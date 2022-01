AH ! LES HYPOCRITES … LES , VOILÀ , VOULOIR S ACCROCHER A … BOURGUIBA ! QU ‘ILS ONT VOULU ASSASSINER , COMME NASSER , ET D ‘ AUTRES. ! ( AD )

Hypocrites , falsificateurs , tartuffes , menteurs ! Hier , je ne sais , si j étais amusé , ou scandalisé , en voyant “ fleurir “ sur les réseaux sociaux , photos et textes se résumant à ceci : “ Habib BOURGUIBA , fut ami , soutenu , nourri par les Frères Musulmans , notamment égyptiens , qu’il était proche d eux , et … une fois Président , il a même fourni , à certains d entre eux papiers et passeports … “ Vous voyez , la manœuvre , l escroquerie morale , intellectuelle ? Le Tlming ? . Manœuvre tellement grossière , comme la Tour Eiffel posée sur le nez de Ghannouchi . L Homme qui voulait effacer Bourguiba , et même de son Avenue … Comique , dans le temps et l espace . Mais ces pratiques de falsifications c est un “ esprit maison “ d ‘ En Nahdha , qui prend les autres pour des primaires , incultes , sans mémoires et qui abuse de l hypocrisie à très fortes doses . Gobbels qui fut le maître mondial de la désinformation doit être si fier , de ses adeptes musulmans ! Et En Nahdha compte aussi sur les terribles montées de l’alphabétisation , pour être cru , et trouver de nouveaux moutons à brouter leurs proses de laboratoires ! Dire que Bourguiba était de leurs bords , au delà des falsifications , est malsain . Il faudrait remonter à l esprit de l époque des années 40 , 50 , époques ou la solidarité n était pas divisée en chapelles . Mais tous unis , Égypte , Tunisie , marocains , algériens , arabes , pôle principal Le Caire , du Bureau , notamment du Maghreb , pour , objectifs , se libérer de la colonisation , française ou anglaise … Dans ce « plaidoyer Bourguiba proche des Frères « , cela est tout à l’honneur de Bourguiba ! . Qui a demandé au Président Nasser , d épargner la Vie d’un leader des Frères Musulmans , Saied El Kotb , en 1966 , condamné à mort ! Ce n est pas un allié des Frères qui a demandé d’épargner la Vie . Mais un humain politique . Et cela ne suppose aucune adhésion , à leurs thèses …criminelles ! Je dis bien criminelles , au delà , des idées respectables de chacun … Abdel Nasser , le Rais , alors d Égypte , avant de rentrer en conflits majeurs avec les Frères Musulmans , était leur ami , leurs protecteur . Cela n’ empêche que ces mêmes Frères ont voulu l’ ASSASSINER , à deux ou trois occasions , alors en lutte contre la domination anglaise , ce qui a conduit à nationaliser le Canal de Suez , et là construction du barrage d Assouan .

L affaire El Menshya entre autres . Assassiner Nasser pour le compte de Qui ? Ces mêmes Frères Musulmans …Tunisiens qui ont essayé aussi de TUER Bourguiba , comploter contre la Tunisie Républicaine … Le voilà , subitement devenu leur « ami « version …2022 ! . Alors qu’ils , Frères , se sont toujours opposés à son modernisme , réformisme , lutter contre le fanatisme par le savoir … Et en réponses à leurs destructions clandestines , l’Etat Tunisien a rendu Coup pour Coup , suite à leurs opérations secrètes , attentats terroristes , assassinats , et même par le vouloir d un Coup d Etat , d un certain Novembre 1987 … Bourguiba , encore visionnaire , a propos de Ghannouchi , parti fleurir , se renforcer ailleurs … Les Frères Musulmans tunisiens , avaient leurs raisons , leurs idéologies , leurs logiques , acceptées ou non . Cela fait partie des idées respectables , quand elles se limitent à l intérêt national , à son progrès , son évolution . Mais nos frères agissaient au non d une internationale qui voudrait , globalement nier , les frontières , le drapeau , la Constitution . A remplacer , en finalités , par la Charya … Ce n est pas leur Islam , libéral et peu social , au delà des aumônes , qui est en cause , mais leurs objectifs , anti patriotiques dans l ensemble du monde arabe …De Tunis à Baghdad , du Caire à Damas , d Alger à Amman . Même Arrafat est devenu leur ennemi , en lui créant , au départ avec le soutien Israël , le Hamas ! Voyez la situation actuelle de la Palestine , celle des confusions et des divisions .. À qui profite les Crimes ? . Et qui est El Bana ? , leur créateur , d El Ismailia … Après leurs échecs , presque partout … Éjectés de leur principale base d ´Égypte , qui depuis à pris son destin en mains . Devenu , un pôle d évolution économique , culturel , exceptionnel . Mis en échecs en Syrie , que l on aime Bachar ou pas , et malgré l apport de milliers de combattants …tunisiens . Export de marchandises humaines , y compris la logistique des “ Repos des Guerrières “ . Sans compter autres échecs en Jordanie , en Algérie , Libye … Ces Frères , soutenus par la puissance qui se veut impériale de la Turquie , l argent à gogo du Qatar , ont voulu faire de la Tunisie , leur dernier LABORATOIRE … Mais la , encore , c est un piteux échec … Et c est notre « mentalité Bourguiba « qui est la cause de leurs dernières faillites , qui s expliqué par l extrême ras le bol , national , ayant conduit au 25 Juillet . C est la Vague profonde , souterraine qui a donné des « ailes “ à Kaies Saied , et non le contraire . Alors ils s accrochent à des juridismes d apparences , alors qu ils n ont jamais été démocrates . Du moins leurs instances supérieures , dans les souterrains des manœuvres Ras le bol de l hypocrisie , des mensonges , et des complots , derrière des attitudes pieuses . Et Gros scandales en perspectives , qui commencent à émerger de leurs étouffoirs . Et de plus en plus ridicules soumissions de petits intéressés , désignés , , devenus “ Grands “ par des titres pompeux . Leurs , dernier cauchemar , c est … Baghdadi Mahmoudi , une terrible tache de honte , et Méga escroquerie de nos “ belles années démocratiques “ …. AD