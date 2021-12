GAG ! La POPULARITÉ de KAIES SEAID « CHUTE « à … 76 % ! ( AD )

Entre « DInde et Bûche » de Noel , et « Champagne et Feux d Artifices « de Nouvelle Année 2022 , partout dans le Vaste monde , la Tunisie se complaît dans un certain flou artistique d espoirs , nés de la dernière « Libération « du 25 Juillet dernier … « Dinde et Champagne « aussi élitistes et rares , que le 1 % d intentions de vote , pour Rached GHANNOUCHI ! , en cas d election Présidentielle tunisienne , précipitée , de nos jours actuels !

Un sondage réalisé , fin novembre de cette année, par le sérieux Institut « Emrhold Consulting « 1 % ! Adieu , Veaux , Vaches , Cochons , Couvées ! … Fin , baisser de rideaux de velours rouges sur une scène de « Théâtre des Mensonges « où , il fut promis , voila 10 ans , un Berger vertueux conduisant la Tunisie , sortie , d un précédente mésaventure d un Couple- Reine , vers un État exemplaire , assaini de la Corruption , et autres méfaits …

Ce Sondage a un titre , lu ce matin : « Kaies SEAID en perte de vitesse , Abir MOUSSI progresse « . Intimement , cela m a réjoui ! Non , que je souhaite un désaveu de KS , mais pour Abir M. , restée constante dans ses idées , ses choix , ses luttes , notamment contre l extrémisme religieux , importé … Et , me voilà , ahuri , en lisant l article de « la perte de Vitesse « de KS ! Oh ! Le pauvre ! Il est passé en intentions de votes de 79 % a 76 ! Alors que dans la hiérarchie des supposés autres candidats , se partageant les autres 24 % , Abir M. , 2 eme , a « progressé « de 5 a 6 % , et suivent les autres supposés prétendants , tels S S , 3M , Fadhel Abdelkefi , Abou , je ne sais le mari ou sa moitié , …et … le 1 % de Ghannouchi , concurrencé dans son fief par un autre 1 % de Mourou … 76/% …pas trop mal pour un fauteur de « Coup d ETat « , mots d ordres , mille fois répétés à travers , meetings , images , ondes et écrits dans la presse locale .

Mais trouvant faibles échos à l Étranger , y compris du côté de ceux qui ont joué des rôles actifs pour que En Nahdha de Ghannouchi , impose ses choix … Mais le 1 % de Ghannouchi , continue à croire aux « miracles « d un retour au passé récent d un parlement …abject , rejeté , par ses excès de voyoutisme …

1 % , qui croit au rétablissement du Sauveur , bien que en réelle faillite . Ils croient à son retour au fauteuil pourpre , et qui Lui , encore « auguste « haï , nous a déclaré , voilà moins d un an , que le pouvoir revient au machin dont il est Président . Que l élu de Carthage , bien qu il le fut , a …72 % , ne peut être que Président d inaugurations de crèches , sans de vrais pouvoirs …

Les illusions ont peaux dures et idées tenaces . Y compris ceux qui espèrent par les grèves de la faim , vont rétablir , ce passé rejeté , récent , tant contesté . Un certain Jawher B. M’Barek , concepteur de “ Citoyens contre le Coup d ETat « a commencé par donner le mauvais exemple . Il a entamé une grève de la Faim , illimitée , terminée en 24 heures . Et promesses de recommencer … Son propre père Ez. Hazgui , ou l autre députée gelée , Faiza Bouhlel , mis en dangers , par la grève , méritent plus de compassions et respects . Mais le retour , à cette fausse Démocratie d avant le 25 Juillet , est combat d illusions perdues . La vraie Démocratie , reste à faire . Mais n est jamais sortie , des têtes et intentions obscures !

Abdelaziz Dahmani