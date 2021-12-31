رد فعل السيّد عبد الحميد العدّاسي النّقيب السّابق بالجيش التّونسي على رسالتي إلى وزير الخارجية بخصوص سوريّة 



Envoyé le : Vendredi 11 mai 2012 2h16

أخي الأكبر الدكتور أحمد المنّاعي السلام عليكم ورحمة الله، وبعد

فقد رأيت الردّ من أجل التحيّة أوّلا ثمّ لأنّي من بين سبعة عشر شخصا قد وجّه إليهم الخطاب ثمّ لقد كنت من بين العسكريين الذين كانوا بالسودان وألجِئوا إلى سورية بداية سنة 2000، وظلّوا بها – كما قلتَ – حتّى بداية سنة 2003. والحقيقة أنّ بسوريّا أفذاذا لا بدّ من شكرهم إذا ذكروا والتذكير بأعمالهم إذا تركهم النّاس ونُسوا. لعلّ من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر أولئك الذين ساعدونا يوم كانت الرؤية سوداء داكنة، كالأستاذ هيثم المالح والأستاذ التونسي الكريم محمد الصالح الهرماسي وغيرهما كثير… وإذا كنت لا أريد التقديم بين يدي الكبار فإنّي لا أشاطرك الرّأي في المقارنة بين حال العراق وحال سوريا، ذلك أنّ العراق كان يدافع ضدّ عدوّ خارجي لحماية حدوده والدّفاع عن مواطنيه، في حين عملت سوريّا (النّظام السوري) اليوم على سحق شعبه واتّخاذه عدوّا مقابل المحافظة على كرسيّ اعتلى به الجماجم تماما كما كان في تونس ما قبل الثورة

فهل يأتي منّا التونسيين من يقنع بأنّ ابن علي كان على حقّ وأنّ التونسيين لمّا ثاروا كانوا على باطل، ومن مات منهم مات مكابرا ومن دافع منهم عن نفسه بالحرق أو خلافه كان لا وطنيّا!… فإن صحّ ذلك في حقّنا التونسيين صحّ في حقّ السوريين

أحسب أنّ الفرق بين تونس وسوريا أو ليبيا واليمن من قبلها أنّ الجيش التونسي ظلّ موحّدا ثمّ اختار أو هكذا الأيّام أظهرته في صفّ الونسيين في حين أنّ جيوش هذه البلدان وهي أكبر بكثير من الجيش التونسي قد انقسمت بين منظمّ إلى الشعب مؤيّد لمطالبه وبين مدافع عن الظلمة مستميت في خدمتهم، فكان ما يشبه الاقتتال الداخلي المسمّى « حربا أهليّة »!… ولكنّ وجود هذا الاقتتال لا يعني أبدا حقّ الظالم في الوجود ولا يعني أبدا الدّفاع عنه باسم الدّفاع عن سوريا وإبعادها عن شبح التدخّل الأجنبي

أخي، النّظام السوري نظام مجرم في حقّ سوريا والسوريين وإزاحته واجب لا بدّ من استكماله، ولا يعني وجود أيادي بيضاء قديمة له على النّاس غياب المطالبة بإزالة نجاسة منقضة طالت اليوم تلك الأيادي فسوّدتها!… ولا أحد من العاقلين دعا إلى التدخّل الأجنبي، بل كانت تونس في ذات المؤتمر تؤكّد على لسان رئيسها عدم قبول التدخّل الخارجي مهما كانت الظروف أو المسبّبات…

وسوف ينتهي هذا النّظام بإذن الله دون أيّ تدخّل وعلى العقلاء حجز أماكنهم مع الحقّ وأهله. ودمت وأهلك بخير وعافية وستر

Envoyé le : Vendredi 11 mai 2012 2h16



