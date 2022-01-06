· اليوم مرواحية عسكرية تطيح و يموتو طيارين الله يرحمهم…

فاجعة في جيشنا إلى نعتبرو عايلتي الموسعة و في صفوف جيش الطيران….الحادثة هذه هزتني لحادثة مريرة حضرت عليها كي كان عمري تسعة سنين.أفريل 2002… نسكنو في عمارة الجيش… و خرجنا نلعبو قدام الدار.دارنا لاسقة لدار الجنرال سكيك، و أحفادو رفاقي في لعبان اللاستيك و أوراق البوكيمون… نهارتها، مانجمناش نلعبو… الصغار الكل متربعين في الدروج متع الطابق التاسع…. الأجواء لابدة و السكات مدوي…الجنرال مايجاوبش على تاليفونو، و عايلتو تلقات نبأ سقوط طائرتو في واد مجردة، برفقة 12 ضابط haut gradés… الجنرال سكيك كان الجار الوحيد لي كنت نحبو في العمارة… كان مذخم و متربي و يسلم عليا كيما يسلم عالكبار… من غير تصغير و بكل تقدير، و مايحكيش في الأصنصور و ما يقرصليش خدودي كيما يعملو الخرين و عمرو ما خرج طردنا من قدام الدار كي نعملو حس و نلعبو باللاستيك.و صغار العمارة كنا نستناو الشوفور يجيبو في الكرهبة المذخمة و نستناوه يطلع لدارو باش نبداو نتلصصو مالشباك نشوفو التليفون بالأنتان لي كان عندو في الكرهبة…. و الفلس و ال intérieur cuir….و كي نطلعو معاه في الأسنسور، و تبدى ريحة الparfum و الوقار، نبداو عينينا مهزوزة الفوق، و أحنا نحسبو في النجوم و السيوفة فوق من أكتافو منبهرين….

كي كلمو العايلة و خبروهم بوفاتو، الناس بدات تجي و الطاق إلى كان معبي بصياح الصغار و اللعب و الزربوط و الغميضة، تعبى بالكراسي و القرآن…. و أحنا صغار ماكناش نفهمو شمعناها موت، و شمعناها واد مجردة… كنا فاهمين حاجة برك : أصدقائنا، أحفاد الجنرال كانو يبكيو… و أحنا باش نواسيوهم، قعدنا نهار كامل نحكيو كيفاش الطيارة كي تطيح في الماء، ينجمو الناس ينڨزو و يعومو و ينجيو… و يمكن الجد، خاطرو قوي و مذخم و عندو كرهبة كيما كرهبة باتمان، ينجم ينجى…

.الحادثة هذه، صارت عشرين سنا التالي… و مازلت نتذكر وقت بابا روح مالڨزرنة وجهو مجهم خاطر صاحبو العميد الشريف و زملاؤو لي يحبهم و خدم معاهم توفاو في سقوط الطائرة هذيكة.و في كل مرة في العشرة السنين اللي فاتو، يجي نبأ مقتل جندي أو ضابط في طيارة، في embuscade, في عملية إرهابية… نعيشوه في دارنا كجزء منا…كي كنت صغيرة، كنت نمشي نطل على بابا في الخدمة….. و كانو الطيارين يهزوني للمطار باش يوريوني الطيارة من داخل. منهم مرة واحد أقنعني نلعبو بالكورة في C130…. وواحد آخر قعد يحكيلي نص ساعة كيفاش avion de chasse تتشقلب في الهواء…. و لاخر كيفاش يحط هليكوبتر في كرش طيارة حربية باش ينقلها من بلاد لبلاد…. و بعد الحكايات، يشريولي شكلاطة…..وقتلي سنين التالي هدو على الجنود في رمضان ذبحوهم، كنا نتعشاو مع « عموماتي »…. هاذوكم لي تراوهم لابسين الزي السبعة و نص متع الصباح، ماشين يخدمو في الڨزرنات….عم من عموماتي، تاليفونو نقز، و تلقى الخبر…. و قام ع الفطور… و قال « أولادي ماتو….. تلامذتي تذبحو…. »و خرج مشا للخدمة يجري….عم من عموماتي طيار… جاء وقت ماعاش نشوفوه…. كل جمعة في ميسيون، يقنبل في الشعانبي….

جبل تعبى بالإرهاب و تقتلو فيه تلامذة عمي لاخر…..عم من عموماتي، وقتلي ماعاش فما بوليسية وقت الثورة، هو و فريقو يخرجو من ڨزرنة العوينة و يحميو المنشآت و يشدو السراق و يلوجو عال »قناصة »….نحكيلكم في حكاية طويييييلة….. خاطر الناس لي نحكي عليهم، ماينجموش يحكيو و عمرهم ما باش يحكيو…. ماللي تلبس الزي لين تموت…. اللي تعيشو، يمشي معاك للقبر….و برشا مشاو للموت باش نعيشو في أمن…. و برشا ماتو زادة في حوادث تعيسة و مؤسفة و نفقدوهم….الله يرحمهم و يحفض تونس…..

و إلي مازال يحكيلي على « الدفاع على حزب فلان و حزب فلتان »، نقلو تربيت بين هالعمومات هاذم…. إللي مايدافعو كان على تونس…. و بيني و بين الناس الإنتهازية، دم…. و تونس.