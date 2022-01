« Je l’affirme sans ambages, il y a un lien entre la culture de la Shoah et la haine de l’islam qui fait rage en Europe. Tout s’organise autour de cette idée : les uns (les Juifs) sont comme nous, les autres (les musulmans) sont différents de nous.(…)Je tente ici une explication du nouveau philosémitisme et de l’islamophobie : au bout de cinquante ans, l’ordre du jour d’après-guerre a disparu avec l’unification de l’Europe, la chute du communisme et la transformation totale de l’économie européenne en un système économique dépourvu d’horizon révolutionnaire. Jusqu’au début des années 1990, chaque camp politique avait sa bête noire (pour la gauche, le capitalisme contemporain, pour la droite et le centre, le communisme contemporain). Il existe désormais un mal commun : le génocide des Juifs. Par chance, il n’appartient pas au présent. C’est un mal qui a cessé.

Dans le nouvel univers moral de « la fin de l’Histoire », tout le monde s’accorde sur le fait qu’il était, qu’il est interdit de tuer le peuple juif. Comme la nouvelle Europe a besoin du « nouvel antisémitisme » pour commémorer le passé, pour se consacrer à la tolérance de l’Autre semblable à soi, et effacer l’Autre véritable à travers la haine du fondamentalisme musulman. (…)Il ne s’agit pas véritablement de perpétuer la mémoire du génocide, mais de consolider une nouvelle idéologie de l’exclusion. Désormais, nous, les Juifs, sommes à l’intérieur. Merci à l’Occident chrétien qui nous a accueillis. Ce qu’on lui demandait, ce n’était pas les droits de l’homme, mais le droit d’appartenir à l’élite. Nous pouvons désormais participer à la violation des droits des autres. »Le nouveau philosémitisme européenet le « camp de la paix » en IsraëlYitzhak Laor