للتاريخ

هذا البلاغ « صفحة أخرى من ملف ابن علي الأجرامي » المؤرخ في 29 ماي 1991 يأتي بعد يومين من اصدارالغنوشي بيانه الأول »تونس: من يتامر على من؟ يوم 22 ماي 1991 .

وفي حين يوقع هذا البلاغ باسم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة يوقع البيان الأول باسم « راشد الغنوشي عن حركة النهضة ».

وقد وقع ذكر الأستاذ الجامعي الصادق شورو ونعته ب « مشرف حركة النهضة » وهي خطة لا توجد هذه في الحركة. والصادق شورو هو الرئيس الشرعي المنتخب في مؤتمر مدينة صفاقس في سنة 1988.

وقتها كان الغنوشي في السجن وعندما أطلق سراحه في ماي 1988 طلب من شورو التنازل له عن الرئاسة فرفض. وتوصل راشد الى الحصول على جواز سفر ويغادر تونس الى الجزائر يوم 19 ماي 1989. ليدير حربه على النظام من الخارج وأولى عملياته كانت استرجاع الرئاسة. وتم ذلك في اجتماع ل12 عضو في المانيا.

أرشيف المعهد التونسي للعلاقات الدولية