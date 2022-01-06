

Hazem Ksouri

#ناصر_تليلي

المايسترو و سوناتا العشرية السوداء كان لابد أثناء اعتقال نور الدين البحيري من اللجوء الى

اسلوب المباغتة الصاعق الغير تقليدي. فالعناصر الامنية تعرف مدى خطورة المايسترو نور الدين البحيري دينامو وقلب النواة الصلبة لتنظيم حركة النهضة الاخوانية.فنور الدين البحيري رجل ديماغوجي يعتمد الخطاب الزئبقي لمواجهة الحقائق المنطقية. وللتخلص من خصومه يرتدي قفازات الحرير لخنقهم أو قتلهم.ومن المعروف أن سياسة النهضة المبنية على فكرة التمكين، مورست ما قبل استلامهم السلطة في السنوات العشر الاخيرة. حيث كانت النهضة في نفس الوقت تتحاور مع نظام بن علي في لقاء مدينة سوسة الشهير يمثلها في ذلك الوقت القيادي حمادي الجبالي برعاية السفير الامريكي وتشارك في نفس الوقت في عام 2005 مع هيئة 18 اكتوبر التي كانت تضم مجمل معارضي الرئيس السابق زين العابدين بن علي حينها .

كان نور الدين البحيري في تلك الحقبة عنصرا محوريا في ترتيب وربط الخيوط وعنصرا هاما في تنظيم حركة النهضة ويشكل قلب الرحى للتنظيم السري .وهذا يقودنا الى أهمية ما يختزنه نور الدين البحيري من معلومات خطيرة و خصوصا في عملية التمكين في سياسات اختراق أجهزة الدولة الوطنية الحساسة كوزارة الداخلية والجيش والحرس الوطني الى جانب وزارة التكنولوجيا والاتصالات وبالتالي كافة الوزارات والمجالس البلدية والمهربين ومافيات الفساد .حيث تمكنت النهضة من بث عناصرها في كافة مناحي ومكامن السيطرة على البلاد التونسية .

ولعل أخطر ما يختزنه المايسترو نور الدين البحيري الذي تبوء في حكومة النهضة الاولى منصب رأس وزارة العدل الهامة ومن ثم وزيرا معتمد في حكومة العريض لاحقا ورئاسة كتلة النهضة في المجلس النيابي، هو ملف الاغتيالات للسياسيين المعارضين لحكم النهضة الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي وشهداء الامن الرئاسي وشهداء الجيش والامن والحرس الوطني في سلسلة من العمليات الارهابية كان ناظمها خيط واحد وعقل واحد وأثبتت كل الدلائل وبشكل واضح بأنها كانت لمصلحة سيطرة حزب النهضة على تونس.

ولعل اعادة فتح ملف الشهيد لطفي نقض الذي دفن ملفه في أروقة القضاء بضغط من وزير العدل حينها نور الدين البحيري والحكم على القتلة بأقسى العقوبات لهو أكبر دليل بأن مسار كشف الحقائق يسير بخطى ثابتة وقوية لمحاسبة كل المتورطين في الجرائم التي اقترفها تنظيم حركة النهضة ومن تحالف معها .ويسجل في هذا الاطار قوة الدولة الوطنية التونسية العريقة وعلى رأسها رمز الدولة الرئيس قيس سعيد بمبايعة شعبية غير مسبوقة من الشعب التونسي على امتصاص كل محاولات المتربصين بتونس لتفتيتها وصوملتها لتصبح مزرعة لتجار الدين عبر نشر الجهل وتشويه القيم السمحة للإسلام وبث الفرقة والتقاتل لينعم أسياد التنظيم الاخواني بالجاه والمال . لقد كسرت عصا المايسترو نور الدين البحيري وتفرق العازفون وبقيت سوناتا ابو القاسم الشابي (اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر )