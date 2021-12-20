رسالة مفتوحة الى سيادة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد..بقلم السيدة هند يحي

رسالة مفتوحة الى سيادة #رئيس_الجمهورية التونسية #قيس_سعيد

سيادة #الرئيس، تحية تليق بالمقام،

لقد ناصرناك وبايعناك وانتصرنا لك واتبعنا هداك، وسرنا ورائك، مؤمنين واثقين مطمئنين بأن تونس أصبحت بين أيادي أمينة وطنية لا ولاء لها الا للعلم، ولم نبخل لا بالدعم ولا بالمساندة ولا بالتصريح والتوضيح لمن كان مرتابا مشككا، متوجسا، وعملنا على كسب التعاطف والمناصرة، حتى ممن لم نكن يوما نتصورهم يقتنعوا بما آمنا به، ومرت أياما وشهورا.

الآن وظهرنا للحائط، الآن وتونس تغرق من جديد في غياهب الشك، لأن مسارك مسار تلفيقي، ترقيعي مرتوق بخيوط متهرئة، لا نرى أفقا فيه، يطمئن أفئدتنا الموجوعة، ولا يهدئ من جزعنا على بلد انفلت من بين أصابعنا رغم أننا لم نبخل يوما بالعطاء فيه وله، مسارك لا يبني أملا جديدا لنا، الآن هي ساعة الحقيقة لنا ولك ولتونس. نلتفت خلفنا لبرهة لنرى ما الذي حدث حتى نقرأ ما سوف يحدث،

أولا : 25 جويلية هو ارادة شعب مثلما قلنا وسوف نعيد دون كلل، وهو نتاج نضالات امتدت لعشر سنوات للبعض ولأكثر من ذلك للآخر، ولم يكن لك من سبيل الا تحقيق مطلب الشعب ولم يكن لك من خيار الا ذاك، اذا 25 جويلية كمسار هو عقيدة شعب يريد التحرر والانعتاق والمضي قدما نحو بناء ما دمر ويشيد حلما على اعقاب كوابيس امتدت لعشر سنوات،

أليس من حقنا العيش كبقية البشر وكشعوب العالم، أليس من حقنا الكرامة، اليس من حقنا الأمان، اليس من حقنا العدالة ؟ اليس من حقنا الحرية، اليس من حقنا النماء ؟؟ أليس من حقنا الأمان الاجتماعي والمعيشي كباقي البشر، اليس من حقنا الفخر برايتنا ونحن نعبر الحدود نحو العوالم أخرى؟؟

ثانيا : 25 جويلية هو قرارا ومسارا، لكن لم يكن لديك الا القرار أما المسار فقد تبدد وتلاشى، ولا نعرف السبب، ربما هي تركيبة تفكيركم يا سيادة الرئيس، أو ربما هي أسباب مبهمة لم نفهم كنهها، ونحن أصحاب الحق، فهو مصيرنا. هل يوجد مسؤول وحيد في العالم يتخذ قرارا دون معرفة أي خطة سيعتمدها بعد قرار بتلك الأهمية، هل يوجد مسؤول في العالم لا يعرف ما سوف يبنيه بهذا القرار وعلى هذا القرار ؟؟ الم تكن لديك خطة جاهزة تعيد بها الروح لبلد يتماوت،، غريب والله يا سيادة الرئيس، مع الاعتذار من المقام،

ثالثا : نحن نعرف أوبئة بلادنا وعللها ومعوقاتها ونعي مكامن الخلل، ونؤمن جازما أن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولم نكن نرجو أو ننتظر بأكثر من تلك الخطوة التي يليها خَطْوٍ متزن وثابت وشجاع ومثابر، وعليه فان المسائل الأكثر تعقيدا حلولها قائمة والسبيل الأوحد لحلها هو الارادة والرؤيا والمشروع.

سيد الرئيس : هل لديك مشروع ؟؟ هل لديك مشروع لتونس ؟ هل أنت قادر على حمل مشروع وصياغته وتنفيذه وتحقيقه وبناء شيء ما في مرحلة حكمك ؟؟

رابعا : خطبت مرات عدة وفي كل مرة تحدثت عن صواريخ ومنصات ودسائس وملفات خطيرة وأشياء رهيبة نعرف منها الكثير ولا نحتاج أكثر، ونتصور كذلك، نحن أبناء تونس الأحرار، ما لا نعرفه، لأننا خبرنا الميدان والساحات والناس والمعركة والمواجهة في كل المستويات وحتى خارج الحدود، لذا نعرف من هم أعدائنا ونعرف مدى خطورتهم ونعرف نقاط ضعفهم ونعرف من اين نبدأ وأين ننتهي لأننا خبرناهم سنينا. أواصل مع طلعاتك التلفزية، تحدثت سيادتك عن انقاذ تونس ومحاربة الفساد واعادة بناء ما هدمه الآخرون، أهلا وسهلا، وتحدثت عن الاصطفاف للشعب وتحقيق العدالة والدفاع عن الحرية، ومحاسبة من أجرم في حق تونس، جيد،،

سيدي الرئيس

لم نرى مما ذكرت في خطبك شيء، كل ما سمعناه هو تهديد ووعيد لا يليق برئيس جمهورية وبالجمهورية التونسية تحديدا، والأمَرْ أن كل ما أعلنته، ينتهي بالهواء أو دونه أو حيث ما بدأت، وشاهدنا أيضا طلعاتك التلفزية واستمعنا لحديثك عن سكان المدن المهجورة من الدواخل، وكأن من يعيش في المركز هو في الجنة ورغد الحياة، والحال أن أصبحنا جميعا في الجوع سواء أو ربما أسوء، وتعرضت في كل مرة الى رجال الأعمال الى حد صار حديثك خطر داهم على الاقتصاد التونسي، هل من المنطق أن نطلق الرصاص في كل الاتجاهات ومرة واحدة وعلى صناع الثروة والمستثمرين الوطنيين، فاذا كان المستثمر الأجنبي يخاف القدوم لتونس لأن الفوضى الاجتماعية لجموع الشعب ممسك بكل شيء، ولأن القضاء التونسي هو قضاء تحت مستوى المعدل العام أو أكثر، ولأن الأوضاع الأمنية لا تنبئ بخير، ولأن الادارة التونسية لا تزال تشتغل بتشريعات سنوات الستين، فهل من المعقول أن ندفع بالمستثمر الوطني الى الهجرة لأنه لم يعد آمن على أعماله وعلى أمنه ولأن رأس الدولة يدعو الى اعتباره مارق على القانون والمجتمع، ولص الثروة بدل أن يكون هو خالق الثروة حسب معايير وقوانين البلاد التي تحمي الجميع وتحمي الثروة وصناعها والمستفيدين منها كبقية بقاع الأرض ؟؟ هل هذا معقول يا سيادة الرئيس ؟؟ كيف ننتج الثروة وننقذ الاقتصاد ونخلق فرص التشغيل في مناخ كله توجس وخوف وانعدام أمان في الدولة، وفي قدرة المواطن وحقه، أيا كان هذا المواطن، أن يصنع مشاريع ويخدم بلده ويؤدي واجباته بالقانون، ويستوعب البطالة ويضخ الأمل في النفوس البائسة اليائسة، ألم يقل لك مستشاروك أنك بصدد هدم دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني، ألم يخبروك عن تاريخ تونس في الصناعات وفي التجارة وفي الأعمال والخدمات وفي المبادرة الحرة ؟؟ …

خامسا : سيدي الرئيس، كنا ننتظر مع تعيين الحكومة، والتي اختير أعضائها بدقة وبجدية مفرطة، وكم انتظرنا طويلا، وتحملنا السؤال الذي لم يجد جوابا، وقلنا لا بأس، سنكون بخير فهم يعرفون جيدا ما يفعلون،

كنا ننتظر بحرقة :

أولا رؤية معالم الدولة الجديدة في اتجاه الجمهورية الثالثة، جمهورية تليق بنا نحن شعب تونس قرطاجة، ثانيا، حكومة في مستوى انتظارات المرحلة ومستلزماتها وتعقيداتها، تعي خطورة الممر الاجباري لنا عبر الكبوات والمنعرجات والحفر، حكومة كفاءات وطنية عالية الخبرة والمراس، لها القدرة على فك رموز الحاضر المعقد والمستقبل الصعب، فتحسن التفاوض مع الشركاء من الأصدقاء والأعداء كذلك، وتفتك حقنا في العيش الكريم عبر التفاوض مع الصناديق الدولية وتفرض صوتها لأن لها رؤية ومشروع لتونس وتمسك بخيط يحملنا نحو بر الأمان، رويدا رويدا، فلسنا في عجلة من أمرنا، ونحو تحريرنا من الارتهان للخارج، و المهم في كل الأحوال هو البدء بشيء ما ومن نقطة ما،، حكومة قادرة على رسم التصورات ووضع الخطط، فالدولة ليست مدرسة للهواة والمبتدئين، بل هي مجمع، Niche لأحسن الخبرات والقدرات والقيادات، انها الدولة، والحكومة هي أداتها لتحقيق الافضل للوطن ولتأمين المستقبل، فهل حكومتك تلك قادرة على وضع برنامج الاصلاحات الكبرى التي ننتظرها منذ عهد، وهل هي قادرة على لملمة شمل الشتات من المنظمات الوطنية والاجتماعية وتجميع الصالح منهم وتحميلهم المسؤولية وتشريكهم في مسؤولية قيادة المرحلة القادمة ؟؟،، أي مشروع اقتصادي واجتماعي و تربوي تعليمي وثقافي ورياضي وشبابي وعلمي معرفي، وتكنولوجي وصناعي ؟؟ أي مشروع لهذه الحكومة، لاننا لا نسمع عنها الا حفيف أقدام الشعب يريد وهو يدخل من الأبواب الكبرى دون حرج، لم يحصل هذا الا مع الاخوان!!!!

هل لدى حكومتك يا سيدي الرئيس، برنامجا اتصالي يسمح للوجوه المشرئبة نحو القصبة وللأذان المنتظرة أخبار تطمئن أو على الأقل تعلم بما نحن فيه وما بصدده،، هل هذا ممكن ؟؟ أم أن أمرها لا يعنينا وعلينا الانتظار والصبر،، وأخيرا في تعليقي على الحكومة، يكفي أن نعرف أن وزير خارجيتك يشتغل ضد مسار الانقاذ، وهذا كاف لنعرف أننا نبحر حسب الرؤيا، وأن العتب ع النظر،

سادسا : أما عن عقدة تونس وتروما trauma الشعب التونسي يا سيد الرئيس فحدث ولا حرج، ولا أخالك نسيت أن من بين أسباب انتفاضة 2010 هو تغول العائلة، حتى أصبحنا نتندر ونقول نريد « رئيسا يتيما وحيد أبويه وعاقر »، فأعيد السيناريو مع الاخوان وكان منتظر ثم مع آل الباجي قائد السبسي ولم نستغرب، ولكن الآن يا سيدي الرئيس قيس سعيد، نحن صدقا أمنا بنقائك ونظافتك وتقواك، فهل حتى مع الرجل « الشريف » علينا أن نتحمل العائلة ؟؟ خاصة اذا كانت موزعة بين الساحل والعاصمة ؟؟.. هل تعلم أن أكثر الأنظمة تسقطها العائلة ؟؟ فهذه تجارب في الحكم عبر العالم وعبر التاريخ، ولا أخالك تجهلها، حتى الطرابلسية لم يتدخلوا في السياسة ولا في الحكم، بل كان ملعبهم في مجال الأعمال والأموال والكنترة، يعني بعيدا عن القوت اليومي للشعب من ناحية ومن ناحية أخرى بعيدا عن ادارة الحكم والدولة والحكومة،، اذا أين نحن ؟؟ هذا خطير يا سيدي الرئيس خاصة حين أصبح حديثا متداولا في الفضاءات العامة وخاصة حين يتعلق الأمر بتاثير العائلة في المقدس، وزرع الفتنة فيه، وهذا من أخطر ما حصل في تونس، لذا وجب الوعي التام الآن وهنا وبصفة عاجلة بأننا لسنا بخير، لا لأن الأجنبي يتدخل في شؤوننا الداخلية بل لأن في الداخل هناك روائح كريهة، تنبئ بخراب العمران.

أما عن المريدين والأتباع والتنسيقيات وحماعة التفسير والتدبير وتقرير المصير والحكم الوفير، فلهم الولاية والولاة والمعتمدين والمسؤولين المحليين لأنهم الأجدر حسب تفكيرك وتدبيرك،

سيدي الرئيس

لا نعين عاطلا عن العمل في منصب مسؤول أول عن الدولة، بل نعين خيرة ما عندنا من خبرات وننتدب العاطل عن العمل ليبدء حياته المهنية ويكسب رزقه حلالا ويتعلم كيف يخدم الدولة وكيف يصبح بعد سنوات تعب مسؤولا عن الدولة، هكذا هي الدولة، هل خيارك هو انقاذ الدولة أو حل بعض المشاكل لبعض العاطلين عن العمل ممن ساروا معك في مسيرة حملتك الانتخابية ؟؟ هذا الخيار يا سيادة الرئيس يحمل عنوانا واحدا الا وهو حكم الغنيمة حتى وان استفاد منه أبناء الشعب المظلوم، لأنهم لن يضفروا بشيء من هذا التعيين غير الفشل، ولن تضفر الدولة بشيء من تعيينهم لأنهم غير قادرين، وهذا مؤكد.

سيدي الرئيس،

في آخر خطاب لك، تحدثت لمدة طويلة عن الاوكسجين، وعن ما أنجزتموه من أجل انقاذ أرواح التونسيين، سيدي أعلمكم بكل محبة بأن هذه مسؤوليتكم وليست مزية من أحد وأن الدول المانحة للاوكسجين والأدوية هي في الحقيقة تمنحها للدولة التونسية وللشعب التونسي، لا لشخصك المحترم، ولأن تونس لها صولات وجولات في اعانة أشقائها وأصدقائها ولها تاريخ في هذا فمن الطبيعي ما حدث، خاصة أنها جائحة عالمية. اذا لنكف عن الحديث عن الاوكسيجين، خاصة لشعب مختنق انتظر واثقا قرارات حاسمة ترفع الشك في المسار والمسير وتفتح الافق الجديد بشكل جازم وحازم، فجائت نقاطك الثمانية لتراوح المكان والزمان ولتؤكد أن لا قدرة لنا على أكثر من ذلك، وأن الله مع الصابرين. وأن علينا أن نقبل بالقضاء وبالقدر. ولن أدخل في التفاصيل حتى لا افرط التطويل لرسالة لن تنتهي،

فشكرا سيدي الرئيس على الأوكسيجين وعلى كل ما قدمت، وقل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ونحن فهمنا الدرس واستوعبناه، ونتمنى، في انتظار حلول السماء، أن تكون رئيسا لكل التونسيين دون استثناء الا لمن استثنى نفسه من الوطن وأعدائه المحليين، وأن تكون جامعا لا مفرقا فالفرقة حرقة ووهن ومهانة، وأن تكون هادئا لا متشنجا فكم نحتاج لقدر من الهدوء والراحة في التفكير والخطاب، وأن تتذكر أن الله جعل الجنة للآخرة وجعل الحياة لخيرات الدنيا ومسراتها ولم يستثنينا نحن شعب تونس منها، وأنه لا دائم الا الله والوطن.

شكرا على رحابة الصدر ووسع الصبر.

تونس تعيش.

#هند_يحي