أسامة الراعي · 6 · توفي في مثل هذا اليوم 28 ديسمبر من سنة : 2009 – الحبيب بورقيبة الابن، سياسي تونسي. – الحبيب بورقيبة الابن : ولد بباريس يوم 9 أفريل 1927 – توفي في 28 ديسمبر 2009 (82 سنة)، هو دبلوماسي وسياسي تونسي ونجل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة من زوجته الأولى الفرنسية ماتيلد أو مفيدة بورقيبة. – تلقى الدراسات العليا في الحقوق في جامعات فرنسا.- التحق بعدها بسلك المحاماة في تونس عام 1953.- عمل الحبيب بورقيبة الابن في السلك الدبلوماسي، حيث سمي سفيرا لتونس في واشنطن عام 1956، ثم روما.- وفي نوفمبر 1958 انتقل بمثل مهمته إلى باريس واستمر في هذا المنصب إلى شهر جويلية 1961 ليعود إلى تونس بعد قطع العلاقات بين البلدين بسبب حرب بنزرت.- وفي عام 1964 سمي على رأس وزارة الشؤون الخارجية خلفا للمنجي سليم واستمر في هذا المنصب إلى عام 1970.- في جوان من نفس السنة سمي وزيرا للعدل في عهد حكومة الباهي الأدغم واستمر في هذا المنصب إلى نوفمبر 1970، ثم سمّي في 26 ديسمبر 1977 مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية..-

أُبعدته سعيدة ساسي عن القصر في 7 جانفي 1986، وابتعد عن العمل السياسي المباشر منذئذ. – قبل ذلك، وفي عام 1971 أسس البنك التونسي للتنمية الاقتصادية (BDET) وأداره إلى عام 1988، وقد تمكن من استجلاب العديد من التمويلات الأجنبية.- كما أسس عام 1983 المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية، ومعهد علوم الإعلامية بتونس. وقد ساهم بما نسبته 5.4 بالمائة ببنك تونس العربي الدولي(BIAT). – كان عضو « نادي موناكو » الذي تأسس في شهر مارس 2002 ويضم شخصيات دولية من بينها الأمير ألبير الثاني، ويهدف إلى المساهمة في إرساء السلام في حوض البحر الأبيض المتوسط. – إثر مرض عضال، فارق الحبيب بورقيبة الابن الحياة عن عمر يناهز 82 عاما، وقد دفن بمقبرة سيدي عبد العزيز بضاحية المرسى عكس بقية عائلة بورقيبة المدفونة في مقبرة العائلة في مدينة المنستير، وقد حضرت موكب الدفن العديد من الشخصيات الوطنية. # أسامة الراعي #