ويا قضاة إذا فيكم إلّى عندو شويّا وطنيّة وولاء لبلد إسمه تونس قومو بواجبكم

إنّها مجزرة أجيال لا فقط الدولة التعذيب النفساني إلّى تعرّضلو الشعب التونسى منذ 2011 ما عندوش حتّى وصف، مانيش باش نحكى علّى ماتو من بعد ما هدّدوهم وإبتزّوهم كيما لزهر يوعون، مانيش باش نحكى على الطرابلسيّة إلّى عمرى ما خالطتهم ولاّ حبّيتهم لكن إلّى صار فيهم يخلّيهم يولّيو يقولو يا موت إيجانا،

منصف الطرابلسي حفرولو شطر قبر وحبّو يدفنوه فيه، سفيان بن على مرض ومات بالسّرطان وخلاّوه شماتة فى الحبس وهوّ مخلّص الشيكات إلّى لصقوهملو، محمّد الطرابلسي يتنفّس ب25% من طاقتو يخرج أزرق يشوف المحامى متاعو وما عندو حتّى إحاطة طبّية، أولادهم حرموهم مالشغل من بعد ما نحّاو الأرزاق الكل وخلاّوهم ما عندهمش منين ياكلو الخبز ! الجيلانى الدبّوسى وعبدالعزيز بن ضياء ما إحترموش حتّى مقاماتهم المعرفية والسياسيّة مرمدوهم وأهانوهم، وهذا الكل وقالّك ما ثمّاش تشفّى ! إمّالا بالتشفّى تقطعوهم طروف طروف وتنشروهم فى شارع الحبيب بورقيبة!!!

جوقات الحقوقيين إلّى 80% منهم كانو يهزّو فى القفّة وياخذو فى الفلوس نقدا من الدّاخليّة ومن وكالة الإتّصال الخارجى ولاّو من ألد أعداء نظام كانو أكبر ناس إستنفعو منّو، يسبّوه علنا ويخلصو منّو سرّا، هذكم ما تحركوش وما تقلقوش! النهضة عندها جيش الحقوقيين والإعلاميين وجيش الإنتحاريين!!! شباب وشابّات قتلتهم عشريّة سوداء شافو بلادهم طاحت فيها بالحجرة بالحجرة وإحترام العالم ليهم ما عادش موجود ، إلّى مات بحسرتو بسكتة قلبية وإلاّ دماغيّة وإلّى هج خلّى أهلو وأصحابو وهاجر وإلّى مات فى البحر !!!

أجيال تربّاو بثقافة العنف والتطرّف ومئات الآلاف غادرو مقاعد الدراسة، شوهولهم وعيهم وضربو فيهم القيم والأخلاق الدنيا ! هذم الكل ما هزّوش مشاعر الناس إلّى تصيح مفجوعة على من خرّب مؤسّسات الدولة وباع وشرى فى عرضنا وفى شرفنا وفى أولادنا وبناتنا !!! أكثر من ثلاث آلاف حضارة و60 سنة إستقلال مسحوهم بعقدهم، بجهلهم وتڤوعيرهم وجوعهم ونهمهم وسرقتهم هوما وأحزاب الهانة البيّوعة الهيكليين، إخترقوا القضاء التعليم الإدارة الأمن ، كل شيء ! قوّة هدّامة أقوى من القنابل النوويّة والهيدروجينية !

وتشوفو توّا إعلام العار ومن يسمّون أنفسهم نخب يدافعو ويحكيو على حقوق لا تجزّأ ! وحقوق إلّى ماتو وإلّى هاجرو وإلّى تقهرو وإلّى نساو حياتهم على خاطر بلادهم هذكم ما يتحسبوش؟؟؟ ماكينات قويّة تخدم والمرتزقة ولاّت كتائب خايفة على رزقها وهيّ باعت ضمائرها وشرفها وبلادها !!! آنا نحب المحاسبة من غير تشفّى ! آنا نحب بلادى تنظاف من كلّ هذه الجراثيم ! نحب تونس إلّى نحبها، إلّى كبرت فيها وكان راسى عالى ترجع! وحتّى كان ترجع النهضة موقفى موش باش يتغيّر ! ويا قضاة إذا فيكم إلّى عندو شويّا وطنيّة وولاء لبلد إسمه تونس قومو بواجبكم ! وراهو العار أطول مالأعمار !!!