاده البطل في أكثر من مناسبة ممنيّا نفسه بصولة مع إحدى مومسات المحلّ، فإذا به يمنّى دائما بالفشل والعجز الجنسيّ والارتخاء بعد سرعة قذف، كفسيلة شمروخ فاسد.ولا ننسى أنّ اسم العيفة من أسماء العلم المحليّة الدارجة في الأوساط الريفية التونسية المشحونة بضديد مسمياتها شحنة استعارية تنكّريّة تطلق صفات هجينة على المواليد الجدد اتقاء لقاء الحتف والموت أو عدم الزواج والمصائر الكريهة، ومنها تسميات « الهامل » و »الهويمل » و »العانس »: « تذكّر رحلات أمّه لسنين طوال إلى زاوية القشّاشية في القصر تستعدّ لها، على ما روت له، طيلة الشهر والشهرين تجمع النذور حتّى أنجبته بعد وفاتين وأربع حالات إجهاض. فكان بكرها الذي سمّته العيفة حتّى تعافه المنيّة التي أنشبت أظفارها في سابقيه على عادة أهل الريف في تونس العامرة، وربّما سمّته العيفة لأنّها حين أخذته بين يديها ساعة نزوله إلى هذه الفانية ونظرت إليه اشمأزّت وكرهت فرحتها بخلاصها فعافته وتمنّت لو أنّها لم تنجبه » فهل استعاد العيفة بطولته وطابق وهمه السيريّ؟فعلا لقد وجدنا العيفة يسترجع بعض بطولته ، كما لو كان المبخوت قد أنصفه أخيرا وإن قليلا في نهاية الرواية مثيرا تعاطف القارئ معه بشكل مفاجئ آخذا بمجامع شفقته محققا نصيبا ضيئلا من الإعجاب ،وذلك لمّا حاول تثبيت صورة البطل الضحية ضحيّة فقره وانتمائه إلى البروليتاريا الرثّة مقابل حرصه الشديد رغم كلّ شيء على القراءة والاطلاع ليمسك به البوليس متلبسا بسرقة مجموعة كتب للدكتور هشام جعيط من رفوف مكتبة « العيون الصافية » ذات الواجهة الثقافيّة البورجوازية بالعاصمة، كان » ينظر إلى الكتب متلهّفا » « شرع يقرأ من « الفتنة الكبرى » بالفرنسية الصفحات الأولى « بعد أن « استوقفه كتاب فنيّ أنيق بالفرنسية عن قرطاج » (ولاختيار العنوانين أكثر من رمزية: « قرطاج/الفتنة الكبرى »)، ثم « عاد ينظر في الكتب على الرفوف،، إن هي إلاّ دقائق حتّى وجد نفسه محاطا بشرطيين طلبا منه أن يعيد الكتب بتؤدة وهدوء أخرج من بين ملابسه تحت القميص ومن حزام سرواله الخلفيّ أربعة كتب، كان معطفه الواسع الكبير يغطي الكتب المسروقة » و تتعاقب في ثنايا اللحظة البطولية المسروقة مشاهد القمع والتعنيف في مركز شرطة نهج يوغسلافيا: »ومن دون أن ينظر إليه سدّد له لكمة في البطن أسقطته ارضا ثمّ استدار يريد أن يشبعه ركلا ورفسا لو لم يمسك به زميله.. في المصطبة الصغيرة الملتصقة بالحائط الأيمن للبهو كان الجميع يتابع المشهد » ليندلع حوار أشبه بالشجار بينه وبين رجال الشرطة فيه ما فيه من الشتائم المقذعة والكلام النابي وجّه إلى « طالب لصّ سارق كتب » أبدى شجاعة المقاومة والتحدي لمنظومة قمع نظام بن علي وهذا دأب الذاكرة السياسية الثورية في تونس تزن الثورية بمدى معايشة مثل هذه المواقف وكأنّ العيفة شفى غليل القارئ الذي تربّى منذ الثورة حتّى هذه اللحظة على موازنة البطولة بمقارعة أجهزة النظام حتى وإن كانت المواجهة في نطاق سياق جريمة أو سرقة. لم يكن العيفة في النهاية غير مثقف يساريّ ثوري معدم تعود سرقة ما يعجز عن اقتنائه من الكتب انتقاما من بورجوازية مثقفة ناهبة للرأس المال المادي والرمزي معا، ولحقوق الشغالين والفقراء، فكان يجد تبريرا لسرقاته تلك مسميا إياها » استرجاعا للحقوق من الرأسماليين أو « تأميم تلك الكتب » ، لتتخذ الفرجة هنا منحى آخر جعل العيفة يلملم بعض شظايا صورته المفسوخة المهشّمة وكيانه السيريّ المهدّم رغم تمريغ كرامته في تراب الإهانة والعنف كما لو كان تمثالا من طين مهشوش، وذلك بعد أن أنقذه تدخّل من صديقه « سي جاء وحدو » صاحب المشرب المخبر الأمني السريّ العامل لدى نظام الدولة البوليسيّة ليعود الكاتب القهقرى مجددا إلى مربع السقوط ويحوّل بطولة العيفة إلى بطولة زعامتية مغشوشة مبتورة منقوصة .- على سبيل الخاتمة:ربما بالغ المبخوت وفي دحض الدلالات الأجناسيّة الاصلية لفنّ السيرة بمناقضة مقاصدها التي كانت على مدى عصور وعهود « اعتبارية » إنجازية » وجبت تحليتها بالمناقب وتعطيرها بنبيل الخصال والافعال ،ولكنّ كل ذلك كان مقصودا لابتداع رواية هي الأولى من نوعها في تاريخ روايتنا السياسية العربية في قتل الزعيم ونقض الزعامة وفضح كذبها وزيفها حينما تؤدي إلى ضياع ثورة ووطن.هي رواية ثائرة على الثورة ،مضادّة لمفاهيمها المعتّقة المغلوطة المتكلّسة، ساخرة من تراجع دور المثقف اليساري وانحسار تأثيره في الساحة السياسية بعد هزائم متكررة ضد خصيمه اليميني بشقيه الدستوري والإسلامي، ومن ثم تركه مكانه شاغرا نتيجة الانقسام والتكالب على الزعامات، ولنا في تونس مثال بيّن ناصع عن تجربة « الجبهة الشعبية » بين انتخابات 2012 و2014 و2019.السيرة العطرة رواية سياسية بارودية ساخرة كم يحتاجها كل مزاج مريض مهيض أثقلته هموم المرحلة، ، كلنا نحتاج إلى قتل الزعماء فينا بالمعنى الرمزي للقتل ، كلّ زعيم زنيم تمثّل لنا في فترة مّا بمثابة إله، كلّنا أصبحنا نتضور رغبة في الانتقام والتشفي من كلّ مثقّف ثوري ادعى زعامة واهية كفّت عن أداء دورها في عصر الثقافات السياسية البراغماتية الواقعية النفعية المضادة للأحزاب وللأطروحات الإيدولوجية الشمولية المتكلّسة المنافية لانغلاقها المتملصة من إسار حوانيتها المغلقة.السيرة العطرة هي في الحقيقة سيرة عطنة ، و حصيلة الطّباق الناجم عن مفارقة المروي للمرجع تمثّل في لعبة العنونة والتجنيس المغالطيّ أكثر من بلاغة تسمية، إنها بلاغة خطاب روائي بأكمله اختار أن يحوّل القبح جمالا ويبتدع أثرا أدبيّا بديعا في فن تنفيره وتعييفه القارئ من بطل مهدّم ممسوخ ممسوح الملامح معيف، وما تلك العيافة سوى موقف فنيّ يخفي موقفا فكريا تارة يصرّح به المبخوت وأطوارا يخفيه ويردمه تحت أطمار العيفة القادم من أعماق وطنه المنسي المعفّر بأتربة التهميش والحرمان، هو من حاول عبثا وهو يرقى درج الزعامة أن يغتسل من أدران تاريخه الفردي والجمعي ويتطهّر من جرائم وطن جائر تائه لا يفتأ يسفّ ملح الجراح ويطلق زفرات الندم ويقضم أصابع العبث، و ينفث روائح العطونة من تحت إبطي كل « من تأبّطنا شرّا »، وكلّ من دوّخنا كذبا، وكلّ من ألقمنا حجرا وكلّ من ثوّرنا وأقضّ مضاجعنا وأفاق هجودنا من منامتنا اللذيذة المقرفة الحزينة وكل « من قتّلونا كما قتّلونا وكلّ من شرّدونا كما شردونا » ونحن في وطننا الشهود والشهداء، وطن الفساد والزيف والعفونة. كم احتجنا على مدى سنوات وعقود قبل الثورة وبعدها إلى أن نتطهّر من إثم مشترك بمصل مغاير » ،إلى كاثرسيس » آخر ،حتّى اكتشفنا سيرة العيفة وصرنا جزءا من لعبة الباروديا الروائيّة الساخرة، صدرت على حين غرّة في أوج ما نعيشه من أزمات سياسية اقتصاديّة ثقافية قيمية فكرية ،نافرة،زافرة ،زفِرة » ولم يكن من السهل الاقتراب من مصائد مراوغتها وحيلها الفنيّة دون أن يصاب القارئ بغثيان جراء ما زكم أنفه وخيّب أفق انتظاره ، غيرأنّ القراءة حينما تكون محاورة للنصّ وللكاتب وللتاريخ المعاصر لزمنها قد تخلّف أيضا نوعا من العنفوان كون الناقد قد تجرأ على أن يكتب لينكتب بدوره في نفس السيرة متسلّلا إلى ناحية مّا من نواحي عالمها المنهك، يعبّ نفس الريح النتنة و يساير نفس الموجة الثائرة فقط حتى يتطهّر من داء مشترك جمعه بالكاتب والبطل وبقيّة القراء.سلوى العباسي سبتمبر 2020