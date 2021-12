 قضايا الأنسان كما شخصتها فتحية دبش في روايتها ميلانين: بقلم الأستاذ عفيف البوني

قرأت رواية « ميلانين » للروائية الواعدة فتحية دبش، وأعترف أنني الاعمى قراءتها و استمتعت بما أثارته من قضايا الانسان بلغة سريعة وفي سردية أتقنت الروائية سبكها و نحت شخصياتها باقتدار أدبي أعجبني، و أعتقد أنها لهذه الرواية التي نالت عنها جائزة مهمة هي جائزة كتارا قد نالتها عن جدارة،، ففي هذه الرواية توجد طرافة في الصياغة الأدبية و في المسلمين و في التناول لقضاء انسانية جوهرية، و بصيغة أخرى أعتقد أن الروائية في هذه الرواية قد نجحت من خلالها كمبدعة.

سألخص ما انتهيت إليه في قراءتي حول ما أثارته من قضايا الانسان تاركا لغيري من النقاد المختصين في أدب الرواية أن ينقدوا هذا العمل الابداعي، كما يقيمونه بمعايير هم يرونها، و أكتفي شخصيا بالتعليق على مسائل مفهومية، أثارتها فتحية دبش، و أجد نفسياً متوقع بها، كما البشر خصوصا م،أولائك الذين لا يتسامحون و لا يقبلون بالحياد حين يتعلق الأمر بأي مس بالكرامة البشرية.

قضية الهوية..و مسألة التمييز بين البشر

أثارت الروائية قضية لون البشرة السوداء لجزء من البشر و التي بسببها وجد و استمر التمييز العنصري، و ان يكاد ينتهي على الأقل في مستوى التشريعات القانونية وطنيا و دوليا.

التمييز بسبب اللون ممارسة لا انسانية مثبتة أو متوحشة. تقول فتحية :السواد بلاء لا نملك له حولا و قوة….لا نحن من الأسوياء و لا نحن من ذوي الحاجات الخصوصية..قالت هذا و هي قد اختارت بذكاء كلمة « ميلانين »عنوانا لروايتها، .

نحن نعرف أن هذا المصطلح يعني علميا ما حدث بيولوجيا في البيئة الأفريقية الحارة و الاستوائية من فعل الطبيعة في اصباغ اللون الأسود على بشرة الانسان لحمايji حمايته صحيا من أشعة الشمس حتى لا يصاب بأمراض خطيرة تنتج من التعرض ( في حالة اللون الأبيض للبشرة) للأشعة ما فوق البنفسجية

جذور هذا الاضطهاد بسبب الاختلاف في لون البشرة للأعراق المختلفة هو من صنع الطبيعة أو البيولوجيا، فلا سواد البشرة أو بياضها أو صفرتها..من اختيار البشرفالس أحد كما البياض أو الصفرة، ليس من اختيار البشر، و لا علوية كما لا دونية لأي لون…و ان تمايزت الأعراق بتعدد الألوان…أسلافنا من كل الألوان و الأعراق انحدروا من الجدة الأولى الأصل السوداء أو السمراء (ليسي)Lucy

كما

(و ليست حواء التوراتية أو الانجيلية، و لا هي زوج أدم القرءانية)

،(ليسي)

هذه هي جدة كل البشر، تأنسنت (تطورا أو طفرة) و كانت بشرتها سوداء،قبل بضعة ملايين السنين، و من صلبها،تناسلت كل الأعراق و الألوان بحسب البيئات، العرق الأبيض europoide

و العرق المنقولي الأصفر

mongoloide

و العرق الأسترالي، australoide

و العرق الأسود أو الأسمى أي الافري

negroide

و لا وجود لعرق أرقى أو أكثر تفوقا و لا لعرق أنا أو أوطى، كما زعم العنصريون.

اسم ليسي اطلقه الباحثون الذين حفروا و عثروا على بقايا أقدم هيكلخ عظمي لجدتنا السوداء، و قد اختاروا لها ذلك الاسم لحظة الاكتشافا و هم يستمعون لأغنية فرقة البيتلزThe Beatles

(Lucy in The Sky with Diamonds)

و هكذا سفهت علوم الاثار و التاريخ و الانتربولوجيا و غيرها نظريات العنصريين و حتى نصوص الأديان كلها أي نصوص الأنبياء حول أصل أول انسان، و هي هذه المرأة الافريقية السوداء.، و اذن تنوع الأعراق و الألوان ليس من صنعنا،بل صنعته الطبيعة، و هذا لا يرتب علوية أو دونية لأي لون أو أي عرق،من كل الألوان الأعراق المختلفة، و كل تمييز هو عمل لاانساني بل و كريه، كما حصل في ظاهرة العبودية المقيتة عبر التاريخ،و كانت آخر نماذجها التفرقة العنصرية في أمريكا و في جنوبا افريقيا و روديسيا سابقا، و من المؤسف أن يزعم بعض أدعياء العلم في الولايات المتحدة في عصرنا، وجود فارق في مستوى ذكاء التلاميذ البيض و التلاميذ الس( Intellectuel Quotient)و قد فسروه بسبب اللون و العرق..و العلم يسفههم، حيث عقدوا مقارنة مغلوطة بين تلاميذ ينتمون لعائلات و احياء فقيرة مهمشة،و بين تلاميذ عائلات ثرية بمدارس نموذجية في احياء مرفهة .

قضية أخرى قديمة في تاريخ البشر خاصة في تاريخ العرب و المسلمين

و في « ميلانين »معالجة متبصرة البط التمييز بسبب اللون بالتمييز ضد المتاجرين في المهاجر و هكذا تصبح المعاناة الإنسانية مضاعفة في بلد الهجرة كما في بلد البلد الأثرية، فالمجتمع يعرفك بحسب لونك كما تقول فتحية،و كأنك بلا اسم، الأسود، كما المهاجر،و الأسود المخاطر خاصة، تقول أنه يحمل هويتين و اغترابين و جنسيتين و يتحول الى سلعتين في البلدية…تضيف :نحن نحن(من الحنان) إلى أصولنا عندما نكون هنا، و نحن(من الحنان)الى فرنسا عندما نكون هناك…و تضيف:يتاجر بنا الوطن هنا و هناك…تلخيص دقيق لمعاناة تراجيدية لكن بمنطق أدبي في سردية تتعالى عن الحقد و لا تسقط في الكراهية ضد من تسببوا في كل هذا، بل انها حين تتطرق الى الألفاظ التي اصطنعها القدامى للتعبير عن التمييز ضد السود من مثل:عبيد،وصفان،شواشين.. تحافظ الروائية على الرصانة، و هي تعرف أن السفهاء و العنصريين هم وحدهم من لم يتخلوا عن هذه التسميات التحقيرية و التي يجب ان تزول من الاستعمال في زمن حظر و الغاء العبودية و تجريمها كجريمة ضد الانسانية..

قضية التمييز ضد المرأة أيضا أخذت حظها في « ميلانين »،حيث نقرأ فيها تساؤلا عن عدم اسناد الرب مسألة القوامة الى الأنثى عوض اسنادها الى الرجال…و هنا نقرأ أيضا تذكيرا بالسائد من أفكار التخلف و التمييز ضد المرأة المسلمة و العربية:الأنثى معتبرة حارسة لتاج العرش المخبأ بين فخذيها، لذلك الزواج لا يحتاج الى الحب ..هدفه صوت العذرية و الشرف على حساب عقل و حرية و كرامة المرأة،و العذرية ليست مسألة شخصية، بما يعني أن الشرقية لا تملك حرية التصرف بعقلها في اختيار الزوج الذي تحبه كما لا تملك ان تتصرف بحرية في جسدها بما في ذلك تلك القطعة الصغيرة الحاملة لازم العذرية،جسد المرأة عندنا مملوك كعقلها من طرف غيرها اي العائلة و المجتمع… و أن التزويج عندنا يراد منه تعليق اسناد القوامة للرجل أي اسناد مسؤولية حراسة شرف المرأة الى الرجل.ذلك هو الزواج الشرقي ،أما الزواج في غير الشرق و في فرنسا على سبيل المثال فهو لا يحتاج الى العذرية

أثارت فتحية باستغراب، استغراب البعض هنا أو هناك، كيف اجتمع في ذاتها و جسدها سواد البشرة و الانتماء لتونس كتونسية أصيلة

، و هي بذلك تشير الى قصيري النظر و البصيرة،فتونس هي بكل التونسيين مهما تنوعت ألوان بشرتهم أو اصولهم،كلهم أصلاء، و كلهم تونسيين،لا يتفوق أي تونسي عن التونسي الآخر الا بما له من العلم و ما له من العمل و حسب.

أخيرا أقول:لقد نجحت فتحية في انشاء رواية استحقت عنها و عن جدارة جائزة مهمة،فتحية

و أتوقع أن تستمر في ممارسة هواية الكتابة، و أنتظر أن تتطور هوايتها هذه الى حرفة دائمة، و هي من خلال هذه الرواية قد فرضت نفسها مع أخرين من التونسيين و التونسيات ،ممن يثرون مكتبة الرواية التونسية و العربية بأدب و اقعي يعري والعمل و يكشف ما نعيشه من تناقضات و ما نصبو الى تحقيقه من الطموحات في الحريات و في المساواة.

