سنوات بعد « الثورة »: الجنرال عمار و المؤسسة الأمنية .. الكذبة الكبرى و التخريب الممنهج

السبت 14 يناير 2017

سكوب أنفو – شهرزاد عكاشة

منذ ست سنوات و في مثل هذا اليوم رحل الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، بعد احتجاجات شعبية عمت أنحاء البلاد و هو أمر يعلمه الجميع ، لكن لا أحد يعلم ما حدث فعلا في داخل أروقة السلطة الحاكمة سواء في قصر قرطاج أو في قصر الحكومة بالقصبة أو في وزارة الداخلية و في وزارة الدفاع الوطني.

أسئلة كثيرة لا تزال تتبادر إلى الأذهان بتواتر المعلومات عبر السنين اللاحقة لذلك التاريخ و إن كانت شحيحة ، خاصة و أن من قدموا رواياتهم لما حصل يومها أصبحوا في حد ذاتهم موضع العديد من الاتهامات و الشكوك ، بعد عملية الشيطنة الكبرى و الممنهجة حينئذ للمؤسسة الأمنية التي اعترف وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة في إذاعة موزاييك بتاريخ 08 مارس 2011 أنها بدأت في تسليم سلاحها إلى الجيش يوم 13 جانفي 2011 .

أبرز أصحاب هذه الشهادات التي أصبحت اليوم مشكوكا فيها هم الجنرال رشيد عمار الذي فرّ من المسؤولية بعد أن تسلم الاسلاميون الحكم و اندلع الارهاب في البلاد و الذي اتهمه سامي سيك سالم لاحقا بمحاولة الانقلاب ، الجنرال أحمد شابير رئيس المخابرات العسكرية السابق ، وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة و الذي اتهم تلميحا مع أحمد شابير المدير العام للأمن الرئاسي السابق علي السرياطي بتخويف الرئيس السابق زين العابدين بن علي و دفعه إلى الرحيل…

و لا أحد من هؤلاء فسّر للرأي العام حقيقة السيارات الرسمية التي بثت الرعب في البلاد في الأيام اللاحقة ليوم 14 جانفي 2011 ، تلك السيارات التي كانت تطلق النار على الأمن الذي سلم أسلحته و على المواطنين لتعود أدراجها إلى مواقع رسمية حسب ما تم تسجيله من مكالمات أيامها … لا أحد فسّر من كان يقود عمليات الهجوم على مؤسسات رسمية التي كان يقودها أفراد يرتدون تقريبا نفس الزي ( بنطلونات جينز و سترات جلدية سوداء و أحذية رياضية) هاجمت وزارة الداخلية يوم 15 جانفي و حاولت اقتحامها ، إضافة إلى عمليات الحرق الممنهجة لمراكز الأمن من طرف مجموعات منظمة… و لا أحد فسّر حقيقة القناصة و إن كانوا تونسيين أو أجانب و الذين قتّلوا التونسيين بعد انسحاب الأمن و تسلم الجيش لمهمة حفظ الأمن بعد رحيل بن علي ، في الأيام اللاحقة ليوم 14 جانفي.

لا أحد منهم وضّح للتونسيين السبب الحقيقي للحملة الممنهجة ضد المؤسسة الأمنية حينها و التي قدمت بدورها شهداء تم سحلهم في الطريق العام و إطلاق النار عليهم من طرف « مجهولين » أو مواطنين و الهجوم عليهم في منازلهم أو حيث يُثقفون (يمسكون)، و لا أحد فسّر لنا تلك المكالمات الهاتفية التي كانت ترِد على المباشر في البلاتوهات التلفزية، و في إطار التجييش و بث الرعب، للايهام بعمليات اطلاق نار من طرف أمنيين اعترف وزير الدفاع رضا قريرة أنهم سلّموا أسلحتهم مقابل بروباغندا كبيرة للمؤسسة العسكرية و هي التي تلقت يوم 13 جانفي أوامر من بن علي شخصيا عبر رضا قريرة باعترافه للمساهمة في حفظ النظام العام و معاضدة دور الأمن .

لا أحد يدري أيضا هل أن تأخر بث عملية ايقاف عائلة الطرابلسي من طرف سمير الطرهوني المنتمي الى المؤسسة الأمنية دون غيرها يندرج في نفس الاطار؟ .. عملية الايقاف التي تمت عند الواحدة بعد الظهر يوم 14 جانفي و صُوّرت من طرف التلفزة الوطنية المستدعاة من طرف الطرهوني و خُزّن الشريط في قرص مضغوط وكان من المفترض بثه في مساء نفس اليوم بعد أن أذن وزير الداخلية أحمد فريعة بذلك بناء على طلب من المدير العام للأمن الوطني عادل التويري لابراز حياد المؤسسة الأمنية حينها و استجابتها للمطالب الشعبية ، إلا أن دخول الجنرال رشيد عمار إلى مكتب فريعة بعد خروج التويري قد حال دون ذلك و اختفى القرص المضغوط فجأة و لم يعرف التونسيون إلا بعد أشهر من وهم أن العسكر هو الذي أوقف « الطرابلسية » أن المؤسسة الأمنية هي التي حققت ذلك المطلب الشعبي .

عملية التوجيه الممنهجة و تجييش الرأي العام ضد الأمن لصالح الجيش عبر وسائل الاعلام و شبكات التواصل الاجتماعي على مدى جانفي و فيفري و مارس و افريل 2011 أدّت إلى غضب شعبي كبير كانت نتيجته موت أو استشهاد عدد كبير من الأمنيين على أيدي « الثوار »، ليَلي ذلك إيقاف كل الاطارات السامية تقريبا في وزارة الداخلية و إحالة 42 إطار معترف بهم دوليا على التقاعد الوجوبي معدّل أعمارهم 44 سنة ، ثم تعويضهم بكل المعزولين على خلفيات عديدة سواء كانت تتعلق بالفساد أو بانتماءات سياسية متشددة ، ليُفسح المجال في وزارة الداخلية إلى من وضعوا اليد في اليد مع الاسلاميين الذين لم يعتبروا يوما الأمن مضمونا و لا الجيش أيضا لإضعافها و تمهيد اختراقها على مدى سنوات حكم الترويكا و حتى بعدها ، ليتم القضاء على مفخرة تونسية معترف بها عالميا في مقاومة الارهاب و يحتلّ الموالي و الموازي و غير الكفء و المتملق من الاطارات و الاعوان في تلك المؤسسة السيادية المناصب السامية و الحساسة على مدى سنوات و هو ما أدى بتونس أن تصبح من بين البلدان الاكثر تصديرا للإرهاب في العالم.

كل هذا و غيره يجعلنا نتساءل عن مآل البلد في المستقبل بعد ست سنوات من عمليات التدمير الممنهجة أمنيا و اقتصاديا و اجتماعيا و عن دور المرتزقة من السياسيين و الاعلاميين و النشطاء و حتى الأمنيين و الذين سيماط اللثام عن دورهم الخبيث في فرص أخرى في ما وصل إليه الوطن من انهيار.

شهرزاد عكاشة