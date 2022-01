Bonne nouvelle *-*-*Ouuuffff enfin ! !Le prince, frère l’émir du Qatar, vient de rentrer aujourd’hui 10 janvier 2022 à Doha sur le Vol QR1400 du QATAR AIRWAYS avec ses 6 faucons. L’avion a bien décollé à 17 h : 23.Depuis que les rapaces ont été saisis il y a 4 jours, nous les avons gardés dans un lieu sûr choisi par notre ONG Tunisie Écologie.Malgré que nous nous sommes engagés pour les nourrir volontairement, et nous avons les expériences nécessaires de la prise en charge des oiseaux sauvages à soigner, les accompagnateurs du prince ont préféré assurer eux même la nourriture.Un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont écouté pour imposer notre loi, claire à l’introduction des rapaces, et essentiellement de ne pas permettre du tout la pratiquer du braconnage de la faune saharienne Protégée en Tunisie. Le grand bravo va à :* Monsieur le Directeur Général des Forêts * Monsieur le Ministre de l’Agriculture * Monsieur le Chef de l’arrondissement des Forêts à la CRDA de Tunis * Madame la Nouvelle Directrice Générale des Douanes, حرة من حراير تونس * Monsieur le conseiller de la présidence de la République qui se reconnaîtra, et qui s’est renseigné des mesures à prendre dans ce cas et qui a demandé à pratiquer la loi.* à notre ami chez qui les 6 faucons sacres ont été pensionnaires. * aux membres vigilants de notre réseau contre le braconnage. * et à vous tous pour votre soutien sans faille pour le respect de notre patrimoine naturel. La Tunisie après le 25 juillet tend vers le pays du respect des droits et de la loi. Merci encore, nous avons besoin de vous. Soutenez nos jeunes pour bien apprendre l’amour du pays qui commence par la bonne connaissance de notre patrimoine naturel et culturel, et de notre biodiversité devenue très fragile.VIVE la TUNISIE SOLIDAIRE et UNIE

Abdelmajid Dabbar 10 janvier 22..

1962 8décmecmbre 902or02c1e,t d1115:33 · Il y a quelques semaines, j’étais contacté séparément par 2 personnes que je considérais des amis. L’une connue dans le monde des média très proche du parti islamiste,Et l’autre est l’amie de tous les ambassadeurs qui se sont succédés et de l’actuel ambassadeur d’un pays Européen. Les deux m’avaient contacté spécialement pour me transmettre un message. 1- « N’évoque plus ce que tu appelles braconnage des ressortissants du Golfe et du Qatar. donne moi tes sources d’informations et qui sont derrière toi…. »2- « Si Abdelmajid, ne parle plus des Qataris, c’est gros pour toi, c’est un conseil d’ami… »Ma réponse : « dites-moi qui vous a envoyés ?Qui se sont gênés par mes publications et mes interventions médiatiques contre le braconnage ? »……Sans réponses. Je leur avais dit aussi que je n’ai aucune haine contre quiconque.Ceux qui sont derrière moi ce sont les bêtes qui n’ont pas de voix. Quant à ceux qui piétinent le Sahara de la Tunisie et mettent en péril nos richesses naturelles et spécialement les rescapés de sa faune, Là, je suis indomptable. Je suis convaincu et je crois à ce que je fais. Je garde les 2 personnes, qui se reconnaîtront, sur la liste de mes amis pour qu’elles aillent accès et connaissance à mes combats. Même que se sont plusieurs amis qui me soutiennent, la plus part se sont des femmes, et aussi sont nombreux qui lisent mes publications sans laisser de traces. Je je ne vais pas changer de camp ni m’accrocher à une paille pour franchir des océans aux grandes vagues. Je ne demande pitié de personne et même cavalier seul je résisterai, malgré plusieurs fois poignardé au dos par un bon nombre de soi-disant écolos, heureusement ils ne sont pas nombreux.