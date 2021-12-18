للتاريخ

هذا هو البيان الأول الذي اصدره راشد الغنوشي من باريس : »تونس: من يتامر على من؟ » يوم 24 ماي 1991 للرد على وزير الداخلية عبدالله القلال الذي أعلن بتاريخ 22 ماي 1991 عن اكتشاف محاولة انقلابية لحركة النهضة(4 صفحات).

وقبل أن أقرأه مطبوعا قرأته مخطوطا عديد المرات حيث أني كنت مترجمه للفرنسية. واستغربت أن لم يوقع البيان باسم »راشد الغنوشي » رئيس .الحركة كما كنت أحسبه وانما عن « حركة النهضة ».

كنا معا لمدة يومين عند أحد رفاقه واسمه محمد القاطن في « بولوني بيانكورت » في ضاحية باريس . وكانت بداية شكوكي في صدقية ادعاءات الحركة ومزاعم رئيسها عن دمقراطيتها وسلميتها وووووو

بعد ذلك بمدة طويلة عرفت أن الغنوشي لم يكن رئيسا وأنه كان في السجن في السجن عندما انتخب الصادق شورو على رأس الحركة وأنه أطلق سراحه في ماي 1988 وطلب من شورو التنازل له عن الرئاسة فرفض.

وتوصل راشد للحصول على جواز سفر ويغادر تونس الى الجزائر يوم 19 ماي 1989. ليدير حربه على النظام من الخارج وأولى عملياته كانت استرجاع الرئاسة. وتم ذلك في اجتماع ل12 عضو في المانيا.

لكني توصلت في أسابيع قليلة أن أكتشف بأن النهضة حاولت الأنقلاب على النظام وأن الغتوشي ليس سوى متامر على الدولة وكام علي أن أدركه منذ السنة الأولى التي تعرفت فيها عليه أي منذ سنة 1968

رسالة الغنوشي الرد على محمد العماري

رسالة محمد العماري الى الغنوشي