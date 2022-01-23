الثلثاء 22جانفي 1952:الصدمة الأولى والميلاد الثاني

الصدمة الاولى

كان الوقت بعد منتصف النهار بقليل. رجعت من المدرسة جريا أرتعد من البرد وللحقيقة لم يكن لباسي الشتوي ليختلف عنه كثيرا في الصيف. نفس القميص ولا شيء من تحته ولا من فوقه يدفئني ونفس « البلوزة المشقوقة » من أمام أو البلوزة العربي عندما تحتاج الأولى إلى الغسيل وطبعا لا شيء في ساقي مما يسمونه « صباطا » أو نعلا أو حذاء. فجيلي في قريتي الوردانين لم يبلغ حينها هذا المستوى من التمدن والرقي. يومها كان عمري أقل من عشر سنوات بأسابيع والطفل لا يعرف ,البرد في ذلك العمر.

ما إن تجاوزت باب الدار حتى صحت: « طابش الفطور؟ » واتجهت صوب « النوالة » والنوالة لمن لا يعرفها هي المطبخ وإحدى ميزاتها أنها سوداء كالليل، تغطي جدرانها وسقفها طبقة سميكة من السواد من أثر الدخان المتلبد. ليس للنوالة شبابيك وتهوئة وربما يوجد أحيانا « طاقة » صغيرة أو طاقتين في أعلى الجدار وتحت السقف مباشرة للتهوئة وهي عموما بلا باب وفي أفضل الحالات تسترها « خيشة ». عندما دخلت النوالة لم أر شيئا سوى نار « الزحافة » وبعد أن فركت عيني، أبصرت أمي وهي تصارع الدخان. لم يحضر الفطور بعد فلجأت إلى ركبة أمي أتكئ عليها وأستنشق نصيبي من الدخان وشيئا من رائحة البرغل المتصاعدة من الطنجرة.

وفجأة انطلق صياح ونواح ونحيب وندب وتكثف واتسعت دائرته. في العادة عند موت أحد في القرية يكون الصياح والنواح مركزين في إحدى « الحوم » فقد كان لكل عرش حومته ونادرا ما يخرج المأتم من العرش والحومة لأنه نادرا أيضا أن نجد زيجات خارج العائلة.

أما ومصادر العويل والنحيب من كل الجهات فلا شك ان الطامة كبرى والخطب عظيم. قالت لي أمي »اخرج شوف آش ثمة يا ولدي » تلكأت قليلا ثم خرجت.

كنا نسكن وقتها في حومة بئر زعبار ودارنا المجاورة لديار أعمامي الأربعة تقع في آخر « مجر البئر ». نظرت يمنة ويسرة لم أر أحدا فتشجعت ومشيت صوب البئر فلا أحد أيضا وكأن القرية قد خلت من سكانها وحتى من حيوناتها فلا كلب سائب ولا قط سائح أيضا.

عندما تجاوزت البئر ببضعة أمتار اعترضني رجل قادم من « الرحبة » ملتف في برنس أبيض وقد غطى إحدى عينيه وينادي بصوت متقطع وهو يلهث -الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله- واكتفيت بذلك القدر ورجعت إلى أمي أنقل لها الخبر. وجاء بعد ذلك والدي بتفاصيل ما وقع.

وقعت مظاهرة في سوسة للأحتجاج على اعتقال الزعيم فاستشهد فيها الكثيرون ومنهم اربعة شبان من الوردانين……..

يومها دخلت مفردات جديدة في قاموسي كالشهيد والزعيم وتونس والمظاهرة والاستقلال… ويومها خرجت مكرها من عالم الطفولة البريئة الى عالم جديد لا أدري ما ينتظرني فيه وانضافت أسماء جديدة إلى زمام معارفي مثل قاسم الوسلاتي صاحب البرنس الأبيض الذي كان ينادي للجهاد وأسماء الشهداء الأربعة: بلقاسم بن أحمد خلف لله وحسن بن محمد القصير قريسة ومحمد بن الحبيب بن سالم ومحمد بن محمد العياري.

رحم الله الجميع.

صدمتي الثانية ستكون في اخر السنة وتحديدا يوم اغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952

2022الوردانين في 22 جانفي