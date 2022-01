Par Zohra Crédy

Certains analystes voient dans le départ chaotique des USA d’Afghanistan un

changement de stratégie et un retrait du Moyen-Orient. Ce n’est guère ma perception.

Les USA vont-ils abandonner le Moyen-Orient. Rien n’est moins sûr.

Il est certain que l’essor économique et technologique de la Chine, qui bouscule l’ordre

mondial issu de la seconde guerre, a contraint les USA à revoir leur stratégie afin de

préserver leur suprématie. De ce fait, nous voyons les USA conduire de nouvelles

alliances et notamment avec l’Australie, la nouvelle Zélande, le Canada et le Royaume

Uni et redéployer leurs moyens pour contenir ce que les américains appellent la

menace chinoise. Toutefois, ni la menace chinoise, ni le retrait humiliant des USA de

l’Afghanistan ne permettent de dire que les USA changent de stratégie au Moyen Orient. L’observation de leurs actions sur le terrain ne milite pas en faveur de cette

thèse. Logiquement la menace chinoise ne peut que pousser les USA et leurs alliés à

consolider leur présence dans une région aussi stratégique que celle du Moyen-Orient

surtout au moment où les liens stratégiques entre l’Iran la Chine et la Russie se

développent et se consolident. Ce souci n’est pas nouveau pour les USA, nous devons

nous rappeler que l’un des objectifs de la guerre fomentée contre la Syrie était d’éviter

que le bloc euro-asiatique accède à la Méditerranée et que la route Damas-Bagdad-Téhéran ne devienne un débouché important pour l’axe de la Résistance antisioniste mais aussi pour la route de la soie. Ce n’est pas par hasard que la coalition atlantiste ait choisi le nord-est de la Syrie pour s’implanter, et notamment le point de passage

d’Abu-Kamal sur la frontière syro-irakienne. L’examen de la politique actuelle des USA

et de ses alliés ne laisse entrevoir aucun signe qu’on pourrait analyser comme un

changement stratégique annonciateur d’un retrait étasunien du Moyen-Orient.

1- En Syrie, Trump a annoncé le départ des troupes étasuniennes, mais contrairement

à sa déclaration le nombre des soldats n’a jamais diminué, bien au contraire, et

d’autres bases militaires ont été implantées et les anciennes consolidées. Les convois

des équipements militaires ne cessent d’arriver à Al-Tanaf comme au nord-est de la

Syrie. Dans la base d’al-Tanaf, la mobilisation et l’encadrement de factions « rebelles

» contre l’État syrien continuent ainsi que l’organisation d’attaques contre les positions

de l’armée arabe syrienne. Les USA avec leurs alliés notamment britanniques et

français poursuivent leur politique de déstabilisation de la Syrie. C’est pourquoi ils font

tout pour s’opposer à tout accord entre les milices kurdes du KSD et l’État syrien. Si

les USA avaient décidé de se retirer de la Syrie pourquoi auraient-ils fait capoter

dernièrement les négociations entre les autorités syriennes et leurs milices kurdes en

dépêchant une importante délégation à Khamishly pour les dissuader ?

Les actions américaines sur le terrain infirment cette thèse, rien ne laisse supposer

que les USA aient changé de stratégie. Ils continuent à miser sur la partition de la Syrie

au nord-est et au nord dans la région d’Idlib où le terroriste Mohamed Joulani chef du

Front-al-Nosra, faction d’Al-Qaida, a été réhabilité, comme on a pu le voir lors de son

interview par une grande chaîne étasunienne. Les USA et leurs alliés apportent leur

soutien aux factions terroristes et maintiennent une forme de chaos en Syrie en

s’opposant à toute offensive de l’armée arabe syrienne dans cette région au nom de

la protection de la population civile ! Cette même population civile syrienne qui a été

livrée aux terroristes de Daesh mercenaires de la guerre sionisto-impérialiste contre

ce pays et aux bombardements massifs de l’aviation de la coalition à Raqqa, Deir

Ezzour et Kamisly.

Comment peut-on parler de changement de stratégie quand on voit que les USA

perpétuent leurs guerres contre la Syrie et notamment la guerre politique et

surtout économique à travers les sanctions mais aussi le vol de son pétrole et de son

blé ou sa destruction par le feu ou par la distribution de semences cancérigènes.

2- L’observation de la politique étasunienne au Liban infirme aussi la thèse du retrait

des USA du Levant arabe. Au Liban, les USA ont toujours contrôlé l’Etat profond

libanais et ce contrôle s’est beaucoup renforcé depuis 2019. La révolution légitime du

peuple libanais du 17 octobre 2019 contre la corruption et la dégradation des

conditions objectives de vie a vite été confisquée par les USA pour faire passer leur

agenda politique. Les USA ont utilisé la crise économique qu’ils ont eux-mêmes

planifiée et provoquée en grande partie par les sanctions (César), la politique

financière (retrait massif du dollars) et le soutien des lobbies de la corruption afin

d’utiliser la colère du peuple libanais contre la Résistance libanaise et ses alliés.

David Hale a déclaré devant le Sénat en 2020 que son pays a investi 10 milliards de

dollars pour ternir l’image du Hezbollah. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité, l’ex-ambassadeur des USA au Liban, Jeffrey Feltman avait déclaré devant le Sénat en

2010 que son pays avait investi 500 millions de dollars pour discréditer le Hezbollah

(https://blog.mondediplo.net/2010-06-30-500-millions-de-dollars-contre-leHezbollah).

Actuellement, selon le quotidien libanais al-Akhbar les USA financent plus de 3000

ONG qu’ils veulent utiliser pour changer le paysage politique lors des prochaines

élections législatives du mois de mars-avril 2022. L’Arabie Saoudite, un État à la solde

des sionisto-impérialistes suit la même tactique en misant sur des nouvelles forces

capables d’arracher la majorité parlementaire. Difficile de parler de départ des USA de

la région quand l’ambassadrice américaine, Dorothée Shia, intervient de façon

arrogante et indécente à tous les niveaux de la vie au Liban. Peut-on parler de retrait

des USA quand on voit le congrès américain menacer les responsables libanais et la

justice libanaise de sévères sanctions en cas où le juge Tarek Bitar serait dessaisi du

dossier de l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth suite à des plaintes qui ont

été déposées contre lui par 2 ministres et un ex-premier ministre pour non-respect de

la Constitution ? Comment peut-on parler de retrait des USA du Liban quand l’enquête

sur la tragédie du port de Beyrouth prend une tournure politique selon le bon désir des

USA au détriment de la justice pour les victimes et du droit de vérité pour le peuple

libanais. En raison des pressions étasuniennes et de ses alliés, le juge Tarek Bitar n’a

entendu ni le responsable de la sécurité de l’aéroport et des services de

renseignements Tony Mansour, ni les responsables militaires chargés de la sécurité

et de La Défense nationale qui étaient au courant de l’existence du stock de nitrate. Il

n’a pas non plus entendu le juge Jad Maalouf qui a pris la décision de bloquer le bateau

au port de Beyrouth et qui a pris la décision de décharger la cargaison de nitrate malgré

le fait que la société mozambicaine ait réclamé aux autorités libanaises sa

marchandise (le nitrate) et a même dépêché un expert à cette fin à Beyrouth ! Pourquoi

le juge a-t-il ignoré le ministre de l’intérieur Achraf Rifi qui était en poste en 2013/2014

et qui a reçu une correspondance de la Russie sur l’existence du nitrate ? Le juge Bitar

au lieu de s’intéresser d’abord à toutes ces personnes a préféré convoquer 2 ministres

et un ex-premier ministre qui sont proches du camp politique de la résistance et a

ignoré tous les juges et les militaires qui se sont impliqués eu égard à leurs

responsabilités juridiques et sécuritaires dans ce dossier. On est en droit de

s’interroger sur sa rectitude et son objectivité, surtout que plusieurs sources évoquent

ses contacts étroits avec les USA et la France, ce qui fait dire à certains que les USA

font la justice au Liban en désignant à l’avance qui est coupable et qui ne l’est pas.

Déjà ce sont les USA qui ont fait pression pour que le bourreau d’al-Khyam, Amr

Fakhouri, un traître qui a torturé ses compatriotes jusqu’à la mort au profit de l’ennemi

sioniste durant son occupation du sud du Liban (1982-2000) soit libéré et évacué du

Liban par hélicoptère de l’ambassade étasunienne.

L’ingérence des USA sur le plan politique et médiatique atteint un niveau sans

précédent et sans équivalent au Liban depuis 2019. Les USA financent des organes

médiatiques qui propagent la haine intercommunautaire et préparent les conditions

d’une guerre civile comme on a pu le voir avec les massacres de Tayouneh quand des

éléments des Forces libanaises faisant partie de l’extrême-droite chrétienne, ont tiré

sur des manifestants chiites faisant 7 victimes et plus de 29 blessés. L’enquête menée

par l’armée libanaise a montré que les massacres ont été prémédités et que les tueurs

se sont mis en place dès la veille sur le trajet de la manifestation pacifique et légale.

Dans un dernier discours, Sayed Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah a déclaré

que les USA et ses alliés dont l’archevêque Rai protègent les assassins et mettent trop

de pression sur le tribunal militaire afin de faire libérer les détenus impliqués dans le

massacre de Tayouneh.

Au Liban, loin de vouloir se retirer, les USA imposent leur contrôle sur toutes les

décisions politiques et économiques. Ils ont menacé le Liban de sanctions en cas où

il accepterait les propositions chinoises d’investissements de 12 milliards de dollars,

de reconstruction du port de Beyrouth et d’un chemin de fer qui relirait le nord au sud

du Liban, soit une structure nécessaire pour dynamiser l’économie du pays. De même,

les USA s’opposent aux propositions russes de reconstruction de centrales électriques

au moment où le pays est plongé dans le noir !

Sans la protection des USA, Riad Salamé président de la BCL, l’un des principaux

responsables du chaos financier et du vol des avoirs des libanais ne resterait pas

intouchable malgré les plaintes déposées contre lui en France et au Liban pour

corruption et détournement de l’argent publique. Ni le parlement, ni le ministre des

finances, ni même le président de la République libanaise, Michel Aoun, ne peuvent

démettre Riad Salamé de ses fonctions malgré sa gestion catastrophique et sa

corruption (l’affaire de la location de l’appartement de Paris n’est qu’un exemple parmi

tant d’autres). Pour ceux qui parlent de retrait des USA du Moyen Orient, je tiens à

rappeler les pressions étasuniennes sur le Liban dans les négociations indirectes pour

le tracé des frontières terrestres et maritimes avec l’entité sioniste. Comment peut-on

parler de retrait des USA alors que ce pays s’apprête à agrandir son ambassade en

une imposante base militaire sur des centaines d’hectares, la plus grande du Moyen Orient après celle de Bagdad. Les USA sont présents comme jamais ils ne l’ont été au

Liban. Déçus par leurs anciens agents, ils misent sur de nouveaux acteurs pour

imposer leur diktat et faire du Liban un pays vassal à l’image des oligarchies du golfe

et de la Jordanie. La politique des USA et de ses alliés fait tout pour conduire le Liban

vers le choix de la normalisation avec l’ennemi sioniste et l’acceptation de la liquidation

palestinienne par l’installation des réfugiés palestiniens définitivement au Liban. Il est

surprenant de voir les libanais chrétiens de l’extrême droite qui se sont toujours

inventés une identité imaginaire occidentale et alliés des USA devenir les portes voix

de l’arabité du Liban pour défendre les relations privilégiées avec les oligarchies

réactionnaires et dogmatiques du golfe juste pour fustiger la Résistance accusée d’être

au service de l’Iran alors qu’elle a libéré le sud du Liban et sans laquelle le pétrole et

le gaz libanais auraient été pillés par les sionistes depuis bien longtemps !

3- En Irak, les USA ne comptent pas retirer leurs militaires du pays malgré l’accord qui

prévoit leur départ le 31 décembre 2021, malgré le vote du parlement irakien exigeant

leur retrait ainsi que celui de toutes les forces militaires étrangères. Les USA sont

même accusés par des forces politiques irakiennes d’être derrière la falsification des

résultats des élections législatives du mois d’octobre dernier pour avantager leurs

alliés politiques et écarter les forces politiques anti-américaines qui s’opposent

farouchement à leur présence. Cette opération de falsification a soulevé un tollé

d’indignation et de manifestations dans plusieurs villes et surtout dans la capitale où

les contestataires ont hissé des tentes pas loin du siège de la haute instance chargée

des élections pour exiger le recomptage des bulletins. À mon sens les USA ne

quitteront pas l’Irak de leur plein gré, ils veulent s’y implanter pour surveiller l’Iran et

agir contre les comités populaires du Hachd al-Chaabi dont ils ont assassiné le chef

Abu Fouad al-Mohandès avec le général Kacem Souleimani. Le général Kenneth

McKenzie, chef du commandement central de l’armée américaine (Centcom), a

annoncé le jeudi 9 décembre au Foreign Policy que les militaires américains vont

rester en Irak faisant fi de la décision des représentants du peuple, et tout en menaçant

les factions de la Résistance de représailles si elles venaient à s’en prendre à ses

troupes. Tout cela pour dire que les USA se conduisent comme des occupants en Irak

et ne comptent nullement quitter le pays. Selon des sources irakiennes, ils ont même

réactivé les cellules de Daesh pour justifier de nouveau leur présence. Par ailleurs, il

faut rappeler que les USA et leurs alliés sionistes sont très présents militairement au

Kurdistan irakien.

4- Au Yémen, malgré les déclarations de Biden sur la nécessité de mettre un terme à

la guerre criminelle qui a décimé le peuple yéménite, les USA continuent de soutenir

les saoudiens et de leur fournir des armes. Le retrait des patriotes du Royaume

saoudien par les USA n’est pas nécessairement l’expression d’un changement de

stratégie contrairement à ceux que pensent certains. Il peut être lu comme un message

de Biden au prince héritier Mohamed Ben Salman pour lui exprimer son désaveu

surtout quand on sait que le président étasunien a ignoré le prince depuis son élection.

Le retrait des patriotes peut être perçu comme une simple tactique pour pousser

l’Arabie Saoudite à conclure de nouveaux marchés d’armements, l’Arabie Saoudite

n’est-elle pas la vache à lait des américains, Trump n’a cessé de le répéter

ouvertement. D’ailleurs, quelques semaines après le retrait des patriotes, l’Arabie

saoudite a acheté pour plus de 670 millions de dollars d’armes (des missiles

notamment). L’aide apportée par les USA et les britanniques aux saoudiens pour que

la ville de Maarib ne tombe pas aux mains de la Résistance yéménite prouve bien qu’il

y a une continuité dans la stratégie étasunienne.

De plus, sur le plan militaire, les USA disposent d’une très grande base au Qatar ;

aussi, il nous paraît simpliste de percevoir le retrait de quelques batteries de patriotes

comme un signe d’abandon par les USA de la région. Les occidentaux dirigés par les

USA veulent s’incruster dans cette région stratégique, et notamment à Bab al Mendib,

pour barrer la route aux chinois. La guerre contre le Yémen est une guerre américaine

menée par la coalition saoudienne pour le contrôle du pétrole et des ports.

5- Il est erroné de présenter l’accord signé entre le Liban, la Syrie, la Jordanie et

l’Egypte comme une conséquence du désengagement des USA de la région du

Moyen-Orient comme l’écrit Lina Kennouche dans son article :

https://arretsurinfo.ch/les-multiples-consequences-du-retrait-americain-du-moyenorient/

Bien au contraire, cet accord est le produit de la domination absolue des USA sur le

Liban et pas seulement le Liban ! Il faut s’arrêter sur les circonstances qui ont amené

à sa conclusion. Cet accord n’a pu se faire que lorsque les USA ont donné le feu vert

aux libanais d’importer l’électricité de Jordanie et le gaz d’Egypte via la Syrie. Selon

la presse libanaise, c’est Dorothée Shia, ambassadrice des USA à Beyrouth, qui

a appelé le président Michel Aoun pour l’informer de la décision de son gouvernement

de la levée partielle des sanctions César, deux heures seulement après que le

secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah ait annoncé, dans un

discours télévisé, l’importation des hydrocarbures d’Iran pour mettre un terme aux

humiliations subies par le peuple libanais, privé de carburant et d’électricité en raison

des sanctions. Les USA, désarçonnés par cette décision inattendue, ont réagi pour ne

pas laisser le champ libre à la Résistance, qui non seulement brise leur blocus mais

apparait aussi par cette décision comme l’unique sauveur du Liban où le

fonctionnement des centrales électriques, des boulangeries, des hôpitaux, etc. est

menacé d’arrêt. Les USA, qui voulaient faire de la Résistance le bouc émissaire de la

crise qui frappe le Liban, ont été acculés à faire ce choix. Ni l’Egypte, ni la Jordanie ni

le Liban ne pouvaient signer un tel accord sans l’aval préalable des USA.

Au vu de la politique étasunienne dans ces pays que nous avons pris comme exemple

rien ne permet de dire que les USA ont changé de stratégie au Moyen-Orient. Les USA

continuent comme ils le font depuis des décennies d’exécuter la politique sioniste au

Levant. Or, il est difficile, eu égard au souci étasunien de protéger l’entité sioniste,

même au détriment de leurs propres intérêts comme l’a écrit Philip Giraldi à maintes

reprises, d’envisager la question d’un changement de stratégie des USA du Moyen Orient ou un quelconque retrait surtout à un moment où les responsables sionistes

s’interrogent sur leur devenir. Les inquiétudes sionistes, face à un axe de la Résistance

qui a réussi à lui imposer un nouvel équilibre stratégique et à limiter sa marge de

manœuvre, ont au contraire poussé les USA à plus d’ingérence et à l’élaboration d’une

stratégie de guerre multiformes au Moyen-Orient, notamment dans les pays insoumis

et envers les forces politiques qui contestent l’hégémonie sionisto-impérialiste. Cette

offensive menée par les USA et leurs alliés se fait non seulement sur le terrain levantin

mais aussi par les armes diplomatiques dans toutes les capitales occidentales. La

diabolisation et la criminalisation des forces de la Résistance atteint un niveau

d’immoralité sans précédent. La criminalisation des forces de la Résistance par

l’Allemagne, l’Australie et le Royaume-Uni s’inscrivent contre le droit international et

même contre les résolutions qui ont été votées par ces mêmes pays.

Les américains n’envisagent pas leur retrait tant qu’ils n’auront pas assuré la

domination des sionistes sur la région. Malgré l’échec de leurs plans en Syrie, en Irak

et au Liban où leurs mercenaires terroristes ont été vaincus. Mais force est de

constater que malgré cet échec, les USA réactivent de nouveau les cellules terroristes

de Daesh selon des sources locales, comme on peut le voir à travers les opérations

terroristes contre l’armée arabe syrienne et irakienne. Biden ne fait qu’achever la

politique de Trump et celle qu’il a commencé avec Obama en 2011 en tant que vice-président. L’administration Biden continue à soutenir les accords d’Abraham et à

exercer toutes les formes de pressions contre les pays insoumis et les forces de la

Résistance à la domination sionisto-impérialiste. Le maintien de Dorothée

Shia, ambassadrice nommée par Trump à Beyrouth dans ses fonctions par

l’administration Biden, est un symbole fort de cette continuité de la politique

belliqueuse américaine.

Les USA ne quitteront le Moyen-Orient que par la force. Seules la détermination et la

résistance armée des combattants levantins contre la présence colonialiste

américaine et leurs alliés les contraindront à partir. Les opérations de résistance ont

déjà commencé en Syrie et en Irak, les américains et leurs alliés ne partiront que

lorsqu’ils ne seront plus capables de supporter le prix à payer de leur présence.

Zohra Crédy*

