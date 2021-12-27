لماذا سورية وليس سوريا ؟؟؟

نص مرسوم جمهوري على أن اسم سورية يكتب بالتاء المربوطة (#سورية) تصحيحاً للخطأ الشائع بأنها تكتب بالألف (سوريا).معظم الكلمات الأﻋﺠﻤﻴﺔ تكتب ﺑﺎﻷ‌ﻟﻒ الممدودة ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻭ ﺭﻭﺳﻴﺎ كندا انكلترا أمريكا.ﺳﻮﺭﻳﺔ: ﺗُﻜﺘﺐ (ﺑﺎﻟﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ) ﻷ‌ﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺆﻧﺜﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﺳﻤﺎً..وسورية ﻛﻠﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﺬﺭ آرامي، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺃﻋﺠﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﺘﺐ ﺑﺎﻷ‌ﻟﻒ الممدودة.ﻭ ﻣﻌﻨﻰ كلمة » ﺳﻮﺭﻳﺔ » ﻫﻮ » ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ » ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﻋﺸﺘﺎﺭ ﺍﻷ‌ﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺩﻳﻨﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ..ﻋﺸﺘﺎﺭ ﻫﻲ ﺍلسيدة ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻻ‌ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺑﻞ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ: ﺳﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ « ﺳﻮﺭﻱ » ﻫﻮ » ﺍﻟﺴﻴﺪ » ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺷﺘﻘﺖ ﻛﻠﻤﺔ ـ ﺳﻴﺮ ـ (SIR) ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻛﻠﻘﺐ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺮﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹ‌ﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻵ‌ﺭﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻮﻥ ( ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ SYRIANS ) هم كل سوري أياً كان دينه وطائفته ومذهبه.ﻟﻬﺬﺍ… ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻮﻥ ﻻ‌ ﺗﻨﺴﻮﺍ ﺃﺑﺪﺍً ﺃﻧﻜﻢ « السادة » ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ في محنة ..!عاشت سورية الحضارة والتاريخ

جمعية الجاليه السوريه بتونس