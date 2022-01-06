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 بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس

Publié par Candide le 6 janvier 2022 dans Chroniques

 · بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس:

* إحالة 19 شخصا على القضاء من أجل جرائم انتخابية*

المحالون على المجلس الجناحي هم :1- نبيل القروي 2- يوسف الشاهد3-عبد الكريم زبيدي4-راشد الخريجي 5-ربيعة بن عمارة 6-سليم الرياحي 7-حمادي الجبالي 8-حمة الهمامي9-سلمى اللومي 10-أحمد الصافي سعيد 11-محمد الصغير النوري 12-محمد المنصف المرزوقي 13- محمد الهاشمي الحامدي13-ناجي جلول 15- الياس الفخفاخ 16-مهدي جمعة17-منجي الرحوي 18- لطفي المرايحي 19-سعيد العايدي* تم اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.* تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحا

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