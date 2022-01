Marzouki , encore lui ! Suggère t il la Guerre civile ! , pour services rendus …. ( AD ) Moncef Marzouki , de plus en plus , mentalement malade , haineux , brûlé aux neurones par un esprit revanchard , a encore frappé hier soir , depuis sa fuite , et condamnation , en exil doré … Préconise -t- il , en clair , la GUERRE CIVILE en Tunisie ? Comme si les dix dernières années de malheurs , et d appauvrissements , ne suffisent pas ! Marzouki , suggère depuis hier soir que « la Tunisie rentre en désobéissance civile , que TOUS les moyens de résistances se liguent pour que le putschiste [ bien sûr Kaies Saied ] démissionne [ la dernière fois dans ses propos , il devait être chassé ..] pour que s’impose la légitimité … « , et patati et patata … Faire déguerpir KS par TOUS les moyens … Marzouki , toujours malade de n’être plus à Carthage , est prêt en idées fumeuses , dangereuses , à aller aux extrémités d’un Pays à brûler pour assouvir ses mesquines revanches. Et c est avec qui Marzouki , va t il s allier pour » casser « KS ?

En Nahdha? , en conflits intérieurs, ce parti de plus en plus honni , qui a conduit la Tunisie à Dix ans de malheurs ?Va t il se rallier à ces vieux clous , certains , Chefs de Parti , aigris , d être souvent tombés au niveau des pâquerettes , juste un peu au dessus du Zéro pointé ! . Et justement , hier , aussi , ils étaient une dizaine , pas plus , dont trois chefs ! , à aller manifester , en Sit in ! , devant l hôpital de Bizerte pour réclamer la libération de Bhiri . Bhiri passant devant la Justice , est un danger pour qui ? Danger pour l actuel nouveau pouvoir , ou pour ceux qui l ont exercé depuis 2011 . Et Bhiri , en était l un des principaux pivots … Certes , ce que entreprend Kaies Saied depuis le 25 Juillet , n est pas d une limpidité démocratique totale . Abuse t il de ses pouvoirs ? Sûrement … Mais il a eu le mérite d avoir freiné , arrêté une marche , derrière des slogans démocratiques , la descente aux enfers de la Tunisie . En parallèle de la création de nouvelles puissances financières , nababs locaux , certains aux ordres et idéologies étrangères . Sans compter leurs partiels abandons par cet Étranger , qui a ses propres préoccupations et autres choix , qu’ ils s ´ appellent Qatar ou Turquie … Ou en arrière plan les Grands parrains des Frères globaux , partout en faillites J ai écris que Marzouki , pyromane , est près à aller à « la guerre civile , » à force de vouloir « casser « du KS ! . Un dernier sondage , fut il contesté , exagéré , donne encore KS , favori d une Présidentielle anticipée , avec un score de plus de 70 % . Et fut élu par 72 % … Ce soutien encore vif , et qui donne des « ailes « à Carthage , va t il « s écraser « devant les Vœux suicidaires de l illuminé ! , réduit dans l opinion publique , à des miettes poussiéreuses . Toujours soutenu , encouragé , dans les coulisses , dans sa rage …par celui qui en a fait , en fin 2011 un Président de pacotille ! . Et lui , le RG , l Ayattolah , ayant les vrais pouvoirs … Ok ! , je voudrais bien suivre 3 M , penser que KS , est dans l « illégalité « démocratique , mais en compensations mettant un frein celle « Democratie « des privilèges et des bavardages . Et lui 3 M , nommé Président , aux ordres , par la seule volonté de Ghannouchi , n a t il pas commis de fautes graves , d erreurs funestes , d avoir été associé à des criminels ? N était il pas Président au moment des assassinats de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi ? N était il pas Président l’orsque des milliers de Tunisiens ont franchi les frontières , remplir des avions , pour aller s engorger dans des guerres criminelles , en Syrie ´ Irak ,et chez nos voisins libyens . N etait il Président l’orque un ancien Premier Ministre Libyen , réfugié politique en Tunisie , fut livré , à des milices en guerres , contre des Millions de dollars , partagés … Et voilà Baghdadi El Masmoudi , qui a échappé à l assassinat , après maltraitances , qui veut porter plainte , cette semaine … , contre ses cyniques livreurs tunisiens , dont …des personnes , de l’actualité récente de ce début 2022 … Oui Certes Marzouki a souvent , les excuses , et la parade facile . « j étais contre « , » j étais absent de Tunisie , au moments des faits ou des assassinats « … Alors ? Complice ? , ou …Pantin ? Décidemment , l arrestation , sans la manière , de Bhiri , les rend Fous ! Et les soumis , pour services rendus , même des années après , sont prêts à aller à toutes les extrémités pour sauver un récent Ordre injuste , démodé et pourri ….

Abdelaziz Dahmani