عن اليسار الأهبل المتواطئ

تعجب البعض من الأصدقاء لِما صدر عن عز الدين الحزقي من وصف للغنوشي بأنه مثقف عضوي وهو أمر لم أستغربه فاليسار في تونس في أغلبه يسار مفتعل وليس وليد التربة التونسية لأنه لم ينغرس فيها واعتمد النقل ورفع الشعارات الرنانة التي لا علاقة لها بواقع البلاد ولا بثقافة الأمة ولهذا السبب ولغيره يعيش ما يسمى اليسار لدينا حالة من الانحسار الشعبي المؤبدة من ناحية وحالة من التبعية لمن يفترض أن يكونوا خصومه وأقصد التيارات الإسلامية من ناحية أخرى، ولم يفتضح هوان اليسار على الملأ إلا بعد 2011 وإن كانت هنالك مؤشرات على التبعية ظهرت خصوصا في 18 أكتوبر 2005، والذي يجب أن ننتبه إليه أن اليسار في البلاد الإسلامية عليه معالجة ملفين ملف المسألة الاجتماعية والاقتصادية والملف الديني بما يشمل من موروث وهو الملف الذي لم يفتحه اليسار لدينا إلى يومنا هذا مكتفيا ببعض الشعارات والمواقف التي لا ينظمها خيط من ذلك الإشادة مثلا بأبي ذر باعتباره أول اشتراكي في الإسلام أو الاحتفاء بظهور اليسار الإسلامي ومجلته 21/15 حيث تهافت ما يسمى اليسار لدينا على الإشادة بها وبأصحابها والحال أن ما سمي اليسار الإسلامي لا يمكن فصله عن الفضاء الذي صدر عنه ولا يمكن أن يدرسه المرء دون أن يضع في اعتباره أنه يتعامل مع نحلة دينية وليس تنظيما سياسيا أو فكريا لأن لكل مسألة منهجها الخاص بها فالتيارات الإسلامية على اختلاف أنواعها لا نتعامل معها كما نتعامل مع الأحزاب السياسية لأن العقيدة تلعب دورا أساسيا في الانتماء،

لما دخلت الحزب الشيوعي سنة 1981 كنت أعتقد أنني سأجد موقفا واضحا من المسألة الدينية ومن التعامل مع الحركات الدينية ولكن للأسف وجدت أن الرفاق يتعاملون مع المسألة باعتبارها قضية سياسية يصح فيها الأخذ والرد دون أن يكون هنالك بعد فكري أو معرفي في تناول الموضوع.

لهذا السبب بالذات سارعت بالخروج بعد ثلاث سنوات واكتفيت بالكتابة، بجانب جهل اليسار بالإسلام دينا وثقافة هنالك جهل آخر بتاريخ البلاد وبنخبها وهو ما أدى بالحزقي إلى القول بأن الغنوشي مثقف عضوي وهو كلام قاله قبله نور الدين بن خذر ولا ننسى أن جلبار نقاش قدم من الخدمات ما لا عد له ولا حصر لحركة النهضة وسياستها التي قامت على تفليس الدولة وتزوير التاريخ عن طريق هيئة ابن سدرين التي كان جلبار أحد أعمدة الكذب فيها هذا بجانب حمة الهمامي الذي يشيد بعلي العريض ويعتبره من التنويريين،

جملة ما ذكرت يكشف أن ما سمي شخصيات يسارية لا علاقة لها باليسار الذي يعني التنوير والوقوف في صف الشعب وحماية مكتسباته والاعتزاز بتاريخه والدفاع عن مصالحه هؤلاء ليسوا إلا تياسة لدى من يدفع أكثر، واليسار الوطني لا علاقة له بهم فالحزقي كما هو نور الدين بن خذر كما هو حمة وغيرهم يتوهمون أنهم يدافعون عن الديمقراطية والحال أنهم يمكنون لأسوأ أنواع الدكتاتورية وهي الدكتاتورية الدينية وتذكروا مليا ما وقع لليسار الإيراني بعد أن ساند الخميني.