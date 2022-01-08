البغدادي المحمودي يُقاضي حكومة حركة النهضة لدى الجنائية الدولية

7 جانفي، 20:23

يستعد رئيس الحكومة الليبية الأسبق، البغدادي علي المحمودي، لتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد تونس على خلفية تسليمه من طرف حكومة “حركة النهضة” إلى مجموعات مسلحة عام 2012.

وقال موقع “جان أفريك” إن “المحمودي الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة وينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية في ليبيا، يجهّز ملفا لتقديمه إلى القضاء الليبي وإلى محكمة الجنايات الدولية ضد السلطات التونسية التي لجأ إليها في ذلك الوقت، لكن تحالفاتها السياسية جعلتها تسلمه رغم التحذيرات من خطورة القرار”، وهو ما جعل كثيرين يشككون في أن الخطوة كانت صفقة تحصلت بموجبها حكومة النهضة على ملايين الدولارات.

يشار إلى أن عملية التسليم تمت في جويلية 2012، عبر حكومة حمادي الجبالي أحد أبرز قيادات حركة النهضة التونسية والذي استقال منها بسبب خلافات داخلية.

يذكر أن المحمودي أعلن إضرابا عن الطعام في سجنه بتونس احتجاجا على قرار السلطات التونسية تسليمه إلى ليبيا.

وتم التسليم رغم عدم موافقة الرئيس التونسي آنذاك منصف المرزوقي، بل إنه أعلن وقتها أن التسليم “لن يتم ما لم تستقر الأوضاع في ليبيا، وضمان توفير محاكمة عادلة للمحمودي”.

وكانت السلطات التونسية اعتقلت المحمودي في منطقة توزر بجنوب تونس، في سبتمبر عام 2011.

المصدر: “بوابة إفريقيا الإخبارية” + RT

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قدماء اللجئين التونسيين يسلمون البغدادي المحمودي الى جلاديه

الشروق السياسي25 -06-2012

د.أحمد المناعي- المعهد التونسي للعلاقات الدولية

وصمة عار على متخذي القرار والجبالي تصرف كرئيس نهضة

هي وصمة عار على جبين كل من اتخذ قرار تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية وعلى ما فأنه حتى المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت كان على علم بالأجراء ودعني اقول ان

القرارات الحكومية امتحان حقوقي حقيقي هذا من الناحية الأخلاقية والأنساتية و من الناحية السياسية والدبلماسية وأكد ان الذي يتصور من المسؤولين انه سيجني شيئا من السلطات الليبية الجديدة شيئا فهو خاطئ.

ليبيا اليوم لا توجد بها دولة ولا مؤسسات ولن تساعد أحدا لا في ملفات تشغيل اليد العاملة ولا في توفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل ولا في تأمين الحدود البرية ولا في ضبط دخول السلاح الى التراب التونسي.

ليبيا اليوم في قبضة مجموعات مسلحة وتعاني من اضطرابات امنية كبيرة وتتهددها الحرب الاهلية في كل وقت وأن.

بهذا الاجراء خسرت الحكومة صورتها وقيمتها ومكانتها الاخلاقية ولم تجن من ورائه سوى السراب وأنا حقيقة كلي يقين بأن هذا القرار تدخلت فيه قوى خارجية خليجية وبعض الشخصيات السياسية التي لها تأثير لها كبير في القرارات الحكومية وكلي يقين أيضا بأن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي كانت له اليد الطولى في اغلاق السفارة السورية في تونس وقطع العلاقات الدبلماسية مع دمشق هو بدوره من أوعز للحكومة وفرض عليها هذا القرار والتي تصرف رئيسها حمادي الجبالي كأمين عام للنهضة وليس للحكومة التونسية

هذا القرار يسئء كثيرا الى الكثير من الليبيين الذين ما زالوا مؤيدين للعقيد معمر القذافي وسيكون له الاثر السيئ لدى الجيران الجزائريين الذين سينظرون فيها الى النظام التونسي باعتباره نظاما غير جدي ولا يؤتمن جانبه وسيكون له أيضا تداعيات وخيمة لدى الأطراف الحقوقية الدولية والأممية ذات الصلة بشؤون أللأجئين التي نبهت الى الخطورة الجسيمة التي تكتنفها عملية تسليم البغدادي المحمودي الى ليبيا.

كانت له اليد الطولى في اغلاق السفارة السورية في تونس وقطع العلاقات الدبلماسية مع دمشق هو بدوره من أوعز للحكومة وفرض عليها هذا القرار والتي تصرف رئيسها حمادي الجبالي كأمين عام للنهضة وليس للحكومة التونسية

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فخامة رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد المنصف المرزوقي

تحية الاحترام والأخوة،أما بعد يشرفنا أن نرفع إلى سامي معاليكم رسالة شخصية من الدكتور البغدادي المحمودي تم عرضها علينا شفويا لتبليغها إليكم تتمثل فيما يلي:»

تحية العروبة والإسلام

«أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. يؤسفني أن أزعج فخامتكم بموضوع سجني في تونس، ولكن أردت إعلامكم بما جرى في الأيام الأخيرة.لقد قابلني مبعوث من وزارة العدل السيد (س) الذي أفادني أنه اجتمع مع محامي الفرنسي ومع شخص تونسي ومع آخر ليبي، وأعلمني أنه بعد بذل العديد من المجهودات توصلنا إلى إقناع الجانب الليبي بضرورة تغيير إقامتي من السجن إلى إقامة جبرية خارج السجن.وقد طلب مني هذا المبعوث أن أقدم دعوة للشخص الليبي للحضور إلى تونس لمقابلتي وأن أدعو محامي الفرنسي من باريس، كما أبلغني أن هناك اتفاق على اقتسام المبالغ المالية التي أعرف مكان وجودها وذلك بين الجهة الليبية التي ستحصل على حصة، قائلا كذلك بالحرف الواحد «لا تنسوا

نصيب الأطراف التونسية».

وقد أكد لي أن هذا هو الحل الوحيد لخروجي من السجن وأن قرار فخامتكم لا جدوى منه، وطلب مني الإسراع في التعاون معهم، ثم حذرني من البوح بهذه التفاصيل لأي كان لا للمحامين التونسيين ولا حتى للمحامي الفرنسي وأن الجهة الليبية التي على الخط هي أكثر تشددا من القذافي وليس لهم أية مشكلة في اتخاذ قرار تصفيتي حتى داخل السجن.

لقد دامت هذه المقابلة أكثر من 40 دقيقة مع العلم أنه سبق أن زارني المبعوث المشار إليه صحبة أحد مستشاري وزارة العدل السيد (م) وبين أنه قادر على معالجة الوضعية مع الجهة التي يعمل معها.

فخامة الرئيس

لم أطق سماع هذا الكلام فلقد دخل علي وأنا معتقل في غرفة السجن متقدم في السن مريض وعاجز، مظلوم ومقهور، ليساومني في حريتي التي سلبت مني دون وجه حق مقابل ان اعطيهم خيرات وطني وشعبي بطريقة مشبوهة، ولقد قلت وقتها «لا ليتني متت قبل هذا وكنت نىسيا منسيا».وعليه فإن الصورة اتضحت فبقائي في السجن مرتبط حسب هذه الجهة بإبرام صفقة مالية وكأن الأمر يتعلق بقسمة مسروق، وهو ما جعلني انهار وأحاول الانتحار لولا تدخل أعوان السجن لأنني والله حمّلت ما لا طاقة لي به.

لقد دخلت تونس بالطريقة القانونية المعترف بها في زمن كانت فيه بلدي ليبيا ولا زالت تعيش ظرفا أمنيا خطيرا، فوجدت نفسي في السجن دون جرم أو ذنب، وها أنا اليوم موضوع مساومات.لقد التزمت بالتعاون مع فخامتكم وأنا متمسك بمواصلة هذا التعاون، أولا لثقتي بكم وكذلك احتراما للقانون التونسي والليبي اللذان يجعلان من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس المجلس الانتقالي المسؤولان الوحيدان عن ملفي.إلا أنه ومع الأسف الشديد تدخل في الملف أطراف أخرى ذات نوايا غير وطنية، وها أنا لازلت أقبع في السجن لا أعرف لماذا وبأي ذنب وإلى متى، وكأني أقضي عقوبة لا أعرف نهايتها.

أقسم بالله العظيم أنني صادق في كل ما قلته، وأنا اليوم أعاني من المعاناة أقساها ومن الصدمة النفسية أقصاها خاصة بعد مقابلة مبعوث وزارة العدل المشار إليها.

والأمل في الله وفي فخامتكم في نصرة مظلوم استجار بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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