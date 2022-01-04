Fredj Salah

· قصة باب بنات وأسباب تسميته

حكاية البنات هي حكاية واقعية يرجع عهدهاإلى أيام مؤسس الدولة الحفصية المولى أبو زكريا الحفصي الأول و كان هذاالأمير نادرة زمانه لما اتصف به من الهمة العالية والشهامة ومكارم الأخلاقوالتناهي في الحلم والعفو عند المقدرة، وقد مسك بزمام الدولة، والبلاد فيحالة اضطراب كامل تنخرها الفتن والخلافات في كل جهة وقبيلة، فجمع حولهرجاله ومواليه ورتب الجند وخرج ليقاتل من زاغ عن الطاعة واتخذ الفتنوالتفرقة راية له وكان أكبر منازع لسلطانه وأول محارب له أحد الزعماء من الملثمين يسمى » يحي بن غانية » المعروف وقتها « بالمايورقي » نسبة لكونه اشتهر بذلك لاستيلائه على الجزر الشرقية من الأندلس المعروفة « بمايورقة »وكان يحي هذا من أواخر الأمراء المرابطين، فلما تغلب الموحدون على الأندلس استبد هذا السيد بتلك الجزر وأخذ يحشد الجيوش والأساطيل لمقاومة خلفاء عبدالمؤمن بن علي، فكبرت مطامعه وأطلق نظره نحو افريقية « تونس » فهاجم بعض مراسيها كقابس وصفاقس والمهدية فوجد المساعدة والموالاة من الغوغاءوالرعاع من الأعراب فطمع في الحاضرة وحاصرها أياما قليلة ثم انصرف عنها إلى جهات أخرى ينشر سطوته ويستولي ويظلم ويتعسف حتى جاء أبو زكريا فقررمطاردته ومحاربته والقضاء عليه فأدركه بجهة قابس وهناك تمكن من تشريد جموعه والاستيلاء على غنائمه و الإيقاع بأتباعه حتى لم يبقى حوله إلاشرذمة سرعان ما تشتت وتركته مع قلة من رجاله، ففر ناجيا بنفسه إلى الصحراءوبقي شريدا طريدا حتى هلك، فانقرض بموته أمر الملثمين من تونس والمغرب والأندلس.

وكان ليحي بن غانية ثلاث بنات ليس له سواهن ، فلما أحسب ضياعه في الصحراء وضياع ماله وجاهه وبقرب هلاكه ،خاف على بناته ولم يجدأحدا ممن يستثيق فيه من أقربائه أو رجاله وخطرت له فكرة ذكية وعاقلة. فقدقرر أن يرسل بناته إلى عدوه وخصمه أبي زكرياء لما يعرفه عنه من محاسن الأخلاق وشيم الكرام وحبه للعدل والإنصاف طالبا منه رعايتهن واعتبارهن مثل بناته.وقد أخذن البنات الثلاث برأي أبيهن فودعنه وقصدن تونس أملهن ضعيف في المستقبل وكانت دهشتهن عظيمة عندما التقين بالأمير أبي زكريافوجدنه كما قيل لهن، رجل متواضع في أخلاقه وفي ملبسه، تقي ورع ومتعلم وكريم فقبلهن قبولا حسنا وأنزلهن منزلة عز وأشعرهن بأن ما كان بينه وبين والدهن شيئ وما بينه وبينهن شيئ آخر: فأسكنهن في بادئ الأمر بالقصبة ثم بنى لهن « قصر البنات » ليعشن فيه بكامل الحرية حتى لا يشعرن بوطأة القيد وبالتبعية لرجل كان السبب في القضاء على والدهن. أجرى لهن جراية واسعة منرزقه، فعشن في هناء ودعة وكن معروفات باسم الأميرات « المايورقات » وقد اشتهرن بعلو الهمة والتعفف والأنفة والكبرياء حتى أن بعض الأمراء أرادوا التقرب منهن والتزوج بهن فلم يجدوا منهن إلا الصد والتزاهي بأصلهن، وبقينزمنا في وحدتهن حتى جاء ابن عم لهن فخطب إحداهن من الأمير أبي زكرياء الذيذهب بعيدا في اعتباراته وأراد استشارتهن أولا في الأمر، فبعث قهرمانة قصرهتبلغهن الخطبة على لسانه فكلمت المخطوبة قائلة:- كلفني مولانا بان أقول لك: هذا ابن عمك وأحق الناس بك لقرابته منكن وكفاءته لكن- وكان جواب الفتات: قولي للأمير:لو كان لنا ابن عم ما كفلنا الأجانب ولم تزد على دلك كلمة.ولميعلق الأمير على هذه الإجابة الجافة ولم يأخذ في خاطره من ذلك بل زاد فيإكرامهن وبالغ في رعايتهن وتركهن يعشن كما اخترن، ومن يومها لم يقترب رجلمن بابهن ولم يجرؤ احد على خطبة واحدة منهن حتى تقدمن في السن وهن عوانسوهلكن على تلك الحال.بقي قصر باب البنات مهجورا بعد ذلك يستعمله فيبعض الأحيان المنفذ (الوزير الأول) أو صاحب الأشغال (وزير المالية) أو احدالأمراء لإقامة حفلة خاصة أو للتوسع عندما تضطرهم الحاجة، وكان القصرمقابلا لقصر القصبة.ومنذ ذلك الحين أصبح الباب المؤدي من القصبة الى ربط باب سويقة يسمى بـ »باب البنات –