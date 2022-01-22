البطريرك السوري الذي مشى في جنازته 80 ألف مسلم .البطريرك الذي رفع رغيف الخبز وسأل الخباز : هل كُتب عليه للمسيحيين فقط..؟

البطريرك السوري الذي مشى في جنازته 80 ألف مسلم.البطريرك الذي رفع الرغيف وسأل الخباز : هل كُتب عليه للمسيحيين فقط.. ؟؟إنه البطريرك #غريغوريوس_حداد في الحرب العالمية الأولى وقعت مجاعة في #لبنان .. ففتحت البطريركية الأرثوذكسية في #دمشق أبوابها لإطعام الجياع والوافدين بدون أي تمييز بين دين أو مذهب…أصبح سعر القمح مرتفعاً جداً ووجوده نادراً أكثر وأصاب الهلع والخوف عامة الناسفرهن البطريرك أوقاف البطريركية والأديرة السورية كلها. وباع مقتنيات وأواني #الكنائس الذهبية والفضية حتى يشتري القمحوباع آثار ومقدسات مسيحية حتى ينقذ أرواح الناس من شبح المجاعة. وكان كل من يحضر الى الكنيسة المريمية يأخذ رغيف خبز كل يوم دون سؤاله عن ديانته.وفي يوم اشتكى الشخص المسؤول عن توزيع الخبز من كثرة عدد المسلمين الذين يحضرون لأخذ الخبز. وأن عددهم أصبح أكبر من عدد المسيحيين. فرفع البطريرك الرغيف عاليا بين يديه وسأل موزع الخبز: هل كتب عليه للمسيحيين فقط؟فأجابه: لافقال له البطريرك: عليك توزيع الخبز بمعدل رغيف يومي لكل إنسان يريد.وفي يوم من الأيام حضر فقير يطلب من البطريرك حسنة ، فسأله شخص -من الإكليريكيين المرافقين للبطريرك- عن ديانته..! فثارت حفيظة البطريرك وقال: هل تمنع عنه الصدقة إذا كان من ديانة غير ديانتك!!! ألا يكفيه ذُلاً أنه مدّ يده إليك لتُذِلَّه بسؤالك عن عقيدته .توفي عام 1928 وشارك في تشييعه قرابة 80 ألف مسلم. وبكى عليه المسلمون قبل المسيحيين وكانوا يلقبونه ب « أبو الفقراء »يُذكر #الإنسان بأفعاله فترحموا عليه أخبار سورية الآن

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