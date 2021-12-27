المرأة البسيطة التي أنجبت الرجل العظيم

في ذكرى رحيل الكبير هواري بومدين

احلام مستغانمى

1 . نعم … يا سيّد الأحلام الكبيرة …

في ذكرى رحيل الكبير هواري بومدين ( 27 ديسمبر 1978 ) الرئيس القائد الذي مذ رحيله ما خلعت الجزائر حداده . بكلّ ما في القلب من أشواق ، بكل ما في وجداننا من وطنية ، اشتقناك يا أبا الجزائر الأبيّـة…

أُحبُّ هواري بومدين ، الذي أحبَّ الجزائر من دون مقابل ، أعطانا ما استطاع من العُنفوان ، ومضى دون أن يُعطي اسمه حتى لبيت . فقد مات من دون أن يمتلك بيتًا. وعلى الرغم من أنّ الكثيرين صنعوا ثرواتهم في أيامه ، فقد كان بومدين أفقر رئيس عرفته الجزائر ، وربما كان وجمال عبد الناصر وعبد الكريم قاسم رئيس العراق في الستينات، أفقر حكاما عرفتهم الأمة العربية . فيوم وفاته كان أقاربه من الحاجة و بؤس المظهر ، بحيث ما استطاع المسؤولون عن التشريفات إجلاسهم على المنصة الشرفيّة…

كان بومدين أيام حكمه ، يمنع أيًّا كان من أفراد عائلته ، أن يُصرّح بأن له قرابة به . و لأن اسمه الحقيقي كان محمد بوخروبة ، لم يتعرّف الناس إلى أحد من أقاربه ، و لا استفاد هؤلاء للوصول إلى أي منصب ، أو امتياز . و لصرامته في هذا الموضوع ، كان يزور والده في المستشفى العسكري بسريّة تامة ، أذهلت الأطباء ، لكونه لم يطلب أن تُقدّم له أية عناية خاصة عن باقي المرضى ، حتى و هو يُصارع الموت . وما كنتُ لأعرف بذلك لولا تواجد أبي للعلاج في المستشفى العسكري نفسه . وتحكي زوجته أنيسة في كتابها عنه ، أنه يوم تزوجها طلب منها مواصلة دراستها و ألاّ تنخدع بمنصبه ، لأنّه لو حدث له مكروه ، فلن تجد بعده ما تعيش منه.

2. نعم … يا سيّد الأحلام الكبيرة…

في السبعينيات ، لم يتردّد بومدين في مفاجأة الشعب الجزائري بإعطاء امرأة منصب وزير ، و هي السيدة زهور ونيسي أحد أسمائنا الأدبيّة العريقة ، و أول من كتبتْ باللغة العربية . لكن بومدين لم يكن ليكفيه تبوّأ امرأة منصبًا وزارياً ، كان يحلم بتغيير قدر الجزائريات جميعهن ، لعلمه أن قدر الجزائر لن يتغيّر بنصف المجتمع .

استدعانا ، نحن نخبة من الجامعيات ، ليُحدثنا عن مشروعه الثوري : إعلان الخدمة العسكرية للبنات ….

أذكر .. كان لبومدين حضورٌ بهيّ و مُربك . فهو لا يشبه في شيء الرجل حاد الملامح الذي كنا نراه على التلفزيون بالأسود والأبيض . كان فيه كثير من وسامة الوقار ، وشيء من شموخ رجال يدركون أنهم يصنعون التاريخ في كلّ لحظة ، حتى بصمتِهم .

عندما صافحني بحرارة تفوق بقليل سلامه على الأخريات ، لأنّه كان يقرأني في جريدة » الشعب » وحدث أن أبدى لمستشاره الشخصي الدكتور محي الدين عميمور إعجابه بكتاباتي ، شعرت بأنه رفعني الى قامته الوطنيّة ، وبرغم أنه غلّف كلماته بابتسامته تلك ، فقد أربكني بذلك القليل من الكلام ، و بيد تباطأت في يدي ، وكأنها تُودِعُني شيئاً . ودخلتُ في حالة صمت بحيث لم أشارك بعدها في ذلك الجدل . ظلّ بومدين يناقشنا لساعتين دون توقف ، مدافعًا عن وجهة نظره ، بضرورة تجنيد الفتاة الجزائرية ، التي من حق الجزائر عليها أن تؤدّي خدمتها العسكرية مثل الشُبّان . وكانت الفتيات يتحججن بتوقيت الخدمة العسكرية ، الذي لو جاء قبل الجامعة فسيؤخّر تخرّجهن ، ولو جاء بعدها فسيؤخّر زواجهن ! فيردّ بومدين » عندما تتخرّج فتاة من الجامعة ، تكون الدولة قد أنفقت عليها عشرين سنة من التعليم المجاني .. فبأيّ حق يترك رجلٌ هذه المرأة في البيت مضيّعا الاستثمار الذي وضعته فيها الجزائر ؟ » .

ثم تقول أخرى » إن المرأة ليست مهيّأة جسدياً لتؤدّي مهام عسكريّة » ، فيبتسم بومدين ثم يرد » إن هذا لم يمنع نساء الجيل الماضي من الالتحاق بالمجاهدين في الجبال ! » . فلا تجد الفتيات سوى الآباء و الأهل ، ملاذا أخيرا وذريعة للرفض ، فيحزن بومدين ، الذي كان قد مضى بعيدا في دراسة الأمر والتخطيط له ، لكنه وجد نفسه ضد مشيئة المرأة نفسها ، أذكر أنه قال بمرارة » قُلن نعم وأنا أتكفّل بإقناع أبائكن » .

كنّا أصغر من أن نعي أنّنا في حضرة التاريخ ، و أنّ الرجل الذي كان يستجدي منّا على استحياء تحقيق أحد أحلامه الوطنيّة ، ويعدُنا بإقناع آبائنا بحلمه ذاك ، كان في الواقع أب الجزائر ، أدركنا ذلك لاحقًا عندما غدَونا بعده لأجيال يتامى.

رحل بومدين الكبير مخذولاً بأعذارنا الصغيرة ، وتركنا للندم . متأخرًا أقول له » نعم » صدقتَ يا سيّد الأحلام الكبيرة . الجزائر تحتاج إلى رجالها الشرفاء ، وإلى حرائرها أيضاً . لو تدري كم أحببناك وكم نفتقدك يا رجل