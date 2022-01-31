Yahia Khayem est avec Ayda Ben Chaabane · #بلاغ كمُؤَسِّسَة لـ #مبادرة_تونسيون_من_أجل_قضاء_عادل مع الأستاذة والصديقة #وفاء_الشاذلي والأستاذ #أحمد_الكحلاوي، يهمني توضيح ما يلي :

#أولا : لا يمثل المبادرة حاليا، الا شخصي المتواضع أو الأستاذة وفاء الشاذلي ولا غيرنا، وليس لأحد الحق التحدث باسمها أو قبول ملفات باسمنا ونحذر من مثل هذه التصرفات، فنحن لا نقبل ملفات بل نمكن المواطنين من ايصال أصواتهم وطرح ملفاتهم أمام الاعلام والمجتمع المدني ونساعدهم بالتأطير والمساندة،

#ثانيا : تعاون المبادرة مع منتدى التميمي هو حالة صحية وحالة رقي نضالي، وهو ناتج عن وعي الجميع بأهمية وخطورة الملفات المطروحة وبجسامة المعركة الوطنية من أجل قضاء عادل ونافذ وناجز وسيادي،

فالشكر والتقدير للـ #دكتور_التميمي وللخبير #لسعد_الذوادي، اللذان ما انفكا يدعمان المبادرة ويتعاوننان معها من أجل إسناد ومعاضدة كل مجهوداتها وبرامجها كما فعلا مع المبادرات الوطنية الهادفة لانقاذ تونس من هذا الوضع المتأزم والخطير.

#ثالثا : ندعو مواطنينا المعنيين بانتهاكات القضاء لحقوقهم بالتواصل مع الأستاذة وفاء الشاذلي أو مع السيد لسعد الذوادي أو مع شخصي المتواضع، لا غير،،

#رابعا : يهمنا التذكير أننا بدأنا هذه المعركة منذ سنوات دون أي إسناد وأي دعم والآن وقد مررنا الى مستوى متقدم في التحسيس والتجميع والحشد، عبر تشريك المواطن باعتباره المعني الأول بمرفق القضاء والمتضرر الأول فاننا نؤكد على أننا لن نتراجع عن ما بدأنا فيه وأننا ملتزمون بخطنا الوطني النزيه الملتزم والمستقل تماما، ومتحملين لمسؤولياتنا، لأننا دعاة حق ودعاة عزة وكرامة لوطننا ولشعبنا، وهذا شرف لنا، ولا ننتظر لا اعترافا ولا شكورا، فنحن نبني وطنا لأبنائنا، وهذا هو هدفنا الأسمى، ويكفينا فخر أننا كسرنا حاجز الصمت وحاجز الخوف وحاجز وحدة القهر والظلم،

#خامسا : نعلم كل أصدقائنا أن المدعو حوسين المحمدي، لا يمت لمبادرة تونسيون من أجل قضاء عادل بأي صلة، وليس له أي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، بل كل ما في الأمر أنه أراد مشاركتنا تأسيس مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل، ولكن بعد اختلافا جوهريا في الرؤى قررنا التخلي عن المرصد وعدم مواصلة التعامل مع المدعو حوسين المحمدي لأنه عنصر يعاني من اختلال نفسي وخلط وتشويش في الأفكار، زيادة على عدم وضوح في سلوكه ومواقفه، وعليه فلا يوجد حاليا لا مرصد ولا رئيس مرصد ولا نائب رئيس مرصد وما يثير استغرابنا أنه يقدم نفسه على أنه نائب رئيس مرصد غير موجود أصلا، ولن يكون. لذا نؤكد على أن كل ما يصرح به المدعو المحمدي، لا يلزم الا شخصه ولا يعنينا نحن، ولن يعنينا، فمعاركنا لا تخضع لا لحسابات السلطة ولا لأي قوة موجودة على الأرض ولا لولاءات وما ولائنا الا لعلمنا ووطننا ولقضايا شعبنا العادلة.

عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر، المجد لشهدائنا، #هند_يحي