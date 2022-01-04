· أُذَكِّرُ الحكوكيين الذين يتنادون اليوم بوجوب احترام حقوق الإنسان بأنهم صمتوا لما ارتكبت حركة النهضة جرائم يشيب لها الأقرع في حق وزراء ابن علي وكبار مسؤولي الدولة. إذ لأول مرة يكوّن بعض المحامين عصابة منهم لتقديم قضايا في من ذكر أعلاه لينحرفوا عن دورهم الأساسي الذي هو الدفاع إلى دور النائب العام،

قبل 25 جويلية ارتكبت مجزرة في حق كبار مسؤولي الدولة الذين شاهدوا الويلات من الحقد والتشفي والكراهية من دعاة حكوك الإنسان وما شاكلهم وفيما يلي قائمة أولية في ضحايا سنة 2011:1)

المرحوم الجيلاني الدبوسي توفي بعد التنكيل به في السجن وبعد منعه من العلاج والأدوية إلى أن تيقن المجرمون أنه في حالة احتضار عندها أعادوه إلى بيته لينتقل إلى رحمة ربّه في الغد، وقضية اغتياله بصدد الإنجاز لكن في فرنسا وليس في تونس2)

المرحوم عبد العزيز بن ضياء هو الآخر نكلوا به أشد التنكيل ما إن تنتهي قضية بالحفظ والبراءة حتى يفتعلون له قضية أخرى وبقي أربع سنوات دون رعاية صحية وهو المريض بكل الأمراض المزمنة فضلا عن إجرائه عملية قلب مفتوح في فترة سابقة ولم يطلق سراحه إلا بعد التأكد من أنه لم يبق له في الدنيا سوى أيام معدودات وبعد دفعه مبلغا ماليا مهولا مع منعه من الظهور لينتقل إلى رحمة ربه بعد فترة وجيزة من عودته إلى بيته.3)

أما المواطن الثالث الذي قتل في السجن فهو المرحوم المنصف الطرابلسي وقد روى سيف في برنامج تلفزي الكيفية التي توفي بها، قال إن عمّه كان مصابا بورم في الدماغ فأجريت له عملية جراحية احتاجت إلى 42 غرزة في الرأس وبعد يومين من ذلك أعادوه إلى سجن المرناقية لينتقل إلى عفو ربه بين أيدي ابن أخيه، أليست هذه جريمة قتل عن سابقية إضمار؟ هل يصح طبيا أن يغادر المستشفى مريض من غرفة العمليات مباشرة إلى السجن؟.4)

المواطن الرابع هو الأزهر بوعوني الذي توفي إثر أزمة قلبية حادة بعد أن أهين وجروه إلى المحاكمة في قضايا تافهة يقول الأستاذ عبد الستار المسعودي « التحقيق ودائرة الاتهام تحيل ومحكمة التعقيب تنقض وتنصفه ويعاد البحث من جديد فمجيئا وذهابا إلى المحكمة ليفاجأ ذات يوم بصدور حكم غيابي بالسجن والحال أن الملف الأصلي في التعقيب »

مراد الطرابلسي حيث نشرت وسائل الإعلام نقلا عن مصطفى محسن محامي مراد الطرابلسي يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، في تصريح لبيزنس نيوز إن موكله مقيم بالمستشفى وصحته متدهورة وهو مقيّد في سريره مؤكدا أن عائلته توجّه نداء استغاثة لمراعاة حالته الصحية.6

) عماد الطرابلسي الذي هو الآن في السجن منذ سنة 2011 لم يسمح له بتوديع والده لما توفي ترك ابنته عمرها ستة أشهر والآن عمرها 12 سنة حاول المسكين أن يعقد صلحا مع هيئة ابن سدرين ولكن لم يتم الأمر ترى هل أن عماد أخطر من الإرهابيين الذين قتلوا أمنيينا ورغم ذلك أطلق سراحهم.7)

علي الشاوش واحد من إطارات الدولة تقلب في وظائف متعددة لذلك رفعوا ضده قضايا بلغ عددها حوالي 200 قضية بحيث قضى السنوات الماضية في أروقة المحاكم يوميا إلى أن توفي قهرا والغريب أن يحضر الغنوشي مصحوبا بمستشاره الغرياني للتعزية في الرجل وكما يقول المثل يقتل القتيل ويمشي في جنازته.

عبد الله القلال متعه الله بالصحة حوكم المرات المتعددة وبقيت ملفاته في أروقة المحاكم لسنوات ولكن القضاء أنصفه وبرأه وأنصتوا إلى شهادة صديقي طيب الذكر حسن الغضباني فيه وهو الذي لا يمكن وصفه بأنه زلم من أزلام النظام.9)

كمال الحاج ساسي فعلوا به الأفاعيل لحفل في صفاقس وتعمدوا إهانته ولكنهم لم يتمكنوا من أن يثبتوا أنه أجرم أو أخطأ.أسماء مظاليم عهد البرويطة تند عن الحصر والعدّ فإن كان للظلم جولة فللعدل جولات وما ذلك ببعيد.+3

· ذكر فإن الذكرى قد تنفع المتناسين