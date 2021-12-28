لو تنحى الأسد منذ البداية ما كان الدمار ليحصل:القاضي المستشار أسامة غزال

Nizar Bush:كتبت نفس المقال عام 2011 والآن يكتب أحد الأصدقاء المحترمين عن نفس الموضوع مشكورا.

مقال رائع لو تنحى الأسد منذ البداية ما كان الدمار ليحصل .!-

يقول أصدقائي المخالفين من الإسلاميين و اليساريين في الجامعة و المقهى و البيت و الشارع و الحديقة كلما فتحنا النقاش حول ما سمي « ربيعا عربيا » ، لو تنحى « صاحبك » ما كانت سوريا وصلت إلى ما وصلت إليه من دمار ، و لحقن الدم و انتهى الأمر ..و على العادة أعرف أن النقاش دوما يصبح بيزنطيا ، و لكن حمية النخوة العربية حين تدب في النفوس فإنها لا تعرف تقاعسا عن تقديم الجواب في مسائل الهوية ..اليوم و قد شارفت المعركة – و أؤكد على المعركة – الكونية على نهايتها و تبعثرت أوراق الرجعية و الإمبريالية و الغرباء ، و أوشكت أسطر خطاب النصر المظفر على ختامها ، عاد « أصحابنا » ليقولوا و لو تنحى منذ الأول لما حدث ما حدث أصلا ، و يلزم البلد خمسين عاما للإعمار ..الآن لم يعد الدم يغلي في النقاش كما في الأول ، و بما أنكم تستعملون الديالكتيك « اليهودي » في المناظرة ، فأنا سأستخدم الديالكتيك الآري لنسف هذه الفكرة التدليسية ..

===== أولا ==== (تجهيزيا)

– إن الثورة التي تستقبل السفير الأمريكي بالورود كما يستقبل المسلمون الفاتح خالد بن الوليد لا تستحق أن تسمى ثورة ضد الطاغية إذا سلمنا لكم بأن الرجل طاغ. – الثورة التي ترفع في شعاراتها » لا إيران ولا حزب الله ، بدنا الملك عبد الله » ، يستحيل أن تكون ثورة إصلاحية تطالب بالعدالة الإجتماعية ، و إنما عبرت بالواضح أنها جماهير « مركوبة » الظهر لتحقيق مآرب أجنبية …لقد صرفت الأموال و حركت الأوراق و الأقلام تجاه سوريا منذ أول مظاهرة حدثت في مصر ..! ..سقوط النظام المصري لم يكن يعني نهاية اللعبة، بل كانت بدايتها .. إذ قبل أن يعلن مبارك انسحابه من السلطة ، كانت الغرف السوداء المغلقة في المختبرات الأمريكية تدرس « الخلف » الذي سيحل مكانه ، و لن يكون الخلف الذي يريده الشعب ، أصلا كان لا بد من إفشال الثورة الحقيقية في مصر ، و قد نجحوا في ذلك حين أتوا بمرسي .!

مرسي كان هو الحلقة المتممة للحرب المبيتة لسوريا ، و لقد قلنا نجح الأمريكيون و الإسرائيليون في كبح الثورة حينما قدموا « الإخوان المسلمين » المبتدئين في السياسة كبديل ليحكموا مصر ناصر ، فقد حافظوا على اتفاقية الغاز ، و الأهم من ذلك أنهم وطدوا الآصرة مع « كامب ديفيد » التي تعني استمرار خيانة حرب أكتوبر 73 ، و أعلنوا الحرب على سوريا في مؤتمر جمع الوهابيين و الإخوان في مؤآمرة متكاملة الأركان ، و هم الذين لا يجتمعون حتى حول تقصير الثوب و إعفاء اللحية …إذن لقد حبك خيط المؤآمرة في مصر و امتد إلى سوريا لترتيب العش الذي تولد فيه قنبلة « الشرق الأوسط الجديد » الذي أفشله شباب حزب الله عام 2006 بتغطية و دعم شباب الجيش العربي السوري ..و الذي كان جزء مهما من أسباب الإنتقام ..! ===

ثانيا === ( إعلاميا)

الإعلام الذي كان يصنع الأفلام بطريقة هوليوودية كان أكثر محرك للعنف ، فهو الذي صور عملية قتل الجنود السوريين و رميهم من الجسر إلى الوادي ..! و هو نفسه الذي جاء بفيلم » اركع لربك بشار » ، ثم جاء بفيلم قتل كل ما هو « علوي » ، و ألحقه بفيلم « جايينك يا حزب الله بعدما ننتهي هنا » .. و حزب الله لم يتحدث بعد في الموضوع حتى .!!! لاحظوا جيدا إنهم يقدمون النقيض و نقيضه ، فقد بدؤوا بتصوير « نظام يقتل شعبه » فلم يلق إقبالا ، ثم صوروا طائفة تقتل طائفة ، فكان الإنفجار ..!! إن أسهل وسيلة لتخريب وطن غارق في الكلاسيكيات هي إقحام الدين و الطائفة في المسألة ..الحقيقة أنهم حرضوا العلوي على السني ، و السني على العلوي و المسيحي ، و الكردي على الجميع ..و هنا لا يفوتني أن أقدم شكرا لقناة الميادين التي لولاها لفات الناس نصف الحقيقة ، على الأقل أولئك الذين لا يعرفون شيئا عن الحرب القديمة الجديدة على المنطقة العربية عموما و المقاومة خصوصا … =

رابعا = ( الحرب الميدانية)

نجح الإعلام و الدولار في حشد الجماهير الجاهلة عبر مشايخ الوهابية و الإخوان ، و هنا اجتمع الخصم و النقيض حين تعلق الأمر بإسقاط سوريا .. فبشار الأسد ما كان كافرا نصيريا قبل 2011 في نظر القرضاوي الذي فتحت له الأبواب من قبل ، إلا حين شاءت امريكا أن يصبح كافرا فكان ..لقد أعلن الجهاد في سوريا برعاية « مرسي » و تم تحويل الجهاد الإلهي المقدس من قتال العدو إلى قتال المسلمين !! .. و الأخطر أن الإرهاب تمت شرعنته دوليا و على القنوات الرسمية و غير الرسمية .بل حتى في ما يسمى « الأمم المتحدة » ..!و ما هي إلا أيام حتى بدأنا نشاهد فيديوهات من قبيل- » إنتا سني ولا علوي ؟!…. – علوي .. علوي..- طب إضرب يا أبا إبراهيم ..!!!!أقسم لكم حتى و لو أنزل الله نبيا حينها فلن يستطيع إيقاف هذا السيل الخطير . إنها حرب الإبادة و الإستئصال .. الدم بالدم ، و الثأر بالثأر ..هم كانوا يعلمون جيدا أن الفتيل الطائفي إذا اشتعل فلن يخمده بحر ، و لذلك صوروه بإتقان و نشروه .!!=

خامسا = ( حرب الوجود )؟!

إن قاصري النظر لا يمكن أن يفهموا شيئا عن « حرب الوجود » . فهي إحلال شيء مكان شيء كان موجودا و انقرض ، إنه الشعب السوري الذي سيفني بعضه ببعض ، فيأتي أصحاب المشاريع الكبرى لإقامة كياناتهم التوسعية على جماجمه ، و على رأسهم كيان الإحتلال الصهيوني صاحب مشروع « النيل-الفرات ».لو تنحى الأسد فمعناه أن الجيش أصبح بلا قيادة ، و أول مؤسسة سيطالب الأمريكي بحلها هي الجيش كما فعل في العراق ، و معنى ذلك أن الدولة استبيحت طولا و عرضا . و هنا سيكون تنحي الرئيس خيانة بعينها..!

و لقد خبرنا هذا الأمر في ليبيا و اليمن و العراق حينما تم حل مؤسساتها العسكرية او تم اختراقها..الأمر سيان.من جهة لم يتنحى الأسد ، و الجيش ما زال موحدا بنفس عقيدته القتالية يدافع عن الأرض التي هي للجميع و عن العرض الذي تختلف أعراقه و أديانه و طوائفه وفق فلسفة لا يمكن للغرباء فهمها .. أما في الجهة الأخرى ، فهاك بعض أنواع من سيصنعون الحرية للناس …

– جبهة النصرة : تنظيم قطري قاعدي بزعامة الجولاني يسعى إلى إسقاط النظام ، و إقامة الشريعة على طريقة طالبان-أفغانستان ، ويتلقى الدعم من إسرائيل ..-

جيش الإسلام : تنظيم سعودي وهابي بزعامة زهران علوش ، يسعى إلى إسقاط النظام و إقامة الشريعة على طريقة السعودية ..

– أحرار الشام : تنظيم تركي إخواني يسعى إلى إسقاط النظام و تقديم تصورين للحكم ، إما إسلامي شمولي ، أو بالإنتخابات نظرا للقاعدة الداخلية و قوة الدعم الخارجي ..

– جيش الفتح : تنظيم ذو خلفية وهابية قام بتجميع ما لم يستطع الآخرون تجميعه بقوة المال ، تحت قيادة المحيسني السعودي ، يسعى إلى إسقاط النظام ، و برنامجه هو إيجاد موطئ قدم للسعودية ..!

– الجيش الحر : تنظيم أوروبي أمريكي عربي يتكون من الجنود و الضباط السوريين المنشقين و غير المنتمين و الهاربين ، يسعى إلى إسقاط النظام ، فتمت شَـرْذَمـَتُـهُ و توزيعه على الجماعات التكفيرية ..

– داعش : تنظيم زومبي ، قواته عالمية أممية من جميع جنسيات العالم ، و دعمه أمريكي سعودي ، و فكره تلمودي ، يسعى إلى إسقاط النظام و غزو الوطن العربي و الأندلس و أوروبا و أمريكا و آسيا و إقامة الدولة الإسلامية ..

كل تلك التنظيمات مع عشرات التنظيمات الأخرى لا يسعنا الفضاء لذكرها تريد إسقاط النظام و إقامة دولة على تسعة و تسعين فكرة .. و حين لم يسقط النظام بدأت هذه الجماعات بإسقاط بعضها .. فكان يسقط في اليوم الواحد سبعمئة قتيل بين مدني و مسلح جراء المواجهات ، و دائما تكون أسباب القتال سفيهة مثل الإختلاف حول أمتار من الأرض أو حول حلق الذقن كاملا أو شذبه ، و حول البرقع أو الخمار … ====

سادسا ===انظروا إنهم لم يسقطوا النظام و فعلوا ما فعلوا في بعضهم ، فلو قدر الله و تنحى الرئيس و سقط النظام ، لانقسمت سوريا إلى ثمانية محافظات ، و كل محافظة تنقسم إلى إثنا عشر مدينة ، و كل مدينة إلى عشرين حي ، و كل حي يقيم النظام الديني الخاص به ، فتنشب حرب أهلية لم يشهد العالم لها مثيلا .. و على هذه الملحمة الأسطورية التي فاقت الإليادة و الأوديسا تراجيدية ، تتدخل الأمم المتحدة (الأمريكية) لتضع حدا للنزاع و تقسم الوطن الواحد إلى أوطان .. فلتركيا نصيب و إسرائيل نصيب و السعودية و قطر نصيب ، و الأكراد نصيب و منطقة للقوات الدولية لفض النزاعات بين الطوائف « سنة شيعة درز علوية مسيحية »و استنزاف الثروات السورية و تغيير الديموغرافية السورية و الموزاييك الثقافي والحضاري فيها ..

آنذاك لن يطول بقاء باقي الدول العربية المتفرجة على حالها ، فستتغير الحدود و تجري التقسيمات بدءا بمصر و يتم إخضاع باقي الدول بالتهديد بمثل مصير سوريا أو دون تهديد مسبق إكمالا لخطة « الفوضى الخلاقة » ..=====

خلاصة ====

و من خلال ما سبق ، فنستنتج أنه لو تنحى الأسد لحصل ضعف ما حصل الآن بأضعاف مضاعفة من دمار و تقسيم ليس لسوريا و إنما لكل الوطن العربي « الأكبر » لأن الخطة ليست اعتباطية لإسقاط رئيس و إنما مبيتة لإسقاط نصف قارة .. سيتم إنهاء ما بقي من غزة و دمجه في إسرائيل الكبرى ، و يتم توطين ما بقي في سيناء استنادا للمشروع الجديد ..و هكذا يرزح العرب تحت العبودية الجديدة إلى يوم القيامة إن لم تحدث معجزة قبل يوم البعث لو تنحى الأسد و سقطت سوريا .

حيا الله الجيش العربي السوري .

محمد الوزيري : الجديدة – المغرب

23/8/2017

وليس النصر إلا سنابل تبذرها الشجاعةوينبتها الصمودوترويها دماء الشهداءشاء من شاء وأبى من أبى

القاضي المستشار أسامة غزال