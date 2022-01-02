Mohamed Faouzi Boughanmi

هذا الرجل الذي كنت يوما من اتباعه التقيته بصورة مباشرة في الزنزانة رقم 1 انفرادي 10 مارس 1987 حين حاول اعوان امن الدولة التأكد من عدم معرفته بي/

كنت يوما اكن له الاحترام والتقدير لكن بعد اجتماع بن عروس وتحرير المبادرة التي دفعت بشباب الحركة الى استنباط اساليب رد الفعل ضد النظام كان هو يومها يبادر مثلنا لكن لمغادرة البلاد ليضمن لأبنائه حياة الحرية والأنوار بينما تركنا نذوق مرارة التعذيب والتشريد فمنا من احتمل شدة سياط القهر ومنا من دخل عالم « من رفع عنهم القلم » ومنا من غادر الحياة الدنيا ليأتي هذا اليوم ويدعي علينا الزعامة ويهرول الى اعتابه من كان يوما يتمسح على اعتاب بن علي فمن تعود على لحس احذية الاسياد لا يهمهم من يكون السيد فعلاقته هي علاقة بالحذاء وكفى

يكفيني اليوم فخرا اني صمدت ونلت شهادة الدكتوراه وادرس بالجامعة بكل شرف فمن مد لي يد المساعدة لم يكن اسلاميا (والحمد لله) بل كان يساريا آمن بالإنسان ولم يؤمن بالتعصب الحزبي ولا الديني فشكرا لكل من كان لي سندا ايام المحنة ولا كثر الله خير هذا المتزعم الفار يوم المحنة