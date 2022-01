Drôles de « Démocrates « qui font regretter la Dictature ! … Et en attendant « Le Balai « ! ( AD )

Curieux » Démocrates « ! . Les gens d En Nahdha , Ghannouchi en tête , qui avaient demandé , en 2012 , 13 …« patiences « aux salafistes tunisiens , et leurs drapeaux noirs , leur demander patience pour imposer un jour la Chariaa , et le livre unique pour » Constitution « … Les voilà , les mêmes , dans la pente glissante , de leurs déclins et échecs , redevenus , plus « démocrates « , ne souffrant d aucune faute , pour nous dire , qu’ils ne céderont rien contre les dénis de la démocratie . Et que leurs mises à l écart des destructions de l’Etat Tunisien , sont interprétés en « Coup d’ETat « , torsions aux règles démocratiques , abus de pouvoirs … Et la mise en « Gèle « du Parlement est chose funeste à la Démocratie . Un Parlement , jusqu’au 25 juillet dernier , chauffé à blanc de la pureté ! … Un BHIRI menaçant de …Prison , sans passer par des juges ! Tiens ! Un MAkHLOUF accusant d’apostat , conduisant à …la mort , selon leurs bonnes morales …de démocrates ! . Redevenus , purs et durs , depuis le 25 Juillet , les voila plus transformés en chatouilleux extrêmes , ne souffrant d aucun écart et leurs réveils de vouloir aller , au plus vite , vers la volonté des urnes , uniques juges de la Démocratie . Les Urnes ? , parlons « z ´ on « !

Ceux qui naviguaient , élections , en 2014 et 2019 entre zéro et un pour % ! , au delà des scores en descentes d´En Nahdha , crient , ces jours , le plus fort « A Bas le Dictateur « ! , « A Bas l Usurpateur « ! Le pauvre , l usurpateur , je viens de le vérifier , Kaies Saied , élu , en Octobre 2019 , par 72 , 53 % , des plus de 4 millions d électeurs ! Élections estimées , propres , correctes , par l’essentiel des observateurs étrangers . Et j ai pas voté pour lui … En autres Démocraties , réelles , anciennes , sans trafics , et puissance des achats des votes , on ne demande pas à Merkel , Trump , ou Macron , d aller vers des élections anticipées , même suite à des fautes majeures . Nous ? On est devenu plus sensibles de l épiderme ! Fut il celui , certains de quelques crocodiles . Plus sensibles de l œil que de la peau ! Ils veulent des élections anticipées , qu’ils ont refusées , après tant de scandales de mille genres , par des députés , certains , devenus plus bandits que représentants du peuple. Une quarantaine de dossiers justiciables camouflés et interprétés en chantage ! . Et ce pauvre dernier , peuple ! , resté en mille souffrances , et qui a raison , à retrouvé , espoirs de relever la tête le 25 Juillet ! . Toutes les villes en belles joies , se sentant libérées ? Ça ne compte pas ! Le vrai dédain ! Non ça ne compte pas ! Ni le plus de 70 % , derniers sondages * , décembre 2021 , c est aussi à jeter dans les poubelles de la dictature de Carthage , … c ´ est le 1 % des contestataires qui compte ! Et non , aussi , le sondage qui fait de GHANNOUCHI , l homme le plus haï de Tunisie , et selon d autres …le plus riche . C est cela leurs Démocraties ! Et quand Abir MOUSSI , restée , constante dans la popularité , meetings « complets « , demande le départ du Mouvement El Karadhaoui , et la Dissolution du Parti des Drapeaux Noirs , tous deux anti démocrates , c est le hurlement …pour abus contre …les Libertés ! On peut dissoudre des partis ou mouvements extrémistes , religieux , fascistes , ou racistes aux USA , France , Angleterre , démocraties reconnues , …mais pas en Tunisie du faux Printemps , importé , Arabe ! « Démocratie « ? , celle de l Argent clandestin , de la corruption généralisée , des gros bras , et des opérations secrètes … Si c est cela la « Démocratie « , alors j ai envie de crier « Vive la Dictature « ! Et je n ai pas voté pour Kaies Saied ! La Tunisie , « Démocratie « , des m ‘as tu vu , compte vers les 230 partis ! Dont plus de ceux de 220 Chef de Partis , sans troupes , ni adhérents . J ai envie qu’ on y ajoute , un dernier , petit , qui deviendra grand , l’appelant parti de rien « Le Balai « et mission de débarrasser nos « Écuries d ´Augias * « , lieux politiques , gagnées par de nombreuses saletés … AD*

sondage , avec une marge d’erreur, même de 10 % , reste un indice fort !