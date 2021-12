Propos du Dimanche …FOOT BALL , FETES ARABES ARTIFICIELLES et SOUS- DÉVELOPPEMENTS … ( AD )

Une citation force a longtemps germé dans nos têtes troublées : “ Ce ne sont pas nos PEUPLES qui sont SOUS DÉVELOPPÉS , mais …leurs DIRIGEANTS “ … Cette citation , a resurgit ce dimanche dans ma tête , et j ai envie d en faire un peu mienne , en référence seulement , à ce qui s est passé dans le monde arabe , ces deux derniers jours , ceux de Coupe football des Pays Arabes , au Qatar , et aussi l Anniversaire , le 11 eme , de la pseudo “ Révolution “ tunisienne … Tunisiens , avons rêvé de lier ces deux événements par une victoire à Doha , pour fêter , onze ans en arrière , l étincelle de l immolation par le feu de Bouazizi . Et ce fut le départ de … .

Mais l ‘ Algérie , en foot , nous a coiffé , après un intense match , alors que la veille , le Président Algérien , à Carthage , a relancé notre “ fraternité “ , à épisodes . Pour un meilleur développement de nos trans-frontières … Au Qatar , durant Quinze jours , ce fut la débauche des beaux sentiments de fraternisations Arabes , drapeaux , sourires , embrassades , dans des stades rutilants , manifs des vainqueurs , drapeaux , Klaxons , dans les avenues de Doha , au bord de mer , digne des plus belles corniches du monde . Voilà les Arabes de nouveaux “ frères “ . Même dans l adversité des matchs de football , où chacun , naturellement espérait la victoire . Non dans la haine de l autre , mais dans le respect et la tolérance . Un match exemple : Algérie – Maroc , super match à suspenses , en qualités et intensités , respects musclés de l Autre , joueurs et public , leurs fanions fièrement agités .

Et pendant ce temps , dans la vie politique , les frontières de ces deux pays restent scandaleusement fermés depuis plus de deux décennies ! Décision d un gouvernement , n ayant pas du plier l autre …. Et c est la que le sous développement continue à contaminer bien des têtes , restées bloquées …. Mais le Spectacle de Doha , grandiose , rassurant , réglé comme une partition de musique , dans le sens de la tolérance et fraternisation , à un côté trompeur . Et ressemble d avantage à un spectacle de Disney Land , ou tout est beau , opulent , riche , multicolore , réglé par un metteur en Scènes , resté dans l ombre , sûrement les yeux bleu-gris . Comme d autres yeux gris froids , ont sonné le tocsin , de la Révolution Arabe de 2010-2011 … Et qui pour revenir à la Tunisie , ont ramené sur des Chars fleuris Rached Ghannouchi et Compagnies …

La Tunisie , fut depuis presque détruite durant 10 ans , Tout a reculé , la qualité de Vie , le social , l économie , la politique . Laissant plus de places aux désespérances , plus de chômages , pauvretés , au profit de nouvelles fortunes , plus de corruptions , assassinats politiques , et les promesses que demain on va “ raser gratuit “ , ou d aller en jet au Paradis . Le temps , a véhiculé , le bon côté de “ la Révolution “ des libertés parfois irresponsables , d un bla bla , ou excellent encore , une nouvelle race de démagogues … Et en Tunisie ils continuent à prospérer , pas plus tard qu hier ! J ‘ en choisis seulement Deux , les plus récents , et qui attirent les regards , mais non les sondages , par leurs looks d agréables acteurs de … mauvais Cinéma !

Deux belles têtes , chercheuses dans l artifice du mauvais sensationnel . D abord Ghazi Chaouachi , qui semble sortir d un film , des coulisses de la Maison Blanche , trouve indigne a Kaies Saied , de fouler l ‘ Avenue … Habib Bourguiba de Tunis ! . Avenue “ symbole de la Liberté “ … Mais le même personnage , me semble se réveiller d un long sommeil , inactif , et où était il ? … . Lorsque les nouveaux maîtres , à leurs premières intentions , et depuis , ont voulu débaptiser la même Avenue Bourguiba , et éliminer sa Statut . Lui Bourguiba le Réformateur et constructeur de cet État , devenu , tant respecté à travers le Monde . Ghazi s etait alors tu , a refusé d être des 109 …, s est fait toujours conciliant dans l espoir mediocre , d obtenir un porte feuilles … L autre acteur d un mauvais cinéma , Jawher Ben M Barek , ex conseiller de … est monté , en même temps , vers les grands spectacles . Nous disant qu il ferait un Grand Sit In , une sorte de Grève physique de la faim , sur la même … Avenue Bourguiba …jusqu ‘ a “ la Chute de l actuel Pouvoir “ …

Bravo pour le courage ! Pour démanteler ,son Sit In , sa grève , hier …, a peine 24 heures après ! Et ce sont ces dirigeants , et beaucoup d autres , qui escriment , pour avoir la relève , par leurs propos , plus démago … que utiles . Oui , bien souvent , les peuples , pas seulement ceux du football , sont moins sous développés que leurs dirigeants ….

Abdelaziz Dahmani