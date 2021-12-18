  • Recherche: »
  • Accueil
  • »Chroniques»بيان راشد الغنوشي « تونس: من يتامر على من؟ » باريس 24 ماي 1991
Poster un commentaire

بيان راشد الغنوشي « تونس: من يتامر على من؟ » باريس 24 ماي 1991

Publié par Candide le 18 décembre 2021 dans Chroniques

للتاريخ

هذا هو البيان الأول الذي اصدره راشد الغنوشي من باريس : »تونس: من يتامر على من؟ » يوم 24 ماي 1991 للرد على وزير الداخلية عبدالله القلال الذي أعلن بتاريخ 22 ماي 1991 عن اكتشاف محاولة انقلابية لحركة النهضة(4 صفحات).

وقبل أن أقرأه مطبوعا قرأته مخطوطا عديد المرات حيث أني كنت مترجمه للفرنسية. واستغربت أن لم يوقع البيان  باسم »راشد الغنوشي » رئيس .الحركة كما كنت أحسبه وانما عن « حركة النهضة ».

 كنا معا لمدة يومين عند أحد رفاقه واسمه محمد القاطن في « بولوني بيانكورت » في ضاحية باريس . وكانت بداية شكوكي في صدقية ادعاءات الحركة ومزاعم رئيسها عن دمقراطيتها وسلميتها وووووو

بعد ذلك بمدة طويلة عرفت أن الغنوشي لم يكن رئيسا وأنه كان في السجن في السجن عندما انتخب الصادق شورو على رأس الحركة وأنه أطلق سراحه في ماي 1988 وطلب من شورو التنازل له عن الرئاسة فرفض.

وتوصل راشد للحصول على جواز سفر ويغادر تونس الى الجزائر يوم 19 ماي 1989. ليدير حربه على النظام من الخارج وأولى عملياته كانت استرجاع الرئاسة. وتم ذلك في اجتماع ل12 عضو في المانيا.

لكني توصلت في أسابيع قليلة أن أكتشف بأن النهضة حاولت الأنقلاب على النظام وأن الغتوشي ليس سوى متامر على الدولة وكام علي أن أدركه منذ السنة الأولى التي تعرفت فيها عليه أي منذ سنة 1968

رسالة الغنوشي الرد على محمد العماري

Lettre/Réponse de Rached Ghannouchi à la lettre de Mohamed Lamari-1995

رسالة محمد العماري الى الغنوشي

Tunisie- Nahdha: Lettre de Mohamed Lamari à Rached Ghannouchi, 1995
Permalien

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Gravatar
Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Annuler

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :