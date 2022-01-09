الاعلامى الشهير يسرى فودة ,,,,,,وحركة النهضة

قال الاعلامى الشهير يسرى فودة:منذ أكثر من سنة استقبلت فى برنامجى على قناة أون تى فى السيد حسين الجزيرى وكان ليلتها واثق من نفسه كثيرا ,حينها كنت أسأله عن معنى الترويكا ,لأننا كمصريين الوضع قاتم عندنا يومها وكنت أرى تونس تخرج من مأزقها و مصر تغرق,الا أنى اليوم وبعد سماعى بأن هذا الذى أصبح وزيرا للهجرة يطلب من معدة برامج أن تخفض من عدد الحصص التلفزية وأن تكفى عن التشهير بحزبه وحكومته ,تيقنت جيدا أن الاسلاميين هم زمرة فاسدة بمفهوم الديمقراطية لا يفقهون شيئا وليسوا أهلا لقيادة بلد ثورى ولم يفهموا بعد معنى ثورة,

كما تأكدت أن حركة النهضة لا يوجد فى رصيدها قادة سياسيين فمن أسقطوا الدولة وخربوا الاقتصاد وأفلسوا البلاد هم خيرة ما تملكه النهضة بدرجة عجزهم حتى فى تغيير وزير بوزير لأنهم يروا بذلك أولى بدايات النهاية لهم_بالنسبة للترويكا فحاكمها الحقيقى راشد الغنوشى بمساعدة العجمى الوريمى و عامر لعريض والحبيب خضر_الرئيس المرزوقى هو شماعة لطمأنة الغرب_المجلس التأسيسى هو حامى الشرعية المزيفة_رابطات حماية الثورة هى من تعتمد عليها النهضة فى مشروعها بالمرور من الدولة المدنية الى الدولة الدينية_

هناك أيضا محاولات لانشاء هيئة الأمر بالمعروف وتركيزها على منطقة المرسى والأماكن السياحية وربما تلتحق معها رابطات الثورة بعد التمكن من أجهزة الأمن والجيش والادارة كما ذكر راشد الغنوشى فى الفيديو مع بعض القادة السلفيين__ان عقلية حزب النهضة هى الخاسرة فى النهاية ولن تستطع تمرير مخططاتها فى تونس على المدى القريب والبعيد لأن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ترك لهم شعب واعى و مثقف يصعب اختراقه