محكمة_تونس_في_قبضة_العفاريت

قام مجهولون ليلة البارحة بالسطو على المحكمة الابتدائية بتونس 1 و الاستيلاء على ملفات جد خطيرة بعد خلع مكاتب القضاة .هذه الرواية الرسمية .أما الحقيقة فهي أن القضاة المتورطين للعنكوش في هذه المحكمة خاصة مع الخوانجية الملاعين أتلفوا الوثائق الخطيرة التي تورطهم و تورط شركاءهم من الإرهابيين و كبار بارونات الفساد ليدعوا لاحقا بأن مكاتبهم خلعت و سرقت ملفات هامة من خزاناتهم الحديدية في مسرحية سيئة الإخراج لا تنطلي إلا على الحمقى .في العام السابق أيضا حصلت حادثة مماثلة في هذه المحكمة المسكونة بالعفاريت عندما كان يشرف عليها وكيل جمهورية الإرهاب بشير العكرمي تمثلت في إضرام النار في هاته المحكمة و خلعها ، ليلا ، لتختفي منها بعض الملفات . و شاءت الصدفة أن ألسنة اللهب لحست المحكمة في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالبة بكشف الحقيقة في قضيتي بلعيد و البراهمي التي كان العكرمي يتلاعب بهما ههههه و قاموا بفتح تحقيق حينها ثم تبخرت الأبحاث ليتبين لاحقا أن الأمر لا يعدو أن يكون بقايا لهب و دخان متصاعد من إحدى حاويات القمامة قبالة محكمة العجائب و الغرائب .لمن لا يعرف هذه المحكمة المسكونة بالجن محكمة تونس 1 :هي المحكمة التي تتعهد بقضايا الإرهاب و كبريات قضايا الفساد بالتنسيق مع قطب مكافحة الإرهاب و غسل الأموال . و هي محاطة بحراسة مشددة حيث بعد حذف محكمة أمن الدولة حلت هذه المحكمة محلها . و هي تقع في باب بنات بتونس العاصمة على بعد أمتار من مقر رئاسة الحكومة و وزارة الدفاع و وزارة العدل و مصالح سيادية أخرى لذلك لا تنقطع فيها الدوريات الأمنية ليلا و نهارا . الدورية في جرة الدورية . و بعد ال10 ليلا تصبح منطقة باب بنات و القصبة منطقة مغلقة شبيهة بالمنطقة العسكرية يمنع التجول و الطواف فيها ليلا . و كل من يدخلها بالليل ترصده كاميرات المراقبة المزروعة في كل زاوية و بأسرع من لمح البصر تحيط الدوريات بالدخيل و بعد التحقق من هويته يتم إعلام المدير العام للأمن و وكيل الجمهورية عنه فورا .أنا بقيت معتصما 6 أشهر في باب بنات أمام وزارة العدل و عاينت ذلك عن كثب أثناء الليل لا طير يطير و لا ساير يسير . و تم اعتقالي عديد المرات قبل أن يأمرهم سيادة رئيس المنطقة بتركي و شأني .كما أنه بالليل هناك قوة أمنية قارة تبيت داخل المحكمة و عندهم كاميرات مراقبة لالتقاط كل نفر يحوم حول المحكمة أو يقترب منها .فكيف يتسلل مجرمون إلى منطقة باب بنات و ينفذون إلى المحكمة بعد اجتياز سورها الشاهق و يخلعون مكاتب القضاة و يأخذون ما لذ و طاب من ملفات ثم يعودون أدراجهم سالمين غانمين دون أن يتفطن لهم الحراس ؟؟؟؟!!!! و لماذا محكمة باب بنات بالذات دائما ضحية الخلع و النهب دونا عن سائر المحاكم ؟؟!!! مسكينة هذه المحكمة يبدو أن اللصوص يعشقون حسنها و جمالها هههههههو لماذا خلعت و نهبت في وقت اقتربت فيه حملة الإيقافات و التطهير التي ستتدحرج فيها رؤوس كبيرة بإذن مبارك من سيادة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد ؟؟؟؟!!!!و لا ننسى طبعا أن المحكمة المخلوعة و مفضوضة البكارة هي وكر عش الدبابير « جمعية القضاة التونسيين » غلمان حركة النهضة الإرهابية في القضاء .و الآن يطالعنا مخرج المسرحية بفتح تحقيق في الغرض و رفع البصمات ههههههه أية بصمات أيها المأفون الأحمق و أي مجرم أبله هذا الذي سيقدم على أمر بهكذا خطورة بيدين عاريتين و يترك آثاره ؟؟!!!و لسوف تتبخر أبحاثهم المزعومة كما تبخرت سابقاتها و تقيد الجريمة على الجن و العفاريت .لعبتكم مكشوفة و لن تنطلي على سيادة الرئيس الذي سوف يستأصل شأفتكم الواحد تلو الآخر . يا سيادة الرئيس قيس سعيد المفدى .. بادر فورا بقطع رأسي الأفعى المجلس الأعلى للقضاء و التفقدية العامة بوزارة العدل المتسترين على القضاة المتورطين مع أعداء الشعب أعدائك و تكليف هيئة ترونها لإدارة القضاء . نعلم أن الحمل ثقيل على سيادتك لكن الله و التاريخ سيكافئانك على ما تفعله ، سيادتك ، لإنقاذ الوطن من المافيا .

منقول عن القاضي Mekki Ben Ammar